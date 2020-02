Comment utiliser Apple Pay, de la configuration à la boutique

Vous pouvez utiliser Apple Pay dans de plus en plus d’endroits, mais vous devez toujours le configurer sur votre iPhone ou Apple Watch. Voici comment démarrer, puis comment utiliser Apple Pay pour acheter en ligne et en magasin.

C’est vrai, une fois que vous avez configuré Apple Pay, vous ne voudrez plus revenir aux cartes de crédit habituelles

La prochaine fois que vous configurerez un iPhone 11 ou un iPad, vous serez pressé de configurer Apple Pay dessus. Si vous choisissez de ne pas le faire, par exemple parce que vous savez que vous n’allez jamais faire passer un iPad Pro 12,9 pouces sur le lecteur d’un magasin, vous allez toujours être pressé.

Vous aurez un badge rouge sur le Réglages icône et quand il vous bug assez que vous appuyez dessus, vous obtenez le message “Terminer la configuration de votre iPhone.”

La configuration d’Apple Pay ne prendra que quelques instants – et une fois que vous l’utiliserez, vous ne voudrez plus revenir en arrière

Appuyez sur Réglageset suivez les invites lors de la configuration d’Apple Pay.

Comment configurer Apple Pay sur un iPhone ou un iPad

Apple Pay lui-même est un conduit. Il relie vos cartes de crédit ou de débit à un système sécurisé qui le rend sûr et simple à payer pour des biens ou des services, et permet à Apple de gagner de l’argent.

Traduction: ajoutez Apple Pay à votre nouvel iPhone ou nous continuerons à vous harceler

La première chose que vous devez faire pour utiliser Apple Pay est de le configurer sur un appareil que vous avez déjà sécurisé – donc votre iPhone après avoir ajouté l’ajout de Face ID. Ensuite, vous devez ajouter une carte de crédit ou de débit.

En principe, le processus consiste simplement à indiquer à votre iPhone quelle carte utiliser. Généralement lorsque vous appuyez sur Réglageset suivez les étapes, l’iPhone vous demandera de concentrer l’appareil photo sur une carte. Il lira ensuite le numéro, vous demandera de le confirmer, puis il contactera l’émetteur.

Ce n’est pas seulement l’idée en principe, c’est ce qui se passe dans la pratique la grande majorité du temps. Les détails peuvent varier entre les banques et entre les pays, mais si la carte peut et peut être utilisée avec Apple Pay, l’émetteur confirmera généralement votre identité par SMS ou appel téléphonique.

C’est le même processus pour ajouter une carte à Apple Pay sur un iPad, et vous devez l’ajouter séparément. D’une manière générale, vous devez ajouter séparément une carte à chaque appareil à partir duquel vous prévoyez de l’utiliser. Cependant, une fois que vous avez configuré un iPhone ou une Apple Watch avec une carte sur Apple Pay, vous pouvez utiliser cette carte sur un Mac. Il doit être connecté au même compte iCloud, et vous avez besoin d’un Mac avec Touch ID ou d’un post-2012 que vous utiliserez avec votre montre ou votre iPhone.

Comment configurer Apple Pay sur l’Apple Watch

Sur votre iPhone, ouvrez l’application Apple Watch et choisissez Ma montre.

Faites défiler jusqu’à Portefeuille et Apple Pay et appuyez sur

Choisir Ajouter une carte

Selon la carte et si vous l’avez déjà utilisée sur cet appareil, il se peut que le code de sécurité de la carte ne vous soit demandé. Plus généralement, vous effectuerez la même vérification bancaire que vous avez effectuée avec votre iPhone.

Vous devez ajouter des cartes à l’Apple Watch via l’iPhone.

Comment payer des choses avec Apple Pay

Le moyen le plus pratique de dépenser de l’argent via Apple Pay est d’utiliser une Apple Watch. À une exception près, le processus consiste à appuyer deux fois sur le bouton latéral de la montre.

