Comment utiliser le partage de dossiers Drive iCloud dans iOS 13.4 et macOS 10.15.4

Apple a enfin lancé le partage de dossiers iCloud Drive, il est donc temps de voir si c’est l’alternative Dropbox qu’elle promettait d’être. Voici ce que vous pouvez en faire et comment le faire.

Vous pouvez désormais partager des dossiers entiers dans iCloud Drive, et ainsi créer une capacité de type Dropbox pour collaborer

Apple a finalement donné à iCloud Drive non seulement la fonctionnalité la plus importante qui lui manquait, mais la fonctionnalité promise depuis iOS 13, iPadOS 13 et macOS Catalina a été annoncée pour la première fois en juin 2019. Vous pouvez maintenant partager un iCloud Drive complet dossier avec quelqu’un d’autre. Cela signifie que iCloud Drive est désormais fonctionnellement comparable à Dropbox, sur le papier au moins.

Vous avez toujours pu partager un seul fichier que vous avez stocké dans iCloud Drive. Bien qu’il ait fallu quelques étapes, vous pouvez nommer une personne avec laquelle vous souhaitez collaborer sur ce fichier, puis l’inviter à le partager avec vous. Cela a fonctionné, cela a bien fonctionné, ce n’était tout simplement pas très utile.

Car vous deviez le faire avec chaque fichier individuellement, en partageant encore et encore. Et c’était également insatisfaisant car tous les utilisateurs devaient organiser leurs fichiers à leur manière. Ce que nous voulions et ce qui a fait le succès de Dropbox, c’est la possibilité de nommer un dossier et de laisser tout le monde l’utiliser.

Voilà ce que nous avons maintenant. Une personne crée un dossier, puis le partage avec toute autre personne dont elle a besoin. Par la suite, n’importe qui dans ce groupe peut lire n’importe quel fichier qui se trouve dans le dossier, et ils peuvent y ajouter des fichiers, ils peuvent également le supprimer.

Cependant, il faut encore quelques étapes assez lourdes pour commencer.

Ce dont vous avez besoin en premier

Vous et toutes les personnes avec lesquelles vous souhaitez partager un dossier doivent exécuter iOS 13.4, iPadOS 13.4, macOS Catalina 10.15.4 ou une version ultérieure. Même si vous êtes à l’origine du partage et que vous devez donc disposer du système d’exploitation qui comprend le partage de dossiers iCloud Drive, chacun de vos collègues en a également besoin.

En théorie, tout ce dont ils ont vraiment besoin, c’est d’un identifiant Apple – et s’ils n’en ont pas, ils sont invités à le créer lorsque vous leur envoyez une invitation. En théorie, cela signifie qu’ils pourraient partager votre dossier sans même être sur un Mac ou un appareil iOS, mais en pratique, ils ne le feront jamais.

Lorsque Dropbox ne fonctionne que sur toutes les machines, pour partager un dossier iCloud Drive avec quelqu’un qui ne fait pas partie de l’équipement Apple, il devrait continuer à se rendre sur iCloud.com sur son PC. Et ils ne le feront tout simplement pas. Comparez la connexion à un site Web et la façon dont Dropbox s’intègre à tous les autres dossiers de votre ordinateur.

À toutes fins pratiques, le partage de dossiers iCloud Drive est uniquement destiné aux utilisateurs d’Apple.

Comment utiliser le partage de dossiers iCloud Drive sur un iPhone, iPad ou iPod touch

Démarrez dans l’application Fichiers sur votre iPhone ou iPad.

Appuyez sur Feuilleter

Choisir iCloud Drive dans Emplacements

Recherchez le dossier que vous souhaitez partager

Robinet Sélectionner dans le coin supérieur droit

Appuyez sur le dossier

Appuyez sur le Partager icône en bas à gauche

Appuyez sur le Ajouter des personnes

le Ajouter des personnes une partie est facile à manquer car elle se trouve dans la liste ci-dessous des icônes pour les personnes avec lesquelles vous pouvez partager et sous la liste des applications que vous pouvez partager via. Mais c’est important, car c’est grâce à cette option que vous spécifiez ce que les gens peuvent ou ne peuvent pas faire avec le dossier.

