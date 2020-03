Comment télécharger des applications Apple TV et les supprimer également

Le téléchargement d’applications depuis l’App Store d’Apple TV est un processus similaire à celui de votre iPhone, sauf que trouver ce que vous voulez sur l’Apple TV est plus difficile et la façon dont vous les supprimez plus tard n’est pas évidente. Voici comment faire les deux.

Apple TV 4K et Apple TV HD ont un App Store à portée de clic.

Vous n’avez peut-être pas ajouté d’applications à votre Apple TV 4K ou Apple TV HD, et si vous ne l’avez pas fait, vous avez toujours un excellent appareil avec beaucoup de choix sur ce qu’il faut regarder. Vous pouvez cependant ajouter de nombreuses autres applications qui vous apportent des chaînes, des actualités ou des jeux supplémentaires.

C’est parce qu’il existe un App Store pour l’Apple TV. Il est beaucoup, beaucoup plus petit que l’App Store iOS ou même celui pour Mac. Il est également un peu plus difficile de naviguer lorsque vous utilisez uniquement la télécommande Siri d’Apple TV, mais la boutique est là sur votre téléviseur.

Vous devez avoir un identifiant Apple pour l’utiliser, mais vous l’avez saisi lors de la première configuration de l’Apple TV.

Ouvrez l’App Store

Si vous n’avez pas déjà réorganisé les applications sur votre Apple TV, l’App Store est généralement sur la ligne supérieure. Où qu’il se trouve, cependant, il a une icône distincte de l’App Store sur un fond bleu.

Cliquez pour l’ouvrir et vous obtenez la première page de l’App Store.

Tout comme avec l’App Store iOS, l’Apple TV s’ouvre sur une page Découvrir faisant la promotion de diverses applications.

Tout comme avec l’App Store sur iPhone ou iPad, celui d’Apple TV s’ouvre sur une page Découvrir. Cela varie selon la région et au fil du temps, mais ce que vous verrez ici sont des applications populaires ou nouvelles qu’Apple a choisi de promouvoir.

La section Découvrir regroupe les applications en sections ou en genres, mais si vous savez ce que vous recherchez, vous pouvez plutôt passer à une autre catégorie principale.

Le contrôle de type losange en haut de l’écran vous amène à l’une des quatre autres catégories. Le dernier est Acheté, où vous pouvez voir les applications que vous avez déjà achetées, qu’elles soient sur cette Apple TV ou non.

Avec les autres, vous obtenez de voir le catalogue complet de ce qui est à votre disposition, en commençant par la catégorie générique des applications. Il existe une section distincte pour les jeux, puis une autre pour le nouveau service Apple Arcade.

Applications et jeux

Avec tellement moins d’applications sur l’Apple TV App Store – et une partie de ce qui est disponible étant également liée à des régions géographiques particulières – la section Applications ressemble beaucoup à la découverte.

La section Jeux est plus clairement différenciée, mais quelle que soit la section dans laquelle vous allez, trouver une application consiste à les parcourir toutes ou à utiliser l’option Rechercher.

La recherche est un point faible sur Apple TV car vous devez y accéder, puis cliquez pour choisir le clavier qui apparaît. Même si vous pouvez voir ce clavier et ce champ de recherche dès que vous ouvrez Recherche, vous devez le sélectionner avant de pouvoir faire quoi que ce soit.

Lorsque vous le faites, cependant, vous pouvez taper un nom d’application lettre par lettre, ou appuyez et maintenez le bouton Siri de votre télécommande pour dire ce que vous recherchez.

Quelle que soit la façon dont vous trouvez l’application souhaitée, que ce soit en naviguant ou en recherchant activement, vous vous retrouvez avec une icône d’application sur laquelle vous pouvez cliquer. Lorsque vous faites cela, vous accédez à une page de détails sur cette application.

Les applications auront généralement le prix dans votre devise locale ou une option Get.

Page de détail de l’application

En plus de plus d’images et de description de l’application que vous regardez, la page de l’application comprendra des détails sur les prix. Cela peut être une charge unique, auquel cas un bouton marqué Acheter sera affiché avec ce prix, ou il peut être un téléchargement initialement gratuit. Avec ceux-ci, le bouton sera marqué Avoir, mais il y aura une note disant qu’il propose des achats intégrés.

Cliquez sur Acheter ou Avoir

Entrez votre mot de passe Apple ID si vous y êtes invité

Attendez que le bouton devienne Ouvert

Cliquez sur Ouvert

Si vous n’êtes pas invité à entrer votre mot de passe après avoir cliqué sur Acheter ou Avoir, ce sera soit parce que vous l’avez entré lors de l’achat d’une autre application juste avant cela. Vous pouvez également avoir configuré l’Apple TV pour ne jamais demander le mot de passe.

Lorsque vous y êtes invité et que vous avez entré votre mot de passe, l’App Store d’Apple TV vous demande quand il doit à nouveau demander des mots de passe. Cela inclut le Jamais , ce qui pourrait convenir si vous savez que vous êtes la seule personne à avoir accès à cette Apple TV.

Une fois que vous avez confirmé votre identité en entrant votre mot de passe, l’App Store d’Apple TV vous propose de vous décrocher pour la prochaine fois.

Les deux autres options consistent à Toujours demander le mot de passe ou Exiger après 15 minutes.

Exécuter l’application

le Acheter ou Avoir bouton est devenu un Ouvert un, et c’est bien pour l’instant. Cliquez dessus et vous êtes dans l’application que vous vouliez.

C’est lorsque vous souhaitez utiliser l’application que vous devez y penser. Les applications sont téléchargées afin qu’elles apparaissent en bas de votre liste. Donc, si vous n’y êtes pas habitué, vous pouvez télécharger une application et vous demander où elle se trouve.

Mais vous n’avez pas besoin de le laisser en bas. Vous pouvez réorganiser les applications sur Apple TV de la même manière que vous le faites sur iOS.

Recherchez l’application que vous souhaitez déplacer, puis appuyez sur le bouton Siri Remote et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce qu’il se déplace. Ensuite, vous pouvez relâcher le bouton et balayer pour déplacer l’application vers n’importe où. D’autres applications se déplaceront et se réorganiseront.

Suppression d’applications

Pour supprimer toute application que vous avez téléchargée, faites-la défiler à nouveau, puis suivez ces étapes.

Maintenez le bouton Siri Remote jusqu’à ce que l’application bouge

Attends un instant

Lorsque l’écran vous y invite, appuyez sur le bouton Lecture / Pause de votre télécommande

Cela vous donne deux options supplémentaires à faire avec les applications. L’une consiste à Supprimer l’application, l’autre consiste à créer un Nouveau dossier avec cette application.

Une fois qu’une application est supprimée, les autres sur votre écran d’accueil Apple TV se réorganisent pour combler l’écart.

Que ce soit gratuit ou que vous l’ayez payé, vous pouvez désormais télécharger à nouveau l’application depuis l’Apple TV Achats section à tout moment.

