Comment utiliser une souris ou un trackpad Bluetooth avec iPad et iPadOS 13.4

Lorsque l’iPadOS 13.4 est installé sur votre appareil, vous pouvez utiliser une souris ou un trackpad Bluetooth sans fil avec votre iPad avec prise en charge complète du curseur. Voici comment configurer, utiliser et maîtriser n’importe quel trackpad ou souris Bluetooth sur votre iPad.

Utilisation de Magic Mouse 2 sur iPad Pro avec iPadOS 13.4

Pour utiliser les nouvelles fonctionnalités, vous devez disposer de la dernière mise à jour iPadOS 13.4, d’un iPad ou iPad Pro compatible et d’une souris ou d’un trackpad Bluetooth. La mise à jour devrait être diffusée à tous le 24 mars, avant le lancement du tout nouvel iPad Pro 2020.

Maintenant que la prise en charge complète du curseur est là, y compris la prise en charge des souris et des pavés tactiles Bluetooth, il y a beaucoup à aimer. Nous avons branché notre Magic Trackpad 2 de rechange et notre Magic Mouse 2 pour le tester aux côtés de notre clavier Bluetooth.

Débuter avec une souris ou un trackpad

Quels que soient les appareils que vous allez utiliser, le processus de configuration est le même.

Comment connecter votre Magic Mouse ou Magic Trackpad à votre iPad Pro

Éteignez la Magic Mouse ou le Magic Trackpad

Assurez-vous qu’ils ne sont pas appariés de tout appareil précédent, par exemple en les supprimant du panneau Bluetooth de votre Mac

Rallumez la souris magique ou le trackpad magique

Aller à Réglages > Bluetooth depuis votre iPad

Recherchez, puis appuyez sur, l’accessoire que vous essayez de connecter à partir du bas du menu Bluetooth

Une fois couplé, votre Magic Mouse ou Magic Trackpad devrait commencer à fonctionner immédiatement, en envoyant le curseur voler autour de l’écran.

Les bases

Maintenant que votre souris ou trackpad sans fil est connecté, nous pouvons vous expliquer comment les utiliser.

Au départ, lorsque votre iPad est en mode veille, cliquer sur la souris le réveillera. Cela est utile car vous n’avez pas besoin de toucher l’écran du tout pour commencer à utiliser votre iPad. Depuis l’écran de verrouillage, vous pouvez utiliser la souris pour accéder aux notifications, ou balayer vers le bas pour déverrouiller l’iPad et accéder à l’écran d’accueil. Vous n’avez pas à cliquer sur la barre d’accueil pour déverrouiller et ouvrir votre iPad, il suffit simplement de pousser la souris vers le bas.

Le curseur de l’iPad s’est transformé pour mettre en surbrillance l’icône de la corbeille dans l’application Notes

Une fois que vous avez navigué dans l’iPad avec votre nouveau curseur, vous verrez qu’il n’est pas tout à fait comme le curseur auquel vous êtes habitué. Il est rond, comme le coussinet de votre doigt, et est conçu pour l’interface tactile de l’iPad. Lorsque vous déplacez le curseur, il change de forme contextuellement.

Lorsque vous vous déplacez, c’est un cercle. Lorsque vous passez sur du texte, il se transforme en une ligne verticale idéale pour éditer précisément ce texte. Et lorsque vous vous rapprochez de boutons ou d’icônes, il se transforme pour mettre ces boutons en surbrillance.

Peu importe où vous vous trouvez dans le système, vous pouvez toujours accéder à Control Center en déplaçant le curseur dans le coin supérieur droit et en cliquant sur la barre d’état.

Faites glisser le curseur vers le bas pour accéder au Dock dans les applications

Dans une application, pousser le curseur vers le bas de l’écran affichera le Dock. Ceci est idéal dans les applications pour ouvrir une autre application, ouvrir une application en mode diapositive ou fractionnée, ou pour ouvrir le menu contextuel pour accéder aux documents récents.

En bas se trouve également la barre d’accueil. Déplacez le curseur en haut et cliquez pour retourner directement à l’écran d’accueil.

