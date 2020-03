Comment travailler à domicile pendant l’épidémie de coronavirus

Voici exactement ce que vous devez faire si vous devez travailler à domicile pendant que l’épidémie de coronavirus se poursuit. Si vous faites des préparatifs clés, vous ne voudrez peut-être plus jamais retourner au bureau.

Nous aurions pu ranger un peu.

Alors que nous pouvons tous espérer que l’épidémie de coronavirus sera bientôt maîtrisée, les entreprises envisagent actuellement sérieusement la possibilité de faire travailler les gens à domicile. Et si ce n’est pas le cas, vous l’êtes peut-être – et nous pouvons peut-être vous aider à les persuader.

Beaucoup d’entre nous ici chez AppleInsider sont des rédacteurs indépendants travaillant dans nos propres bureaux depuis des décennies. Et bien qu’il soit différent de gérer votre entreprise là-bas, entre nous, nous avons élaboré les meilleures pratiques, et nous avons certainement commis toutes les erreurs.

Si cela vous arrive à cause du coronavirus, vous aurez, espérons-le, un avantage dans la mesure où vous pourrez commencer à vous préparer avant d’être renvoyé chez vous. Même si la décision de fermer a été soudaine, vous devez tout de même vous préparer – il vous suffit de le faire en même temps que de commencer à travailler à domicile.

Voici ce que vous devez savoir et ce que vous devez faire.

Comment se préparer au travail à domicile

Avant toute chose, regardez ce dont vous aurez besoin de votre entreprise pour travailler à domicile. Plus précisément, quelles informations, quelles données et quelles ressources partagées vous comptez normalement sur le bureau.

Si tout le monde dans votre entreprise utilise un lecteur réseau partagé, demandez à votre service informatique s’il y a accès à distance. Si vous utilisez un système de messagerie interne tel que Slack, assurez-vous d’avoir en main vos informations de connexion et de mot de passe.

Vérifiez également auprès des services informatiques la sécurité, car vous allez sans aucun doute vous retrouver avec des données confidentielles de l’entreprise sur vos disques durs locaux.

Et en parlant de disques durs locaux, s’il y a un moment pour mettre en place un plan de sauvegarde, c’est maintenant.

Je vous ai dit que nous faisions cela depuis des décennies. Remarquez le LC Macintosh d’origine et l’ancien PowerBook. Ne regardez pas la coupe de cheveux.

Comme il s’agit d’un déménagement temporaire, vous n’aurez peut-être pas besoin d’accéder à toutes les dernières informations du réseau d’entreprise. Mais vous travaillerez avec d’autres personnes et ils ont également été renvoyés chez eux, alors assurez-vous d’obtenir leurs coordonnées.

Créer votre propre espace de travail de bureau

Oui, vous pouvez le faire à la table de la cuisine. Vous pouvez transformer un coin du salon, ou même de la chambre, en bureau. Si vous devez le faire, vous devez le faire, mais même avec un travail à domicile uniquement temporaire, le fudging de votre espace de travail vous frustrera. Cela affectera votre travail et pourrait même affecter votre santé.

Alors, trouvez un endroit où vous pourrez travailler pendant des heures sans soulever votre iPad pour poser la table de la cuisine pour le dîner, ou débrancher la Xbox familiale lorsque vous devez recharger votre MacBook Pro.

Idéalement, vous avez besoin d’une pièce séparée mais cela peut ne pas être possible lorsque celle-ci est temporaire. Même si ce n’est que pour quelques jours, assurez-vous que l’espace dans lequel vous travaillez est aussi confortable et attrayant que possible.

Faites-en un endroit où vous aimerez travailler, plutôt qu’un endroit gênant dans le garage froid. Cela s’étend à dépenser de l’argent, si vous en avez besoin, pour des meubles décents, surtout une bonne chaise.

Procurez-vous une bonne chaise, mais ne dépensez pas autant d’argent dessus que vous ne pouvez pas vous permettre une pièce réelle pour y installer.

Et conservez les reçus. Il existe des exclusions dans la loi fiscale américaine pour les dépenses de bureau à domicile et certaines localités ont des compensations d’impôts fonciers pour les bureaux à domicile. Cet aspect, cependant, nous vous laissons déterminer, car il y a tellement de combinaisons à gérer.

