Comment utiliser la fonction multitâche de l’iPad: écran partagé, diapositive et image dans l’image

Apprenez à utiliser les fonctions multitâches de l’iPad telles que Split Screen, Slide Over et Picture in Picture.

Le multitâche est l’une des fonctionnalités importantes qui fonctionnent le mieux avec un écran plus grand. La fonctionnalité multitâche a été introduite sur l’iPad avec la sortie d’iOS 9 et Apple l’a rendue encore plus avancée avec la sortie d’iOS 11. Avec l’iPad OS 13, la fonctionnalité est considérablement développée avec de nouvelles options et gestes qui rendent l’iPad plus utile et productif . Ici, vous apprendrez à utiliser les fonctions multitâches telles que Slide Over, Split Screen et images dans l’image.

Comment activer ces fonctionnalités?

Ouvrez le Réglages appTap Multitâche et DockIci vous trouverez quatre options. Je vous suggère d’activer les quatre.

Écran divisé

L’écran partagé vous permet de travailler simultanément sur deux applications côte à côte. Il est également possible de travailler sur la même application avec deux écrans, comme l’application de notes ouverte avec deux notes.

Comment utiliser Split Screen sur l’iPad?

Ouvrir une application Faites glisser vers le haut depuis le bas de l’écran pour amener le dock Touchez, maintenez et faites glisser la deuxième application que vous souhaitez ouvrir vers la gauche ou la droite de l’écran. Conseil: Si vous ne trouvez pas l’application, ouvrez-la et fermez-la à nouveau. Cela fera apparaître l’application dans la dernière application utilisée sur le dock. Dans la vue Fractionner, vous pouvez redimensionner l’application en faisant glisser le curseur au milieu vers la droite ou la gauche.

Pour fermer l’application, faites simplement glisser le curseur vers le bord de l’écran.

Si l’application s’est ouverte dans Slide Over au lieu de Split Screen, vous pouvez ajuster l’application en la faisant glisser dans les coins pour la basculer en Split Screen. Si cela ne fonctionne pas, recommencez.

Vous aimerez peut-être: iPhone 11: comment forcer le redémarrage, entrer en mode de récupération et DFU

Faites glisser

L’écran partagé permet aux applications de flotter indépendamment sur l’écran. L’application peut être placée n’importe où sur l’écran au lieu d’une position fixe.

Comment utiliser Slide Over sur l’iPad?

Ouvrir une application Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran pour amener le dock Touchez, maintenez et faites glisser la deuxième application au centre de l’écran et relâchez les doigts. Cela ouvrira le mode en diapositive. Vous pouvez déplacer l’application en la faisant glisser de la petite barre grise du haut vers n’importe où sur l’écran.

Pour fermer le Slide Over, supposons que l’application se trouve sur le côté gauche. Faites maintenant glisser l’application vers la gauche pour fermer le Slide Over. Il en va de même pour l’application si elle est sur le côté droit.

Faire glisser en mode fractionné

Slide Over dans Split View vous permet d’utiliser trois applications en même temps. Deux applications peuvent être ouvertes par la vue Split et la troisième application peut être ouverte par Slide Over.

Comment utiliser Slide Over en vue fractionnée?

Ouvrez une application à l’aide de Split View Maintenant que vous avez ouvert deux applications. Appuyez, maintenez et faites glisser la troisième application vers le centre de l’écran depuis le dock. Assurez-vous de faire glisser l’application vers le centre de l’écran, sinon vous finirez par remplacer l’une des applications dans la vue de glissement.

Conseil: vous pouvez balayer vers la droite pour fermer l’application et balayer vers la gauche pour la réactiver.

Vous aimerez peut-être: 7 meilleures applications de montage vidéo pour iPhone et iPad (2020)

Image dans l’image:

Picture in Picture vous permet d’utiliser d’autres applications tout en regardant une vidéo ou en utilisant Facetime

Comment utiliser Picture-In-Picture sur l’iPad?

Ouvrir la vidéo ou le temps Si le lecteur est pris en charge, l’icône image dans l’image apparaît. Si vous utilisez un navigateur, ouvrez la vidéo en plein écran. Appuyez sur l’icône pour réduire la vidéo dans le coin de l’écran.

Commandes pour l’image dans l’image

Vous pouvez,

Redimensionnez la fenêtre: Pour agrandir la fenêtre, pincez-la. Pour rendre la fenêtre plus petite, à l’opposé

Cachez la fenêtre: Faites-le glisser vers la droite ou la gauche de l’écran

Afficher la fenêtre: Appuyez sur la flèche

Déplacez la fenêtre: Tire-le

Revenez à l’écran vidéo d’origine: Appuyez sur l’image dans l’icône d’image