Comment utiliser Slack et tirer le meilleur parti de l’interface actualisée sur Mac

Slack a récemment mis à jour son application avec une nouvelle mise en page, la rendant plus utile pour les équipes distantes et celles travaillant à domicile. AppleInsider explique les changements dans la nouvelle expérience Slack.

En mars, Slack a commencé à déployer une mise à jour de son outil de communication d’équipe pour macOS, dans le but de rendre plus rapide la recherche de conversations et la gestion des messages entrants. L’application a également facilité l’organisation des canaux et des messages privés entre les membres de l’équipe.

Alors que de nombreuses personnes peuvent être nouvelles à Slack en raison d’un besoin accru de travailler à domicile en raison de la pandémie de coronavirus, les utilisateurs de longue date de l’outil peuvent prendre plus de temps pour se familiariser avec les nouveaux ajouts ou se sentir éloignés des changements soudains. De plus, les modifications lentement déployées affectent en grande partie uniquement les applications macOS, les versions iOS devant recevoir des changements similaires dans les semaines à venir.

Ceci est un guide de certaines des modifications les plus importantes apportées dans la mise à jour, qui expliquera également comment tirer parti des fonctionnalités pour améliorer votre flux de travail Slack.

La barre de navigation et la recherche

En haut de l’application macOS se trouve la barre de navigation, dominée par le champ de recherche. Plutôt que d’être une petite boîte sur le côté droit de la fenêtre de chaîne, la boîte de recherche est désormais toujours disponible en haut, avec des recherches pouvant être restreintes à une chaîne ou à une personne en utilisant le de: et dans: modificateurs.

Nouvelle barre de recherche de Slack avec boutons de navigation conversationnels latéraux

Les résultats des recherches de base apparaîtront dans une fenêtre contextuelle, affichée de la même manière que dans les versions précédentes.

À gauche de la zone de recherche se trouvent trois icônes: deux flèches et une horloge. Le trio est destiné à naviguer dans les conversations précédentes qu’un utilisateur peut avoir eues au cours d’une session, au lieu de rechercher habituellement dans la liste des chaînes la bonne liste.

Les flèches permettent aux utilisateurs de basculer rapidement entre les conversations, la flèche gauche renvoyant la vue aux discussions antérieures, tandis que la flèche droite se déplace vers les conversations plus récentes. Ceux-ci peuvent également être déclenchés à l’aide des raccourcis clavier Commander-[[ et Commander-] pour avancer et reculer.

L’historique de Slack fournit une liste des conversations récentes auxquelles un utilisateur a participé.

Une autre façon de naviguer dans les conversations précédentes consiste à cliquer sur le symbole de l’horloge. Cette vue Historique affichera tous les canaux récents et les conversations de messages privés qu’un utilisateur a eu dans l’ordre chronologique inverse.

Barre latérale

La barre latérale redessinée de Slack semble intimidante dès le départ, car elle contient de nombreux éléments qui pourraient être difficiles à manier dans les grandes organisations avec un nombre élevé d’utilisateurs. Auparavant, la barre latérale aurait été la maison pour les chaînes, les messages directs, les discussions et les applications, mais Slack a considérablement augmenté le nombre d’éléments à afficher.

En haut de la barre latérale se trouve la salle Slack actuelle et le nom de l’utilisateur, ainsi que la liste déroulante habituelle contenant des éléments de changement d’état, des paramètres et des menus de préférences. À droite se trouve un bouton Nouveau message, qui peut être utilisé pour écrire un message direct à un utilisateur spécifique ou une déclaration à un canal spécifique, qui peut également être appelé avec le raccourci Commande-N.

La collection de pages en haut de la nouvelle barre latérale peut être raccourcie.

Ensuite, sur la barre est une collection de pages, qui commence avec les options habituelles All Unreads and Threads. De nouvelles pages sont incluses pour les mentions et les réactions, les brouillons, enregistrés, les chaînes, les personnes, les applications et les fichiers.