Tu n’es pas seul

Parlez aussi à votre famille, mais préparez-vous au fait que très souvent, ils ne l’obtiendront tout simplement pas. Faites-nous confiance, cela ne change jamais – vous êtes là, donc vous êtes disponible.

Le mieux que vous puissiez faire est d’être très clair avec eux, dès le début, avec précision à quelles heures vous travaillez – et ensuite ne cassez pas cela. Ne pensez pas que vous pouvez prendre cinq minutes pour réparer le robinet de la salle de bain parce que vous ne pouvez pas, et ne suggérez certainement pas que vous pouvez ou voulez à la famille. Cela prendra plus de cinq minutes et vous paierez pour ce temps en ne pouvant plus jamais insister pour que vous travailliez.

Bien que votre famille, aussi grande soit-elle, ne verra pas cela, vous travaillez et c’est un travail. Le travail à domicile n’est pas un jour férié et si nous évitons de faire la navette, c’est à peu près le seul avantage.

Si nous insistons pour que vous respectiez certaines heures pour votre travail – même si nous apprécions que votre travail nécessite que vous soyez plus flexible – alors c’est au moins en partie parce que nous sommes vraiment catégoriques quand vous ne travaillez pas.

Faites tout ce que vous pouvez pour que vous puissiez travailler pendant des heures, mais ensuite que vous puissiez vous éloigner de votre travail à la fin de la journée.

C’est pourquoi les téléviseurs d’hôtel ont des câbles HDMI. Sérieusement, nous ne recommandons aucune partie de cela – à l’exception de la bouteille d’eau à portée de main.

Compartimentez votre chambre et votre journée

Cette tâche de s’éloigner lorsque vous avez terminé est la première chose que les travailleurs à domicile abandonnent. Il vous sera extrêmement difficile de fermer votre travail à la fin de la journée et de ne pas le revoir avant demain.

Nous sommes profondément coupables ici de ne pas mettre pleinement en pratique ce que nous prêchons. Ce sera si extrêmement difficile que vous allez échouer comme nous le faisons de temps en temps. Plus vous pouvez le faire, mieux c’est pour votre santé mentale, votre santé physique et la qualité du travail que vous faites lorsque vous travaillez.

C’est peut-être particulièrement difficile si vous utilisez votre propre équipement, car vous l’avez bien sûr acheté pour toutes sortes de raisons non liées au travail. Bien que vous puissiez vous déconnecter d’un ordinateur d’entreprise et vous éloigner, si vous comptez sur votre iPad personnel, vous n’êtes jamais loin de votre travail.

Utiliser votre propre équipement

Il y a de fortes chances que votre Mac, ou MacBook Pro, ou iPad, soit un modèle meilleur et plus récent que celui que vous avez dans votre bureau. Profitez-en. Surtout si vous êtes généralement bloqué sur un ancien PC Windows, profitez du fait que vous pouvez maintenant faire les choses mieux et plus rapidement qu’auparavant.

Vous êtes probablement seul pour le support informatique, mais vous n’en aurez pas autant besoin lorsque vous utiliserez l’équipement Apple.

Encore une fois, étant donné que cela est, espérons-le, temporaire, votre entreprise est peu susceptible de financer l’achat de nouveaux équipements. Bien que vous ne puissiez pas acheter votre propre MacBook en pratique, dépensez toujours de l’argent pour vous aider avec d’autres équipements.

C’est le moment d’acheter des AirPods, ou un HomePod, par exemple. Ou du moins de prendre le HomePod dans la tanière, d’emprunter les AirPods Pro de votre partenaire et de vous inscrire à Apple Music.

Tout le monde est différent, mais quelle que soit la façon dont vous aimez travailler, vous obtiendrez des distractions tout au long de la journée de travail, et avoir de la musique dans les oreilles vous aidera.

Si vous êtes habitué à un bureau bruyant, à l’écoute mentale des conversations et des appels de la cabine à côté de vous, vous n’avez peut-être pas besoin de musique. Mais vous allez manquer ce bruit de fond et la musique vous y aidera également.

La journée de travail

Si la première chose que les travailleurs à domicile abandonnent est l’idée d’arrêter le travail pour la journée, la seconde est la nourriture. Il est fort probable que vous commenciez de mauvaises habitudes et que vous les aggraviez simplement.

