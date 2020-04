Comment utiliser le mode de récupération Mac

Que ce soit pour résoudre des problèmes avec votre Mac ou le préparer à être vendu à quelqu’un d’autre, macOS Recovery, également connu sous le nom de Mac Recovery Mode, est un outil puissant pour vous aider.



Vous ne voudriez pas avoir besoin du mode de récupération, mais ces outils en font une bouée de sauvetage lorsque vous le faites

Ce serait bien si les Mac fonctionnaient et continuaient à fonctionner, mais tôt ou tard vous rencontrez des problèmes et ils peuvent être graves. Il peut y avoir un certain nombre de problèmes avec votre lecteur, ou peut-être qu’un bogue signifie que vous souhaitez revenir à une ancienne version de macOS. De même, vous pouvez avoir acheté un Mac d’occasion – ou être sur le point de vendre le vôtre de cette façon.

Si vous avez un Mac avec une puce de sécurité T2, vous devez utiliser le mode de récupération macOS si vous souhaitez que le Mac démarre à partir d’un disque externe. Pour des raisons de sécurité, macOS Catalina ne démarre tout simplement pas à partir d’un disque externe, sauf si vous passez par ce processus.

Pour cela et pour chacun de ces cas, il existe MacOS Recovery.

Apple a introduit macOS Recovery, parfois appelé Mac Recovery Mode, avec Mac OX X Lion en 2011. Pendant l’installation, lorsque vous configurez un lecteur, macOS en configure effectivement un deuxième. Il partitionne votre disque afin que, en plus des volumes principaux à partir desquels vous travaillez, il puisse également être démarré à partir de ce volume de récupération distinct.

Cela ne vous aidera pas si le disque physique est endommagé d’une manière ou d’une autre, mais il est beaucoup plus probable que la partition Recovery HD y soit intacte et fonctionne. En théorie, vous pourriez passer toute votre vie en utilisant Mac sans même remarquer que cette partition est là, mais vous ne le ferez pas.

Pourquoi utiliser macOS Recovery

Effacez le disque de démarrage du Mac

Exécutez l’utilitaire de disque pour réparer ce lecteur de démarrage

Faire un démarrage Mac problématique

Installer une ancienne version de macOS

Configurer un Mac moderne pour démarrer à partir d’un disque externe

Comment démarrer le mode de récupération Mac

La clé pour utiliser macOS Recovery est de redémarrer votre Mac d’une manière particulière. Vous démarrez le Mac dans ce mode de récupération, et vous le ferez probablement au moins une ou deux fois pour résoudre les problèmes. Il y a donc une procédure de redémarrage à utiliser, et vous devrez peut-être obtenir un clavier USB pour Mac, ou utiliser celui intégré sur un MacBook Pro ou MacBook Air.

Les claviers sans fil peuvent fonctionner, mais pas de manière fiable. Lors de nos tests, les claviers sans fil d’Apple fonctionnent généralement mieux que les claviers tiers.

Redémarrez votre Mac

Maintenez immédiatement Command-R enfoncé

Relâchez-les dès que vous voyez le logo Apple

Il peut être difficile de chronométrer cela correctement. Il y a un art certain à maintenir et à libérer Command-R précisément aux bons moments. Cependant, si cela ne fonctionne pas pour vous, essayez un arrêt plutôt qu’un redémarrage. Attendez un moment, puis appuyez sur le bouton d’alimentation et préparez-vous à maintenir ces touches.

Si c’est que votre Mac est gelé, ou pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas choisir Redémarrer dans le menu Apple, appuyez et maintenez le bouton d’alimentation pour qu’il s’éteigne. Ne faites pas cela avec désinvolture: c’est un dernier recours. Attendez un instant, appuyez à nouveau sur le bouton d’alimentation et appuyez sur Commande + R.



C’est l’Utilitaire de disque que vous allez le plus souvent utiliser.

Tous les Mac modernes vous montreront un logo Apple lors du démarrage, et c’est à ce moment que vous devez libérer les touches Commande et R. Si vous voyez à la place une icône d’un dossier avec un point d’interrogation, éteignez-le pendant environ 10 secondes, puis réessayez, mais soyez plus rapide pour maintenir Command-R ou plus lent pour le libérer.

Selon la configuration de votre Mac, il vous sera probablement demandé un mot de passe. Il s’agit du mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à votre Mac, si vous êtes le seul ou un utilisateur administrateur. Notez que ce n’est pas votre identifiant Apple, c’est spécifiquement le mot de passe de cet ordinateur.

Que se passe-t-il ensuite

Votre Mac continuera de démarrer jusqu’à ce qu’il ait terminé le démarrage à partir du Recovery HD. La façon dont vous saurez que cela s’est produit, c’est qu’au lieu de votre fond d’écran normal, du Dock et du désordre des fichiers sur le bureau, vous obtenez un seul panneau.

Il s’agit du panneau des utilitaires macOS et il contient les trois options les plus couramment utilisées lorsque quelqu’un a démarré en mode de récupération —plus un guide d’aide. Cette aide est un lien vers la documentation de support d’Apple en ligne, et c’est peut-être ce dont vous avez besoin, mais vous pouvez lire ces pages sur votre iPhone.

Donc, les trois fonctionnalités utiles sont Restaurer à partir de la sauvegarde Time Machine, Réinstaller macOS, et Utilitaire de disque.

Ils sont probablement répertoriés dans l’ordre inverse de leur utilité. Vous êtes passé en mode de récupération Mac car il y a un problème, ce qui signifie généralement un problème de lecteur. Dans ce cas, la première chose que vous devez faire est d’exécuter l’utilitaire de disque.

