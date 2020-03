Comment voir le pourcentage de charge de la batterie sur votre iPhone

Pour faire de la place pour l’encoche Face ID, Apple a retiré l’ancien pourcentage de batterie de l’écran d’accueil de l’iPhone. Mais il existe encore de nombreuses façons d’obtenir ces informations utiles lorsque vous en avez besoin.

Vous n’avez pas vraiment besoin d’un pourcentage de charge quand il est si bas, mais pour le reste du temps, il serait utile de connaître les détails.

L’icône de la batterie en haut à droite de l’écran de votre iPhone est bonne à la rigueur. Il vous indiquera par exemple si le téléphone est complètement chargé et que vous pourrez donc vous détendre. Ou dans ce qui semble être le cas le plus courant, cela vous montrera que la batterie est presque vide. C’est juste qu’entre les extrêmes, ce n’est pas beaucoup d’utilisation – ce n’est pas du tout aussi utile qu’un pourcentage de charge serait.

Vous ne pouvez certainement pas dire à partir de l’icône si votre charge baisse anormalement rapidement. Et à la place, il est important de voir que vous êtes passé de 100% à 95% la seconde où vous sortez de votre porte.

Nous avons perdu le pourcentage de batterie lorsque nous avons obtenu l’encoche Face ID avec l’iPhone X, et toutes les icônes d’état ont été poussées vers la droite ou la gauche.Vous remarquerez que l’iPad et l’iPad Pro conservent le pourcentage, mais c’est parce qu’ils ne ne perdez pas la moitié environ de la partie supérieure de l’appareil, comme cela s’est produit avec l’iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Il y a des rumeurs selon lesquelles nous verrons l’encoche réduite dans “l’iPhone 12” 2020, ce qui pourrait laisser Apple nous donner ce pourcentage.

Pour l’instant, cependant, il est difficile de soutenir que, compte tenu du plus petit espace disponible, Apple a eu tort de laisser tomber le pourcentage, car il a conservé l’icône de la batterie, ainsi que les données Wi-Fi et cellulaires. Nous n’échangerions pas les deux derniers, mais il serait bon de remplacer l’icône de la batterie par le pourcentage.

Cependant, vous pouvez toujours connaître le pourcentage de charge spécifique lorsque vous en avez besoin. Il existe plusieurs façons de le faire, et si aucune n’est aussi pratique que de pouvoir simplement regarder le haut de l’écran de votre iPhone, l’une d’entre elles vous conviendra.

Utiliser Control Center

Selon ce que vous faites actuellement avec votre téléphone, la plupart du temps, le moyen le plus rapide de voir la charge de votre batterie est via Control Center.

Le pourcentage de charge de la batterie est toujours en haut à droite dans Control Center

Faites glisser votre doigt du haut vers la droite pour lancer le Control Center

Lire le pourcentage de batterie en haut à droite

C’est ça. Quelle que soit l’application dans laquelle vous vous trouvez, ou même si vous n’y êtes pas, vous pouvez appeler Control Center et lire immédiatement le pourcentage.

Utiliser le centre de notifications

Cela doit être configuré la première fois que vous le faites, mais par la suite, le niveau de la batterie sera répertorié dans le centre de notifications de votre iPhone. Si vous utilisez beaucoup cette fonctionnalité, cela peut même être plus rapide que de passer par Control Center.

De plus, cela pourrait être plus pratique, car la version du Centre de notification ne vous montrera pas seulement la charge sur votre iPhone, elle répertoriera également votre Apple Watch. Si vos AirPods sont connectés et que leur boîtier ou le couvercle de leur boîtier est ouvert, il vous indiquera également la charge.

Pour configurer cela pour la première fois, procédez comme suit, en commençant par le premier écran d’accueil de votre iPhone ou l’écran de verrouillage.

Balayez vers la gauche pour accéder au centre de notifications

Faites défiler jusqu’en bas et appuyez sur Éditer

Faites glisser vers le bas pour la section intitulée Plus de widgets

Trouver Batteries et appuyez sur le signe plus vert à côté

Cela bouge Batteries dans la zone supérieure, qui est la liste des widgets affichés dans Notification Center. C’est également la liste indiquant l’ordre dans lequel ils seront affichés. Donc, si vous voulez voir la charge de votre batterie en haut, faites-le.