Beaucoup d’entre eux vont tourner autour de la nourriture. Vous trouverez tentant de grignoter toute la journée, par exemple, et surtout si votre cuisine est à proximité et qu’il n’y a personne d’autre pour vous regarder de travers.

Écoutez votre Apple Watch.

Vous vous retrouverez certainement à manger à votre bureau.

Ne le fais pas. Des repas réguliers sont essentiels, et les manger loin de votre travail est extrêmement important. Indépendamment de mettre des miettes sous le clavier iMac et probablement de tacher votre bureau avec du café, cela a un effet sur vous.

Vous avez besoin de temps loin du bureau pour manger et digérer. Tu le fais vraiment.

De même, ayez toujours de l’eau avec vous au bureau à tout moment.

Il y a aussi de l’exercice. Peut-être que votre trajet habituel implique beaucoup de course pour les trains, mais pas votre nouveau travail à domicile. Levez-vous et promenez-vous au moins une fois par heure. Votre Apple Watch ne cesse de vous le dire, c’est le moment de l’écouter.

Quittez votre bureau

Ce n’est pas comme si le travail à domicile faisait de vous votre propre patron, mais vous avez plus de liberté. Si cela signifie que vous faites plus et mieux de travail, quittez votre bureau de temps en temps.

Vous savez que les écrivains se cachent dans les cafés, vous pouvez faire la même chose. Ne vous contentez pas d’acheter un café au lait et de l’allaiter toute la journée tout en étant branché sur une prise du café. Ne restez pas assis collé à votre écran, en utilisant leur Wi-Fi et en portant vos AirPods non plus.

Au lieu de cela, utilisez l’endroit comme un changement et un aliment pour cela. Obtenez un contact humain, entendez des bruits et des conversations animées et considérez ce grand chocolat chaud.

Un iPad, un Apple Pencil et une bonne tasse de thé. Vous ne voudrez pas retourner dans un siège social.

Vous pouvez également utiliser des bibliothèques, peut-être même un banc de parc si le temps le permet. Si vous faisiez cela pendant plus d’une courte période, et si ce n’était pas à cause du coronavirus, vous pourriez envisager de louer votre propre bureau.

De nombreuses entreprises offrent un espace de location comme celui-ci, et certaines le font comme un espace de coworking. Donc, vous ne travaillez peut-être pas avec les gens autour de vous, mais vous avez ces gens, et vous travaillez tous.

Se préparer à retourner au travail

Vous devrez peut-être trouver vos clés de voiture, ou vous devrez peut-être fouiller vos poches de manteau pour cet abonnement de train, mais sinon, retourner au travail sera beaucoup plus facile que de le quitter. Vous avez utilisé des lecteurs réseau à distance, par exemple, alors maintenant vous allez vous asseoir un peu plus près d’eux.

Même si nous espérons que le problème des coronavirus est de courte durée, cependant, ce qui va sûrement arriver, c’est que certaines entreprises vont voir que votre travail à domicile leur est bénéfique. Et s’ils ne le font pas, vous le ferez.

Que ce soit vous ou eux qui veulent que vous continuiez à travailler à domicile, cependant, si vous finissez par rendre cela plus permanent, cela soulève des problèmes supplémentaires.

Certes, vous économisez sur tous les frais de transport – bien que vous ayez déjà acheté ce billet, vous avez déjà acheté la voiture – mais maintenant le chauffage et l’électricité sont sur vous. De plus, l’entreprise économise ces frais généraux.

Et soudain, il y a des problèmes fiscaux importants que vous devrez considérer. Vous aimerez certains de ces avantages, comme la possibilité de radier au moins une partie de vos coûts d’équipement et au moins une partie de vos factures.

Mais c’est aussi compliqué. Par exemple, comme nous l’avons dit, il existe des différences fiscales lorsque vous avez une pièce dédiée pour faire votre travail, par rapport à lorsque vous empruntez la table de la cuisine. C’est quelque chose que vous devrez examiner, mais encore une fois seulement si vous comptez le faire pendant une période prolongée.

Lorsque c’est le cas, votre entreprise doit également planifier la façon dont cela va fonctionner. Obtenez leur aide et discutez ouvertement avec eux de la façon dont ils pourraient adoucir votre salaire.