Sélection du dossier à partager

On vous rappelle que si vous partagez un dossier, cela modifie ce qui a peut-être déjà été configuré pour ce dossier. S’il comprend un fichier que vous avez déjà partagé par lui-même, par exemple, vous serez averti que le partage de l’ensemble du dossier pourrait signifier que les anciens collaborateurs perdront leur accès.

Il n’est pas clair pourquoi ce serait le cas, pourquoi un partage de fichier unique précédent n’adopterait pas simplement les nouveaux paramètres de partage. Ou pourquoi on ne peut pas vous demander si vous souhaitez informer le collaborateur précédent. Cependant, au moins, vous êtes averti et iOS vous indiquera l’un des fichiers concernés.

Choisir qui obtient quoi

Tapping Partager, ouvre maintenant le Ajouter des personnes dialogue. Sauf que vous n’êtes pas encore au stade de l’ajout de personnes. Au lieu de cela, vous obtenez des options sur la façon dont vous leur direz et ce qu’ils pourront faire une fois que vous partagerez un dossier avec eux.

Mais c’est étrangement lourd. Vous penseriez que si vous choisissez de laisser quiconque disposant d’un lien lire votre dossier partagé, iCloud vous donnera simplement le lien pour les envoyer.

De même, vous pourriez penser qu’avant de choisir avec qui vous souhaitez partager un dossier, vous devez décider s’il est en lecture seule ou si les utilisateurs peuvent apporter des modifications. La façon dont vous invitez quelqu’un, que ce soit par messages ou par e-mail, par exemple, semble la dernière étape, et pourtant c’est la première chose sur votre écran.

Même ainsi, ignorez la commande proposée par Apple et au lieu de choisir la façon dont vous souhaitez envoyer l’invitation, accédez d’abord à Options de partage en dessous.

Vous appuyez dessus pour définir les autorisations. Vous pouvez permettre à quelqu’un de ne voir que le dossier, pas d’ajouter, de supprimer ou de modifier des fichiers qu’il contient. Ou vous pouvez leur donner un accès complet, en choisissant Peut apporter des modifications.

Il est également possible d’autoriser le partage à se produire exclusivement avec des personnes que vous avez directement invitées – ou avec toute personne ayant un lien vers le dossier. Vous utiliserez probablement le plus souvent le premier, et c’est la valeur par défaut, car cela signifie que vous avez le contrôle sur qui a accès.

Cependant, vous devrez peut-être créer un dossier partagé pour toute votre équipe, et si cette équipe change beaucoup, vous pouvez simplement inclure le lien dans l’e-mail d’introduction d’un nouveau membre.

Appuyez ensuite sur Ajouter des personnes en haut à gauche pour revenir d’un écran en arrière et choisir maintenant comment inviter quelqu’un. Les options pour les inviter sont l’ensemble régulier de messages, de messagerie, etc., bien qu’il ait également des choix à faire avec les applications tierces que vous avez. Certains éléments semblent étranges, cependant, comme aux côtés de services de messagerie clairs tels que WhatsApp et Slack, vous pouvez avoir la possibilité d’envoyer via l’application Kindle.

Même si cela ne fera sûrement rien, et que cela est plus fonction de sa construction sur la feuille de partage régulière d’iOS, une fois que vous vous êtes habitué à la séquence, cela a une sorte de sens. Ajoutez des personnes, passez à l’accès que vous souhaitez leur donner, puis revenez à la façon dont vous souhaitez les inviter.

Sauf que cela ne fonctionne que si vous invitez réellement quelqu’un. Si vous voulez créer un lien, c’est plus difficile. Vous devez suivre ce processus d’invitation directe de quelqu’un, puis l’annuler avant d’envoyer l’invitation.