Cela fait apparaître une image de votre carte de crédit ou de débit et l’avis «Hold Near Reader to Pay». En supposant que le magasin accepte Apple Pay, agiter votre montre près du terminal le fera.

Vous obtenez un petit retour haptique pour dire que cela a fonctionné, l’écran Apple Watch vous indique que la transaction a eu lieu et que le vendeur a son argent.

Si plusieurs cartes sont configurées (sur les appareils récents, vous pouvez en avoir jusqu’à 12), puis lorsque vous voyez l’image d’une carte, vous pouvez passer d’une carte à l’autre.

L’exception à tout cela est le Transit Express, qui est généralement rapide et pratique. Dans un nombre croissant de villes à travers le monde, vous pouvez payer aux terminaux ou aux barrières d’un système de transport public en tenant simplement votre montre suffisamment près.

Vous n’avez même pas besoin d’appuyer deux fois sur le bouton latéral. C’est une différence qui semble extrêmement faible, mais en pratique, elle semble beaucoup plus rapide.

Comment utiliser Apple Pay sur l’iPhone

Si vous n’avez pas d’Apple Watch, vous pouvez utiliser votre iPhone pratiquement aussi facilement. Attendez que le vendeur soit prêt et que son terminal demande votre paiement, puis maintenez votre iPhone près et appuyez deux fois sur le bouton latéral.

Cela initie la transaction mais elle ne peut pas continuer sans confirmer votre identité. Là où la montre sait que vous êtes toujours vous qui l’avez mise des heures auparavant, n’importe qui aurait pu prendre votre iPhone.

Donc, après avoir appuyé deux fois, maintenez le téléphone pour que Face ID puisse vous reconnaître. Ou mettez votre doigt sur le capteur Touch ID si c’est ce que possède votre téléphone.

Ce n’est toujours pas aussi courant que de voir “Acheter avec PayPal”, mais “Acheter avec Apple Pay” y arrive.

Comment utiliser Apple Pay pour acheter quelque chose sur le Web

Que vous soyez en ligne avec votre appareil iOS ou votre Mac, vous verrez parfois une option pour payer avec Apple Pay. C’est loin d’être universel, ce n’est même pas près d’être aussi omniprésent que de payer via PayPal, mais cela augmente.

Vous avez la possibilité, si elle est disponible, lorsque vous utilisez Safari sur un appareil iOS ou Mac récent.

L’iPhone aura besoin de votre Face ID ou Touch ID pour confirmer. Et votre Mac, s’il a Touch ID, devra également vérifier que vous êtes bien. Cependant, cela signifie simplement devoir regarder votre appareil iOS ou utiliser votre empreinte digitale pour effectuer un paiement.

De même, vous pouvez constater que les applications qui incluent l’option d’utiliser Apple Pay. Vous pouvez le voir dans la propre application d’achat d’Apple, mais elle se propage également lentement à d’autres développeurs.

Comment Apple Pay est différent avec la carte Apple

La seule différence visible entre l’utilisation d’Apple Pay via Apple Card au lieu de toute autre carte bancaire est que la configuration est encore plus facile.

Au-delà de cela, la façon dont vous l’utilisez pour dépenser de l’argent est exactement la même. La carte Apple a l’avantage de vous offrir une remise en argent quotidienne pour vos achats.

D’autres cartes auront des avantages similaires, mais celle d’Apple Card voit l’argent être payé directement dans votre portefeuille.

L’équivalent moderne d’un portefeuille complet avec des cartes, des billets et plus encore.

Que vous utilisiez ou non la carte Apple pour obtenir de l’argent quotidien, la commodité et la fiabilité d’Apple Pay rendent la configuration plus que valable.

L'équivalent moderne d'un portefeuille complet avec des cartes, des billets et plus encore.

Que vous utilisiez ou non la carte Apple pour obtenir de l'argent quotidien, la commodité et la fiabilité d'Apple Pay rendent la configuration plus que valable.