Tapez sur la poignée (trois barres horizontales) à droite de Batteries

Faites glisser vers le haut pour réorganiser

Lâchez quand c’est en place

Enfin, appuyez sur Terminé pour terminer la modification des widgets.

Une fois que vous avez modifié vos widgets (à gauche), un simple glissement vers Notification Center peut vous montrer le pourcentage de charge de la batterie (à droite)

Vous êtes maintenant configuré pour utiliser Notification Center pour vous montrer tous les pourcentages de batterie, donc à tout moment lorsque vous voulez connaître la charge exacte restante, procédez comme suit.

Balayez vers la gauche depuis l’écran de verrouillage ou le premier écran d’accueil

Lire le pourcentage de charge

Balayez vers la droite pour fermer le centre de notifications

Utilisez Siri pour vous dire

À tout moment, vous pouvez également demander à Siri.

Il existe différentes façons de le formuler, mais “Hé, Siri, quelle charge de batterie me reste-t-il?” fonctionne toujours.

Vous pouvez également demander à Siri sur votre iPhone de vous indiquer le montant restant sur votre Apple Watch. Cependant, vous ne pouvez pas demander à Siri sur votre montre de vous indiquer le montant restant sur votre iPhone.

Regardez rapidement lorsque vous chargez

Si vous avez un chargeur sans fil Qi près de chez vous, mettez l’iPhone dessus. L’écran de verrouillage de l’iPhone affichera le pourcentage actuel de la batterie.

Il fera la même chose si vous branchez simplement l’iPhone sur un chargeur, mais dans les deux cas, il ne montre que le pourcentage pendant un bref instant.

Votre iPhone vous montrera brièvement le pourcentage de batterie lorsque vous le rechargerez (à gauche) ou le retirerez à nouveau (à droite)

Si vous ne l’attrapez pas à temps, vous pouvez retirer l’iPhone du chargeur, ce qui vous donnera à nouveau brièvement le pourcentage de charge.

Encore une façon

Pour une complétude absolue, laissez-nous également vous dire que vous pouvez créer votre propre raccourci pour afficher également le pourcentage de charge.

C’est un raccourci particulièrement simple à créer et il affiche le pourcentage sous forme de notification régulière. Cela peut être utile car une notification peut rester sur votre écran jusqu’à ce que vous choisissiez de la rejeter.

De plus, vous pouvez utiliser ce que le raccourci trouve pour faire quelque chose de plus. Par défaut, votre iPhone vous proposera un mode basse consommation lorsque la charge atteint 20%, mais vous savez peut-être que cela ne vous aidera pas à passer le reste de la journée. Vous pouvez créer un raccourci qui, chaque fois que vous l’exécutez, vérifie la charge et, s’il est inférieur à 50%, vous offre le même mode basse consommation.

À gauche: un raccourci simple pour trouver et afficher le pourcentage de votre batterie. Centre: ce raccourci en cours d’exécution. À droite: un raccourci plus élaboré vous offrant des choix en fonction de ce pourcentage de batterie

Dans ce cas et dans tous les cas, vous devez choisir positivement de faire quelque chose afin de connaître le pourcentage de charge de votre batterie. Cela ne sera jamais aussi pratique que de pouvoir simplement jeter un coup d’œil, mais il ne semble pas probable qu’Apple revienne bientôt dans cette option.

Il y a cependant une chose. À l’époque où Apple donnait la possibilité d’afficher un pourcentage de batterie, il était facile de s’en inquiéter. Vous pouvez continuer à décrocher votre téléphone pour voir comment était la batterie, et bien sûr, cette action contribuerait à ce qu’elle se décharge. Donc, même si vous avez maintenant toutes ces différentes façons de connaître le pourcentage de batterie, vous devriez peut-être éviter de le faire trop souvent.

Suivez AppleInsider en téléchargeant l’application AppleInsider pour iOS et suivez-nous sur YouTube, Twitter @appleinsider et Facebook pour une couverture en direct de dernière minute. Vous pouvez également consulter notre compte Instagram officiel pour des photos exclusives.