Comment transférer des contacts d’Android vers iPhone (et aussi des photos, de la musique et des applications)

Comment transférer des contacts, des photos, de la musique et des applications d’Android vers iPhone?

Si vous êtes un

utilisateur Android de longue date et que vous souhaitez passer à l’iPhone (ou iPad) ou simplement

pour utiliser un iPhone comme appareil secondaire, vous voudrez peut-être tout transférer

de votre appareil Android à l’iPhone tels que les contacts, les photos, la musique et les applications.

Heureusement, il

n’est pas si difficile car Apple lui-même a une application sur le Google Play Store pour

vous aider à tout transférer depuis Android et iOS.

Pommes

passer à l’application iOS vous aidera à transférer des contacts, des signets Web, des messages

historique, comptes de messagerie, calendriers, photos et vidéos de l’appareil photo et applications gratuites sur

Wi-Fi (le transfert d’applications télécharge une version Android de la même application si elle

est disponible sur la boutique Google Play, sinon l’application ne sera pas téléchargée.

De plus, cela ne transférera pas les applications payantes car vous devez payer séparément sur le

jouer au magasin pour l’application à télécharger. Mais la plupart des applications vous prendront

achat in-app d’une plateforme à une autre.)

Pendant le déménagement

vers l’application iOS transfère presque tout, vous pouvez utiliser un compte Google pour transférer

contacts et photos en ligne. Mais cela nécessite une connexion réseau fonctionnelle, mais

La méthode d’Apple ne fonctionne pas.

Aditionellement,

Les applications tierces peuvent également vous aider à tout transférer d’Android à iPhone.

Passer à iOS

Passer à iOS est un outil officiel d’Apple pour tout transférer d’Android à iPhone via Wi-Fi. Pour commencer, téléchargez d’abord l’application sur Google Play Store. Pendant le transfert, l’iPhone créera un réseau Wi-Fi privé, alors assurez-vous que votre Wi-Fi est activé sur votre appareil Android. Dans l’écran de configuration de l’iPhone, appuyez sur Déplacer des données depuis Android et attendez un code à dix ou six chiffres.

Ouvrez l’application sur Android et appuyez sur Continuer et appuyez sur Se mettre d’accord. Enfin, appuyez sur suivant et entrez le code que votre iPhone est généré. Maintenant, choisissez les données que vous souhaitez migrer, y compris les contacts, les photos et plus encore et appuyez sur suivant. Maintenant, toutes les données que vous avez sélectionnées seront transférées d’Android vers iPhone, mais cela peut prendre un certain temps en fonction des données dont vous disposez.

Une fois la migration réussie, vous serez redirigé vers l’écran d’accueil de l’iPhone. Les applications seront désormais téléchargées en arrière-plan (comme je l’ai déjà dit, les applications payantes ne seront téléchargées que si elles ont été téléchargées manuellement).

Notez que cette méthode ne fonctionne que lors de la configuration de l’iPhone. Si vous avez déjà terminé la configuration, vous devez réinitialiser et effacer l’iPhone pour revenir à l’écran de configuration.

Comment transférer des contacts et des photos de

Android vers iPhone en utilisant un compte Google?

Contacts

contrairement à

Apple, Google vous permet de synchroniser les contacts sur plusieurs plates-formes. Pour l’utiliser

, vous devez activer la synchronisation des contacts sur votre Android.

Faire cela,

aller à Réglages et appuyez sur Comptes et sauvegardes. Robinet Comptes et choisissez le compte que vous

voulez que les contacts soient synchronisés et appuyez sur synchroniser

Compte et assurez-vous que les contacts ont été vérifiés (cette méthode fonctionne sur

Appareils Samsung Galaxy; les autres téléphones Android peuvent légèrement varier

processus)

Sur ton

iPhone, allez sur Réglages et appuyez sur Mots de passe et comptes. Entrez votre

Compte Gmail et mot de passe et vous avez terminé avec le processus. Sois sûr que

les contacts ont été vérifiés.

Photos

Transférer

Photos, vous avez besoin du Google Photos app

sur vos deux appareils. Téléchargez l’application depuis le Play Store et l’App Store.

Sur ton

appareil Android, activer Sauvegarde et synchronisation et

l’intégralité des photos et vidéos de votre appareil seront sauvegardées sur votre Google

Compte. Cela peut prendre un certain temps en fonction de vos photos et vidéos. Assure-toi

que vous disposez de suffisamment d’espace de stockage sur votre compte, sinon la sauvegarde sera interrompue.

Sur ton

iPhone ou iPad, ouvert Google Photos app

et la totalité de votre compte Google. C’est tout et toutes vos photos et vidéos

sera téléchargé.

Comment transférer des données d’Android vers iPhone à l’aide d’une application tierce (Syncios)?

Syncios

va tout transférer d’Android à iPhone en utilisant un PC ou un Mac avec USB. Il

prend en charge le transfert de contacts, photos, vidéos, audios, signets et même

journaux d’appels.

Téléchargez le logiciel depuis le site officiel de Syncios sur votre PC ou Mac et installez-le. Ouvrez l’application et connectez votre Android et iPhone au PC via USB. Attendez que l’application détecte vos deux téléphones.

Assure-toi

que votre téléphone Android est à gauche et l’iPhone à droite. Si non,

clique le retourner passer au milieu

pour le changer.

Autres moyens de transférer des contacts d’Android vers

iPhone

Carte SIM

Utiliser la carte SIM pour transférer les contacts est une ancienne méthode mais toujours un moyen simple et efficace de le faire. Lorsque votre carte SIM est sur Android, sauvegardez vos contacts sur la carte Sim.

Sur ton

Téléphone Andriod, allez à Contacts et

robinet trois lignes en haut à gauche pour

faire apparaître des options. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Gérer

Contacts. Frappé Importer / exporter des contacts.

Robinet Exportation sous Exporter les contacts

option. Cela exportera tous vos contacts vers la carte SIM. (Cette méthode fonctionne

sur les appareils Samsung Galaxy, les autres téléphones Android peuvent légèrement varier

processus)

Sur ton

iPhone, allez sur Réglages et appuyez sur Contacts. Choisir importer les contacts de la carte SIM et tous vos contacts enregistrés sur votre carte SIM

sera importé sur votre iPhone (assurez-vous que la carte SIM est sur l’iPhone)

Fichier Vcard

Fichiers Vcard

le transfert est une méthode alternative de transfert par carte SIM. Vous pouvez voir d’autres options

lors de l’exportation vers une carte SIM telle que l’exportation vers le stockage interne ou la carte SD.

Choisissez l’une des options et poursuivez le processus.

Envoyez maintenant le fichier exporté à l’iPhone et ouvrez-le. L’iPhone vous invite à importer les contacts et appuyez sur D’accord pour commencer à importer les contacts.

Conclusion

Apple est faible avec l’option de portabilité en ce qui concerne l’intégration avec d’autres plates-formes, mais c’est l’opposé si vous êtes dans un écosystème Apple.

Avec ces méthodes, il est très simple de transférer vos contacts et autres choses depuis Android et iPhone.