Comment supprimer une vidéo YouTube sur 2020

Comment supprimer une vidéo YouTube?

Découvrez comment supprimer une vidéo YouTube en quelques étapes simples. Il y a longtemps, la suppression de vidéos YouTube était une tâche difficile à accomplir. Chaque vidéo doit être supprimée séparément avec une confirmation qui rend l’utilisateur ennuyeux s’il souhaite supprimer plusieurs vidéos pour une raison quelconque. Mais en 2020, YouTube a facilité la suppression de plusieurs vidéos à la fois. Les vidéos YouTube peuvent être supprimées sur un ordinateur ou un smartphone. De plus, découvrez comment supprimer la liste de lecture YouTube.

Éléments à considérer avant de supprimer la vidéo YouTube:

Il peut y avoir de nombreuses raisons de supprimer les vidéos YouTube, mais il existe des options pour modifier la vidéo téléchargée.

Que peut-on modifier après la publication de la vidéo?

La description et le titre de la vidéo Découpez la vidéo Vignette de la vidéo Cartes de la vidéo Modifiez la liste de lecture

Si vous supprimez la vidéo en raison du problème susmentionné, envisagez de la modifier avant de la supprimer.

Comment supprimer la vidéo YouTube d’un ordinateur?

1. Rendez-vous sur Youtube.com et connectez-vous à votre compte. Après vous être connecté avec succès, cliquez sur l’icône de miniature de votre compte dans le coin supérieur droit et cliquez sur “Votre chaîne “.

2. Cliquez ensuite sur “STUDIO YOUTUBE”

3. Sur YouTube studio, cliquez sur “vidéos” sous le tableau de bord sur le panneau latéral gauche.

4. Toutes les vidéos seront désormais affichées et sélectionnez les vidéos que vous souhaitez supprimer en cliquant sur la case à cocher près des vidéos que vous souhaitez sélectionner (ou cliquez sur la case en haut pour sélectionner toutes les vidéos). De plus, il y aura deux colonnes sous vidéos de chaîne. L’un est le téléchargements (Page de destination par défaut) et l’autre est vivre (où les flux en direct seront enregistrés). Pour supprimer le flux, vous pouvez vous diriger vers cette option.

5. Une fois que vous avez sélectionné les vidéos, une nouvelle barre apparaîtra en haut avec plus d’options. Sélectionner “Plus d’actions” et une liste déroulante apparaîtra.

6. Cliquez sur supprimer pour toujours et cochez “Je comprends que la suppression est permanente et ne peut pas être annulée” et cliquez sur supprimer pour toujours encore une fois pour supprimer définitivement la vidéo.

Comment supprimer des vidéos YouTube d’un smartphone?

1. La suppression de vidéo sur mobile est aussi simple que la suppression sur ordinateur. Tout ce dont vous avez besoin est l’application native YouTube. Ouvrez l’application (et connectez-vous si vous ne l’avez pas déjà fait) et dirigez-vous vers votre avatar dans le coin supérieur droit et appuyez dessus.

2. Sur la page de votre compte, appuyez sur Votre chaîne et cela apportera tous les détails de votre chaîne, y compris vos mises en ligne, vos vidéos préférées et vos listes de lecture enregistrées.

3. Sous Téléchargements, appuyez sur afficher tout pour ouvrir une liste de toutes les vidéos téléchargées.

4. Malheureusement, il n’y a pas d’option pour sélectionner plusieurs vidéos à supprimer comme nous le ferions sur un ordinateur. Appuyez sur le trois points verticaux près de la vidéo que vous souhaitez supprimer et appuyez sur supprimer.

5. YouTube vous demandera de confirmer la suppression de la vidéo. Robinet Supprimer encore une fois pour supprimer la vidéo de votre chaîne.

Une fois la vidéo supprimée, il n’y a aucun moyen de la récupérer. Assurez-vous donc de savoir ce que vous faites. Comme mentionné précédemment, pensez toujours à éditer avant de retirer la vidéo. Cependant, vous pouvez contacter l’assistance YouTube pour récupérer la vidéo au cas où cela serait très important, mais rien ne garantit que la vidéo sera restaurée.

Comment supprimer une playlist YouTube?

1. Accédez à YouTube.com (et connectez-vous à votre compte si vous ne l’avez pas déjà fait).

2. Rendez-vous sur le panneau de gauche et trouvez la liste de lecture que vous souhaitez supprimer et cliquez dessus.

3. Appuyez sur le trois points horizontaux sous le nom de la playlist et cliquez sur Supprimer la liste de lecture.

4. Comme pour la suppression de la vidéo, YouTube vous demandera de confirmer la suppression de la liste de lecture. Robinet Supprimer pour supprimer définitivement la liste de lecture.

Notez que la suppression de la liste de lecture ne supprimera pas les vidéos. Les vidéos doivent être supprimées séparément pour les supprimer complètement de votre chaîne.

Comment supprimer une vidéo de quelqu’un?

Évidemment, ce n’est pas possible pour vous. Dans certains cas, vous pouvez apparaître dans la vidéo de quelqu’un et vous souhaitez la retirer. Tout d’abord, contactez le créateur de la vidéo en lui envoyant un mail. L’ID e-mail se trouve dans la section À propos du canal. Envoyez-leur un mail expliquant votre situation. S’ils n’ont pas répondu, il est temps de contacter YouTube.

Consultez l’outil de création de rapports de YouTube pour retirer légalement la vidéo. Une fois que vous aurez visité l’outil, il y aura huit types de problèmes à signaler. Dans nos cas, sa vie privée. Alors choisissez-le et cliquez sur continuer. Cela vous guidera à travers un processus en six étapes. Après avoir soumis la demande avec succès, YouTube examinera le problème et devrait vous recontacter bientôt.

Avant de signaler, veuillez lire les consignes de confidentialité de YouTube. Notez que les faux rapports peuvent entraîner l’interdiction de votre compte.