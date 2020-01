Comment supprimer ou désactiver un compte Facebook

Comment supprimer ou désactiver définitivement un compte Facebook?

Facebook est le plus grand réseau social de tous les temps avec plus de

2,45 milliards d’utilisateurs actifs par mois. Mais il y a quelques bugs qui exploitent le

confidentialité de l’utilisateur à des tiers (Un bug récent qui déclenche la caméra en arrière-plan

pendant que l’utilisateur fait défiler le fil d’actualités sur iPhone). Même si le PDG,

Mark Zuckerberg a fait de son mieux pour minimiser les bugs, les données de l’utilisateur sont sur le

air.

Beaucoup de gens sont fatigués d’être victimes de ces exploits et

beaucoup plus ne veulent pas être et décident de quitter Facebook. Maintenant tellement

des questions peuvent survenir lorsque vous essayez de supprimer le compte Facebook. Comment puis-je

supprimer réellement le compte Facebook? Quelle est la différence entre la suppression

et désactiver? Mes photos, vidéos et messages seront-ils toujours stockés après

effacement?

Quelle est la différence entre désactiver et supprimer un compte Facebook?

La désactivation d’un compte Facebook supprimera votre compte

temporairement avec une option de réactivation alors que la suppression

effacez définitivement votre compte de Facebook. Il n’y a pas d’annulation dans la suppression.

La désactivation aura les impacts suivants

Vous pouvez toujours le réactiver, ce qui vous permet de reprendre avec les mêmes paramètresVotre chronologie, vos amis, vos intérêts, vos photos, etc. seront masqués pour tous les utilisateurs être trouvé sur la recherche Vous pouvez toujours utiliser le messager

La suppression aura les impacts suivants

Votre compte entrera dans une période de 30 jours pour

supprimez le compte. Cependant, Facebook mentionne que cela peut prendre jusqu’à 90 jours

pour supprimer complètement toutes vos données de Facebook. Pendant la période, le compte sera sur le

étape de désactivation, ce qui signifie que le compte est toujours éligible pour la réactivation. La suppression supprime tous les services de données

de Facebook, y compris messengerDeletion ne peut pas être annulé

Un conseil qui mérite d’être mentionné: Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger une copie de toutes vos données de profil.

Comment désactiver ou supprimer le compte Facebook?

Le compte Facebook peut être désactivé ou supprimé avec le

Etapes suivantes

Clique le flèche vers le bas dans le coin supérieur droit Sélectionnez ‘Réglages’Choisir «Vos informations Facebook»Sélectionner «Désactivation ou suppression»Maintenant, choisissez votre option pour le supprimer ou le désactiver.

Comment faire la même chose depuis Android ou iPhone?

Appuyez sur le trois lignes dans le coin supérieur droit de l’application, faites défiler jusqu’à la fin et vous trouverez «Paramètres et confidentialité»Appuyez dessus et sélectionnez ‘Réglages’Faites défiler vers le bas et appuyez sur «Propriété et contrôle du compte» de «Vos informations Facebook» sectionTap «Désactivation et suppression» et sélectionnez votre choix

Comment réactiver le compte Facebook?

Il est très simple de réactiver un compte Facebook. Aller à

facebook.com et entrez votre identifiant e-mail et votre mot de passe. Cela vous mènera directement

au fil d’actualité comme d’habitude. Mais cela ne signifie pas que votre compte était

actif. Facebook réactiver votre compte dès que vous entrez vos informations d’identification.

Vous recevrez un mail vous informant que votre compte a été réactivé.

Comment télécharger une copie de vos données de profil?

Une copie de vos données peut être téléchargée de Facebook en HTML

et JSON formate. Vous aurez la possibilité de sélectionner le type de données à

téléchargés, y compris des photos, des vidéos, des publications, etc. Le temps de traitement peut varier

en fonction des données dont vous disposez. Et aussi les données seront disponibles pour

télécharger seulement pendant quelques jours.

Vos informations peuvent être téléchargées avec les étapes suivantes

Clique le flèche vers le bas dans le coin supérieur droit Sélectionnez ‘Réglages’Choisir «Vos informations Facebook»Cliquez sur «Téléchargez vos informations»Parcourez la page et cliquez «Créer un fichier»Cela peut prendre un certain temps en fonction des données dont vous disposez

Si vous avez accidentellement supprimé votre compte, vous pouvez toujours

réactivez-le lorsqu’il entre dans la période de grâce de 30 jours de la désactivation. Toutefois, si

le compte dépasse la période de temps, il n’est pas possible de récupérer le compte.

Mais vous pouvez créer un nouveau compte avec le même identifiant de messagerie.

N’oubliez pas que conformément à la politique d’utilisation des données de Facebook, des copies de vos informations peuvent toujours rester visibles sur d’autres plateformes partagées avec.

Si votre développeur d’une application et que vous en êtes le seul administrateur, l’application sera également supprimée. Mais si vous avez besoin de l’application, je vous suggère de créer un nouveau compte Facebook et de créer ce compte en tant qu’administrateur avant de supprimer votre compte actuel.