Ceci est destiné à être un moyen rapide pour les utilisateurs expérimentés d’accéder aux éléments fréquemment consultés, bien que tout le monde n’ait pas besoin d’utiliser ces pièces. Heureusement, une option est disponible pour Montrer moins, en réduisant la liste pour afficher tous les non lus, les fils, les mentions et les réactions et les brouillons, ainsi que la possibilité d’agrandir la section en sélectionnant Montre plus.

Canaux et sections

On peut dire que l’élément le plus important de Slack est sa collection de chaînes. Bien qu’il existe des moyens de rendre une longue liste de chaînes plus supportable, Slack a effectué de sérieuses mises à niveau, ce qui rend encore plus facile la réduction de la liste aux chaînes essentielles d’un utilisateur.

La vue familière complète et longue des canaux dans un Slack non ordonné.

Tout d’abord, cliquez sur la flèche à côté de Chaînes ou Messages directs pour réduire complètement la liste, tandis qu’un deuxième clic sur la flèche la ramènera à la vue développée précédente.

Si le nombre de canaux est trop élevé, ou si vous souhaitez simplement voir les mises à jour pour une petite sélection de canaux fréquemment consultés, l’ajout de sections mérite d’être examiné. De conception similaire aux dossiers, les utilisateurs peuvent créer des sections dans la barre latérale pour contenir une plus petite collection de canaux, ou même un mélange de canaux et de conversations de messages directs, en les segmentant loin de la liste des canaux principaux.

Cela peut permettre aux utilisateurs de voir en permanence leurs chaînes souvent consultées, ou de créer plusieurs groupes de chaînes en fonction du sujet, et de pouvoir masquer ou afficher facilement la liste des chaînes.

Cliquer sur les trois points vous permettra de créer une nouvelle section dans la barre latérale Slack.

Pour commencer, sélectionnez le trois points à côté de Chaînes, intitulé le menu Options de section. Ce menu affichera une bascule pour basculer entre voir tous les canaux dans une section ou ceux avec des messages non lus uniquement, et une troisième option pour Créer une nouvelle section.

Cela fait apparaître un nouveau menu pour créer une section de barre latérale, qui peut avoir son propre symbole de personnalisation et un nom personnalisé au choix de l’utilisateur. Une fois les informations saisies, cliquez sur Créer.

Une fois qu’il a été créé, les canaux et les conversations de messages peuvent être librement glissés d’une section à l’autre. Vous pouvez combiner des messages privés avec des collègues avec des canaux dans la section, bien qu’il soit toujours trié par ordre alphabétique, plaçant les canaux au-dessus des messages privés.

Comme pour la vue Canaux existante, cliquer sur la flèche masquera la liste complète de la vue, et il est également personnalisable pour afficher uniquement les fils de conversation non lus.

La nouvelle section «Main» a été créée, que l’utilisateur a ensuite remplie en y faisant glisser des canaux et des conversations privées.

Dans le cas de cet écrivain, une section intitulée “Main” contient les canaux essentiels et les conversations de messages privés des collègues les plus parlés, ce qui est toujours visible. La liste des canaux principaux est configurée pour afficher uniquement les conversations non lues, ce qui réduit considérablement le nombre de canaux affichés.

Raccourcis

L’un des ajouts les moins visibles à Slack est une nouvelle icône de raccourcis. Prenant la forme d’un éclair dans le coin inférieur gauche de la zone de saisie de texte d’un message, l’icône offre une variété de raccourcis différents disponibles à utiliser.

Les nouvelles options de raccourcis de Slack.

Cliquer sur l’icône affiche des raccourcis immédiatement disponibles, ainsi que d’autres qui ont été créés par l’utilisateur. Par défaut, il s’agit notamment de définir un rappel, de démarrer un appel, de créer une publication et de créer un code ou un extrait de texte.

Tous les raccourcis dans Slack peuvent être recherchés via la zone de texte intitulée «Rechercher des raccourcis», le bouton Ajouter insérant le raccourci recherché dans la liste principale.