Sérieusement. Dans l’écran Options de partage, appuyez sur Toute personne disposant du lien, puis revenez à la page Ajouter des personnes. Appuyez sur Messages, ou quoi que ce soit vraiment, et laissez iOS créer un message contenant le dossier partagé. Ne vous embêtez même pas à choisir quelqu’un à qui envoyer le message, revenez simplement de l’application Messages.

Et maintenant, lorsque vous accédez à Ajouter des personnes, il existe une option pour Envoyer un lien. Appuyez dessus et vous revenez au choix de la façon d’inviter quelqu’un, et c’est assez déroutant que vous fassiez le tour de cette question plus d’une fois avant de vous y habituer.

Inviter quelqu’un

Que vous y arriviez via l’écran initial Ajouter des personnes ou que vous ayez parcouru ces cercles pour obtenir un Envoyer un lien , vous devez ensuite choisir comment envoyer une invitation à quelqu’un. Appuyez sur Messages, Mail ou toute autre option.

Ajoutez la ou les personnes que vous souhaitez, puis appuyez sur le bouton d’envoi. Notez que si vous l’avez fait avant de définir l’une des options de partage, votre destinataire aura un accès complet.

Mettre fin au partage

Si vous regrettez de leur avoir donné accès ou si votre projet partagé est terminé, vous pouvez revenir dans Fichiers et arrêter le partage.

Appuyez sur Feuilleter

Choisir iCloud Drive dans Emplacements

Recherchez le dossier que vous souhaitez partager

Robinet Sélectionner dans le coin supérieur droit

Appuyez sur le dossier

Appuyez sur le Partager icône en bas à gauche

Appuyez sur le Ajouter des personnes

Maintenant, plutôt que d’entrer dans le Ajouter des personnes section, en tapant sur Ajouter des personnes L’option vous montre à la place les détails du partage existant. Vous aurez donc une liste des personnes avec lesquelles vous partagez et pourrez tenter ce qu’ils peuvent faire avec le dossier.

Choisir avec qui partager votre dossier et ce qu’ils peuvent en faire

Cela inclut de les passer d’un accès en lecture seule à un accès complet ou de supprimer complètement leur utilisation du dossier. De même, vous pouvez également sélectionner Arrêter le partage ici, et cela l’éteint pour tout le monde.

Comment utiliser le partage de dossiers Drive iCloud sur Mac ou iCloud.com

Vous pouvez également configurer le partage de dossiers Drive iCloud sur le Mac ou via iCloud.com dans un navigateur. Dans les deux cas, le principe est le même. Vous définissez les autorisations, choisissez la méthode d’invitation de personnes, puis sélectionnez qui obtient l’invitation.

Sur le Mac, vous devez d’abord choisir iCloud Drive dans la barre de navigation de la fenêtre du Finder, puis trouver le dossier spécifique que vous souhaitez. Sur iCloud.com, vous commencez par vous connecter, puis ouvrez iCloud Drive.

Les petits caractères

Même si vous donnez à tout le monde un accès complet à un dossier, vous en êtes toujours le propriétaire, ce qui signifie plusieurs choses. Tout d’abord, et peut-être le plus important, le dossier ne prend que de l’espace dans votre lecteur iCloud. Si vous avez un fichier de 1 Go dans un dossier que vous partagez, il ne prend que 1 Go de votre espace iCloud, pas pour quiconque dans votre groupe partagé.

De même, vous êtes la seule personne qui peut réellement supprimer l’intégralité du dossier. Si un utilisateur partagé essaie de le faire, s’il le supprime sur son appareil Mac ou iOS, il supprime vraiment son accès.

Enfin, où vous deviez auparavant nommer spécifiquement chaque fichier Pages, Numbers ou Keynote sur lequel vous vouliez collaborer, c’est maintenant presque l’inverse. Tout document de ce type qui se trouve dans un dossier que vous avez partagé est désormais collaboratif et vos collègues peuvent travailler avec vous sur eux.

Suivez AppleInsider en téléchargeant l’application AppleInsider pour iOS et suivez-nous sur YouTube, Twitter @appleinsider et Facebook pour une couverture en direct de dernière minute. Vous pouvez également consulter notre compte Instagram officiel pour des photos exclusives.