Comment utiliser Group FaceTime

Si vous manquez de contact humain parce que vous devez travailler à domicile, le groupe FaceTime d’Apple est fait pour vous. Il existe cependant de nombreuses façons de le configurer et de l’utiliser. Voici donc les étapes à suivre.

Tiré de la première conversation publique Group FaceTime au monde. Source: Apple

Étant donné que de nombreuses personnes doivent travailler à domicile pour la première fois, il est important que tout le monde reste en contact, non seulement pour leur travail, mais pour leur santé mentale. Un changement brusque de travailler seul à la maison, plutôt qu’avec de nombreuses personnes dans un bureau, est une difficulté à la fois pour notre état d’esprit et pour les aspects pratiques de la poursuite du travail.

Il existe cependant Group FaceTime, et il est si utile pour le moment qu’Apple aurait même pu l’inventer spécifiquement pour ce moment.

Apple a mis du temps à le publier, à corriger les bogues et à travailler sur les problèmes de sécurité, mais maintenant Group FaceTime est disponible pour nous tous – tant que nous utilisons l’équipement Apple. Il n’y a pas de FaceTime pour Android et cela peut suffire à lui seul pour vous obliger à utiliser quelque chose comme Skype. Mais si vous êtes tous sur iPhone, iPad ou Mac, Group FaceTime est désormais un service solide, utile, voire vital.

Il existe des exigences matérielles spécifiques que tout le monde dans votre famille ou votre entreprise n’aura pas, mais il existe également des solutions de contournement pour cela qui vous aideront au moins un peu.

Vous pouvez démarrer un appel de groupe à partir de l’application FaceTime

Ce dont vous avez besoin pour Group FaceTime

Vous pouvez obtenir l’expérience complète de Group FaceTime sur les Mac exécutant macOS Mojave 10.14.3 ou version ultérieure. Et sur les iPhones ou iPads avec iOS 12.1.4 ou plus récent.

Pour iOS, cela signifie que vous êtes limité à l’iPhone 6S, à l’iPod de septième génération et à certains iPad. Plus précisément l’iPad Pro d’origine, l’iPad Air 2, l’iPad (cinquième génération) ou l’iPad mini 4 ou une version ultérieure.

Cependant, si vous avez un matériel plus ancien, vous pouvez toujours vous joindre à l’appel de groupe FaceTime – uniquement sur l’audio. De même, vous pouvez vous joindre à l’audio uniquement via votre Apple Watch. Cependant, l’audio uniquement n’est pas idéal pour le moment, car il peut être déroutant d’entendre trop de voix en compétition pour attirer l’attention. Cependant, Apple serait en train de chercher des moyens de lutter contre cela.

Comment démarrer un appel Group FaceTime

Il existe trois façons de démarrer un appel de groupe FaceTime, et la première consiste à simplement démarrer un appel FaceTime individuel régulier. Recherchez une personne dans votre application Contacts, puis appuyez sur pour voir sa fiche de contact complète.

Robinet vidéo sous leur nom

Choisir FaceTime de la liste qui apparaît

En fonction des autres applications que vous avez sur votre téléphone, vous constaterez généralement que, tout comme FaceTime, vous en avez des telles que WhatsApp répertoriées sous ce paramètre vidéo.

Plutôt que de choisir parmi les options de ce menu, vous préférerez peut-être commencer par simplement téléphoner à quelqu’un. Appuyez sur leur numéro dans vos favoris, choisissez-les dans votre liste de contacts ou entrez un numéro sur le clavier.

Quand ils répondent, dites bonjour

Éloignez le téléphone de votre oreille pour que les commandes réapparaissent

Robinet FaceTime

Après avoir entamé une conversation FaceTime avec cette personne, vous pouvez en ajouter d’autres. Par défaut, vous ne voyez rien sur votre écran pendant un appel FaceTime, à l’exception de la vidéo de votre appelant et de la vôtre. Appuyez sur l’écran pour faire apparaître les commandes, et vous obtenez des options telles que Fin d’appel. Au lieu d’appuyer sur l’une des commandes, balayez vers le haut et vous obtiendrez un peu plus – y compris celui appelé Ajouter une personne.

Appuyez dessus pour ajouter quelqu’un d’autre. C’est bien lorsque vous souhaitez avoir une conversation privée initiale avec quelqu’un avant de démarrer une conversation de groupe, mais cela peut également être fastidieux d’ajouter une personne à la fois.

La façon la plus simple de démarrer un appel Group FaceTime est lorsque vous êtes tous ensemble dans un chat de groupe

Utilisez l’application FaceTime

Vous ne vous rendez peut-être même pas compte qu’il y en a un. Si vous utilisez l’application Téléphone la plupart du temps, il n’y a pas de raison d’ouvrir l’application FaceTime – jusqu’à ce que vous souhaitiez ajouter de nombreuses personnes à un appel de groupe.

Ouvert FaceTime

Appuyez sur l’icône plus en haut à droite

Ajouter un contact

Appuyez sur l’icône plus pour ajouter plus

Choisissez audio ou vidéo

Lorsque vous ajoutez des contacts, vous allez probablement être invité par une liste d’options similaire à lorsque vous effectuez un appel privé. Cela dépend maintenant des numéros ou des adresses que vous avez pour eux, mais vous pouvez à nouveau être invité à choisir dans une liste qui comprend des options telles que WhatsApp.

Vous devez choisir FaceTime, mais la façon dont cet écran est présenté, il semble que vous allez les appeler maintenant. Vous n’êtes pas, cependant, vous les ajoutez simplement à votre liste d’appels, et personne n’est composé jusqu’à ce qu’ils le soient tous.

Comment utiliser Group FaceTime dans les messages

Encore une fois, cela ne fonctionne que si tout le monde utilise l’équipement Apple, mais si vous êtes dans une discussion de groupe dans Messages, vous pouvez déplacer tout le monde vers un appel Group FaceTime à la place. Cela a l’avantage que vous n’avez pas besoin d’ajouter quelqu’un maintenant, vous l’avez déjà fait pour le chat Messages du groupe – ou vous avez été ajouté à ce chat par quelqu’un d’autre qui a fait le travail acharné.

Dans Messages, appuyez sur l’icône représentant le visage de chacun en haut de l’écran

Dans les commandes qui apparaissent, choisissez FaceTime.

Voilà, vous avez terminé et vous êtes dans une discussion de groupe FaceTime. Vous pouvez ajouter plus de personnes, jusqu’à un total de 32, y compris vous-même, et bien sûr, tout membre de votre groupe peut abandonner quand il le souhaite.

Si c’est vous qui voulez quitter le chat, même si c’est vous qui avez tout configuré, vous pouvez appuyer sur pour faire apparaître les contrôles, puis sur l’icône X rouge.

Vous n’avez pas à vous soucier de couper tout le monde. L’appel de groupe se poursuivra sans vous, ou toute autre personne qui part, jusqu’à ce que les deux dernières personnes raccrochent.

