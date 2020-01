Comment utiliser Whatsapp pour le Web?

WhatsApp est la deuxième plateforme de médias sociaux la plus utilisée au monde après Facebook. L’application a été lancée par Jan Koum et Brian Acton en 2009, qui a fait une révolution en remplaçant l’application de messagerie par défaut.

L’application est très légère et simple à configurer, il suffit d’ajouter votre numéro et votre go-to go. Plus tard, l’application a été achetée par Facebook et la société l’a améliorée à chaque mise à jour.

Plus tard en 2015, la société a ajouté un client Web pour WhatsApp qui permet à l’utilisateur d’accéder et de discuter via un navigateur Web en se synchronisant avec le mobile. Encore plus tard, WhatsApp pour PC et Mac a été lancé (nécessite Windows 8 et supérieur ou Mac OS X 10.10 et supérieur)

Il existe deux façons d’utiliser WhatsApp sur un PC ou un Mac. La première méthode est évidemment via le navigateur et la seconde consiste à installer l’application sur votre ordinateur. Vous pouvez également vous connecter à plusieurs appareils en même temps. La liste des appareils connectés apparaîtra sur votre téléphone, ce qui sera facile à surveiller et à vous déconnecter.

Comment utiliser WhatsApp pour le Web à l’aide du navigateur?

La facilité

et la méthode simple pour utiliser WhatsApp sur le PC est avec le navigateur Web. Voici

comment faire.

Ouvrez votre navigateur et visitez – web.whatsapp.comIl vous sera demandé de numériser un QR Code.

Ici le

le processus peut légèrement différer entre Android et iPhone

Android:

Pour scanner le code QR, ouvrez WhatsApp sur votre téléphone et appuyez sur le Icône de points de suspension (trois points verticaux) dans le coin supérieur droit pour ouvrir le menuRobinet «WhatsApp Web»WhatsApp va maintenant ouvrir l’appareil photo pour scanner le code QR.Si vous souhaitez ajouter plus d’appareils, vous pouvez appuyer sur «+» dans le coin supérieur droit et scannez le code QR avec un autre appareil pour les ajouter également.

iPhone:

Pour scanner le code QR, ouvrez Whatsapp sur votre iPhone et appuyez sur “Réglages“Dans le coin inférieur droit” Appuyez sur “WhatsApp Web” WhatsApp va maintenant ouvrir l’appareil photo pour numériser le code QR Si vous souhaitez ajouter plus d’appareils, vous pouvez appuyer sur «+» dans le coin supérieur droit et scannez le code QR avec un autre appareil pour les coupler également.

Conseil: Si vous souhaitez que WhatsApp vous maintienne connecté en tout temps, vérifiez «Gardez-moi connecté» sur l’ordinateur avant de numériser le code QR. Je vous suggère de le faire uniquement sur votre ordinateur personnel.

Comment utiliser WhatsApp pour le Web à l’aide d’une application?

La deuxième

La méthode consiste à installer WhatsApp sur le PC en tant qu’application. Voici comment faire

il.

Allez sur ce lien – whatsapp.com/download et installez la version souhaitée pour votre ordinateur (Mac avec Mac OS X 10.10 et versions ultérieures ou Windows avec Windows 8 ou versions ultérieures) Suivez les instructions à l’écran et installez l’application Pour vous connecter à votre compte, suivez les instructions de la première méthode car le processus est la même chose pour les deux méthodes.

Comment activer les notifications?

Allumer le

notification pour le bureau vous informera de chaque message reçu. Ce sera pratique si vous êtes multitâche. Quand vous

connectez-vous d’abord sur le Web WhatsApp, vous serez invité à activer la fonction en

défaut. Sinon, vous pouvez le faire manuellement. Suivez les étapes ci-dessous.

Il y aura un section rectangulaire bleue au-dessus de votre liste de chat Cliquez sur la case et vous serez invité à autoriser la notificationCliquez sur ‘Autoriser’ pour activer la notification du bureau

Comment se déconnecter du Web WhatsApp?

Vous pouvez vous déconnecter de WhatsApp for Web à partir du client Web ou du téléphone lui-même.

Pour vous déconnecter du client Web ou de l’application installée sur votre PC ou Mac, suivez les instructions ci-dessous

Cliquez sur les trois points en haut à gauche

et cliquez sur l’option “déconnexion”.

Pour vous déconnecter du téléphone, suivez les instructions ci-dessous+

Appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit et cliquez sur «WhatsApp Web». Ici, vous allez lister les appareils connectés. Vous pouvez appuyer sur l’appareil que vous souhaitez vous déconnecter et appuyez sur déconnexion ou pour vous déconnecter simplement de tous les appareils, appuyez sur «Se déconnecter de tous les appareils.