Slide over est assez similaire à l’accès au Dock. Déplacez le curseur complètement vers la droite de l’écran et votre application de diapositive apparaîtra. Utilisez l’application, cliquez sur la barre d’accueil de la diapositive pour basculer entre les autres et, une fois terminé, poussez le curseur vers le côté.

Lors de l’édition de texte, vous pouvez double-cliquer sur un mot pour le sélectionner, puis cliquer avec le bouton droit pour ouvrir le menu contextuel pour styliser le texte, rechercher des mots, copier, etc. Lorsque le texte est mis en surbrillance, il peut également être glissé en tant que bloc et déplacé.

Une fonctionnalité similaire s’applique aux icônes d’application sur l’écran d’accueil. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit (ou les maintenir enfoncées) pour ouvrir leurs menus pour des actions rapides ou des documents récents.

Vérifiez l’état de la batterie de votre Magic Trackpad ou Magic Mouse dans le widget Batterie de la vue d’aujourd’hui

Si vous devez vérifier la durée de vie de la batterie de votre Magic Mouse ou Magic Trackpad, vous pouvez toujours la voir à partir du widget de la batterie dans la vue Aujourd’hui.

Apprentissage des gestes de l’iPad sur la Magic Mouse ou le Magic Trackpad

À partir de là, la Magic Mouse et le Magic Trackpad ont différents gestes que vous pouvez utiliser.

Sur la Magic Mouse et la Magic Mouse 2, vous pouvez faire défiler comme sur Mac en faisant glisser votre doigt de haut en bas sur sa surface. Lorsque vous êtes dans des applications qui ont plusieurs “pages” telles que Safari, balayer vers la gauche et la droite vous permettra de naviguer. Il semble très fluide et naturel de simplement glisser sur le côté pour revenir en arrière une page pendant la navigation.

Utilisation du Magic Trackpad 2 pour naviguer dans les applications Slide Over dans iPadOS 13.4

Magic Trackpad fait encore plus. À l’intérieur d’une application coulissante, vous pouvez glisser vers la droite avec trois doigts pour parcourir les différentes applications ouvertes. Pincer avec plusieurs doigts vous amènera à l’interface multitâche. Et pousser vers l’avant sur le trackpad vous amènera à l’écran d’accueil.

Creuser dans les paramètres

Les souris et les trackpads ont leurs propres options dans les paramètres. Si vous avez une souris connectée, il affichera une option de souris et si vous avez un trackpad connecté, il affichera cet appareil à la place.

Paramètres pour souris et trackpad

Pour un trackpad, vous avez la possibilité d’augmenter ou de diminuer la vitesse de suivi, de désactiver le défilement naturel, d’activer le «toucher pour cliquer» et d’utiliser ou non le clic secondaire à deux doigts.

Si vous utilisez une souris, elle est en grande partie la même, mais n’a pas l’option «appuyez pour cliquer» disponible.

Pour plus d’options, vous pouvez plonger dans les paramètres d’accessibilité où vous pouvez apporter plus de modifications, notamment en désactivant l’accrochage et en transformant le curseur en boutons. À l’intérieur des paramètres d’accessibilité, vous pouvez également activer les coins chauds, améliorant ainsi l’expérience de bureau.

Rendre l’iPad plus puissant

Cette mise à jour iPadOS 13.4 a considérablement contribué à rendre l’iPad et l’iPad Pro spécifiquement plus puissants. La prise en charge du curseur, ainsi que la prise en charge de la souris et du trackpad Bluetooth, est énorme pour la productivité et fait de l’iPad une véritable option pour les personnes qui envisagent quel appareil ramasser – un ordinateur portable ou une tablette.

Jusqu’à présent, le support semble très organique et bien conçu et nous sommes très heureux de voir quelles fonctionnalités supplémentaires arriveront dans le cadre de l’iPadOS 14 cet automne.

Pour les utilisateurs qui résistent, Apple lance également le nouveau Magic Keyboard pour iPad Pro qui a un clavier rétro-éclairé complet ainsi qu’un trackpad intégré en mai.

