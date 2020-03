Comparaison de l’iPad Pro 2020 et des fonctionnalités de l’iPad Pro 2018

Vidéo

Par Andrew O’Hara

Mercredi 18 mars 2020, 11 h 19, heure du Pacifique (14 h 19 HE)

La nouvelle gamme d’iPad Pro 2020 n’est peut-être pas une refonte aussi flashy que son prédécesseur de 2018, mais la quatrième version de la gamme de tablettes professionnelles d’Apple présente des améliorations substantielles par rapport à l’iPad Pro de troisième génération. Examinons-les un peu plus attentivement.

IPad Pro 2020 et clavier magique

La conception externe

Extérieurement, le nouvel iPad Pro est remarquablement le même. Il conserve le superbe écran Liquid Retina bord à bord qui a fait ses débuts sur la conception de troisième génération précédente avec des spécifications impressionnantes telles qu’un écran ProMotion 120 Hz, une précision des couleurs de pointe, 600 nits de luminosité, True Tone et la prise en charge du P3 large gamme de couleurs.

Le seul changement visible que vous remarqueriez est le module de caméra. Au lieu d’une seule saillie de lentille circulaire, il y a maintenant un bossage de caméra carré arrondi qui n’est pas différent de l’iPhone 11 Pro et de l’iPhone 11 Pro Max.

Module de caméra mis à jour de l’iPad Pro

Il abrite le même objectif grand angle 12MP et un nouvel objectif ultra-large 10MP qui a également fait ses débuts avec l’iPhone 11 pour capturer 2X plus horizontalement. Le module de caméra comprend également un nouveau système LiDAR pour la cartographie 3D qui jouera fortement dans les capacités AR améliorées.

Mises à niveau internes

En interne, nous constatons encore plus de changements. Apple a franchi le pas vers le 802.11ax Wi-Fi 6 de l’iPad Pro (2018) qui ne prenait en charge que le 802.11ac sans fil.

Ces modules de caméra mis à jour sont également en mesure de capturer des vidéos à 24 images par seconde en 4K.

Processeur iPad Pro A12Z Bionic

La grande nouvelle est cependant le processeur remanié. Apple a migré du processeur A12X Bionic vers le nouveau processeur A12Z Bionic, ce qui devrait générer encore plus de performances et vante huit cœurs de puissance graphique.

Clavier magique

Peut-être que le plus attrayant concernant les iPad Pros de quatrième génération 2020 n’est pas du tout spécifique à l’appareil. Le Magic Keyboard ainsi que le support logiciel correspondant pour les trackpad et souris Bluetooth sont attendus depuis longtemps et prendront en charge l’iPad Pro de troisième génération ainsi que les nouveaux modèles.

iPadOS 13.4 arrivera le 24 mars pour les appareils existants et sera préinstallé sur les nouveaux iPad Pros. Cette mise à jour logicielle vous permettra désormais de connecter des souris ou des pavés tactiles externes via Bluetooth, y compris le Magic Trackpad et la Magic Mouse d’Apple. La prise en charge du curseur à l’intérieur d’iPadOS a également été considérablement remaniée pour être plus intuitive et pas seulement après coup.

IPad Pro 2020 et Magic Keyoard

Le Magic Keyboard est un nouvel accessoire en option qui élève l’iPad en tant qu’écran flottant et dispose d’un trackpad intégré juste en dessous des touches basées sur le mécanisme de ciseaux rétro-éclairé.

Comparaison des spécifications

iPad Pro (2018) iPad Pro (2020) Tailles11 “& 12,9” 11 “& 12,9” Storage64GB / 256GB / 512GB / 1TB128GB / 256GB / 512GB / 1TB Processor A12X BionicA12Z BionicCameras12MP objectif grand angle12MP objectif large, objectif 10MP ultra-large, LiDARVideo ShootingUp to 4K à 30 ou 60 FPS Jusqu’à 4K à 24, 30 ou 60 FPS Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac 802.11.11 Wi-Fi 6 Prise en charge du clavier magique Oui Oui

Disponibilité

Les nouveaux iPad Pros de quatrième génération 2020 sont disponibles sur commande dès maintenant, à partir de 799 $ pour le modèle 128 Go jusqu’à 1499 $ pour le design 1 To 12,9 pouces. Ils arriveront entre les mains du client à partir du 25 mars. Expercom est déjà réduction des précommandes d’iPad Pro 2020 jusqu’à 85 $ avec des unités qui devraient être expédiées dans 2-3 semaines au moment de la presse. Des rabais à trois chiffres sont actuellement disponibles sur de nombreux modèles d’iPad Pro 2018 dans AppleInsider Guide des prix iPad ainsi que.

Le clavier magique commence à être expédié en mai pour 299 $ au format 11 pouces et 349 $ au format 12,9 pouces.