Cela examine le lecteur auquel vous lui demandez et il résoudra de nombreux problèmes potentiels. Il ne peut généralement pas réparer le disque depuis lequel votre Mac a démarré, mais c’est pourquoi vous avez démarré dans ce Recovery HD.

Une fois que le lecteur semble correct, vous devez redémarrer votre Mac et le vérifier. Si les problèmes ont été résolus, tout va bien. Et si ce n’est pas le cas, revenez en mode de récupération Mac, mais peut-être d’une manière légèrement différente.

Si vous savez que vous souhaitez effacer le lecteur principal du Mac, ce que vous pouvez faire avec l’Utilitaire de disque, vous pouvez également restaurer à partir d’une sauvegarde Time Machine précédente. Cependant, si vous savez à la place que vous souhaitez réinstaller macOS, vous pouvez le faire sans passer par ce panneau.

Au lieu de cela, redémarrez votre Mac en utilisant l’une des deux combinaisons de touches possibles. Choisissez Option-Commande-R dès que le redémarrage commence et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que vous voyiez le logo Apple. Cela mettra alors automatiquement à niveau votre Mac vers la dernière version de macOS qu’il peut prendre en charge.

Alternativement, vous pouvez choisir d’appuyer sur Maj-Option-Commande-R. Cela installe automatiquement la version de macOS fournie avec votre Mac. Il est possible qu’Apple ait choisi d’arrêter d’autoriser l’installation de cette version particulière, mais si c’est le cas, cette combinaison de touches vous permettra d’obtenir la version la plus proche.

C’est généralement un moyen de revenir d’une mise à jour récente de macOS, à une que vous savez fonctionner.

Options supplémentaires du mode de récupération

Bien que vous puissiez trouver que ces trois options principales fournissent tout ce dont vous avez besoin, il y en a plus – et elles sont étonnamment faciles à manquer. Étant donné que ce panneau utilitaires macOS s’ouvre comme la seule chose sur votre écran, et surtout qu’il se trouve carrément au centre, vous avez tendance à vous concentrer dessus et vous pouvez facilement ne pas détecter la présence d’une barre de menus.



Sérieusement, vous pouvez manquer que ceux-ci soient ici, mais il existe de puissants outils supplémentaires en mode de récupération Mac

Ce panneau des utilitaires macOS est une application Mac et dispose donc des menus d’une application Mac avec le redémarrage ou l’arrêt familier sous le menu Apple. Si votre Mac est récent, ces menus contiendront également des options supplémentaires qui sont nécessaires pour résoudre certains problèmes.

Utilitaire de sécurité de démarrage

Utilitaire réseau

Terminal

Auparavant, Terminal serait le plus populaire car il permet aux utilisateurs Mac expérimentés d’exécuter des scripts examinant le disque dur. L’utilitaire réseau rapporte des détails sur votre connexion Internet ou autre connexion réseau.

Maintenant, cependant, il est probable que l’utilitaire de sécurité de démarrage sera le plus souvent utilisé. Cela est lié au processeur de sécurité T2 dans un nombre croissant de nouveaux Mac, et ce processeur a un impact que les utilisateurs expérimentés n’aimeront pas. Par défaut, un Mac avec une puce T2 et exécutant macOS Catalina ne peut pas démarrer à partir d’un disque externe.

Vous devez lui dire explicitement que vous voulez faire cela, et vous le faites dans cet utilitaire. Voici tout ce que vous devez savoir, faire et vous soucier de son utilisation pour permettre à Catalina de démarrer à partir d’un disque externe.

Que faire lorsque le mode de récupération Mac ne fonctionne pas

Si le lecteur de votre Mac est physiquement endommagé ou s’il y a quelque chose de corrompu avec la copie de macOS sur votre partition de récupération, le mode de récupération Mac normal ne démarre pas. Cependant, au lieu d’utiliser le Recovery HD qui est censé se trouver sur votre lecteur, votre Mac peut essayer d’en utiliser un qui se trouve sur les serveurs d’Apple à la place.

Cela peut se produire automatiquement. Pendant le redémarrage, si le logo Apple familier est remplacé par un globe tournant, votre Mac tente de passer en mode de récupération sur Internet.

Vous pouvez néanmoins le forcer à le faire. Après avoir essayé d’entrer en mode de récupération Mac et qu’il a échoué, redémarrez à nouveau votre Mac. Cette fois, utilisez les combinaisons de touches qui installent différentes versions de macOS. C’est donc Option-Command-R pour obtenir la dernière version, ou Shift-Option-Command-R pour obtenir celle avec laquelle votre Mac a été livré à l’origine.

Ce n’est pas rapide. Pendant que cela fonctionne, vous verrez une barre de progression sous le globe. S’il vous échoue, cette barre disparaît et un point d’exclamation apparaît sur le globe.

Vous pourriez avoir de la chance. Cela vaut la peine de quitter le Mac pour le moment et de réessayer plus tard, car cela pourrait simplement être un problème de connexion Internet.

Si ce n’est pas le cas, vous avez épuisé ce que le mode de récupération Mac peut faire et vous devrez regarder le démarrage à partir d’un disque externe. Ou amener le Mac dans un Apple Store pour le faire réparer.

Suivez AppleInsider en téléchargeant l’application AppleInsider pour iOS et suivez-nous sur YouTube, Twitter @appleinsider et Facebook pour une couverture en direct de dernière minute. Vous pouvez également consulter notre compte Instagram officiel pour des photos exclusives.