Comparaison des iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces 2020

Les nouveaux iPad Pros 2020 sont puissants, étonnants et meilleurs que jamais. Nous examinons de plus près les deux tailles de l’iPad Pro 2020 pour voir quelles sont les différences dans les spécifications ainsi que ce que c’est vraiment d’utiliser les versions plus grandes ou plus petites.

Les iPad Pros de 11 et 12,9 pouces

Spécifications et caractéristiques

L’une des questions les plus courantes que nous recevons demande s’il y a une différence de spécifications ou de performances entre, par exemple, l’iPad Pro 11 pouces d’entrée de gamme et l’iPad Pro 12,9 pouces au maximum. Nous sommes heureux de dire que non, il n’y a absolument aucune différence et vous ne perdrez aucune performance en optant pour l’iPad Pro 11 pouces plus petit que le 12.9.

Entre les deux, les processeurs, les composants internes et les autres spécifications sont exactement les mêmes, la seule différence étant l’affichage plus grand. Le 11 pouces a un écran de 2388 x 1668 à 264 pixels par pouce tandis que le 12,9 pouces est à 2732 x 2048 à la même densité de pixels.

Cela signifie que vous n’obtenez pas un meilleur écran non plus, juste un plus grand, en optant pour le 12,9 pouces.

Les deux appareils exécutent le même logiciel et ont les mêmes accessoires. Ils fonctionnent tous les deux avec l’Apple Pencil de deuxième génération et peuvent être connectés au Smart Keyboard Folio ou au prochain Magic Keyboard.

Claviers

En parlant de claviers, si vous tapez beaucoup sur votre iPad Pro, le 12,9 pouces est une bien meilleure option pour deux raisons distinctes.

Clavier à l’écran affiché sur les iPad 11 pouces (gauche) et 12,9 pouces (droite)

Le premier est le clavier à l’écran. En passant du 11 pouces au 12,9, le clavier couvre beaucoup moins l’écran. Selon l’application, vous pouvez obtenir beaucoup moins d’espace utilisable sur le modèle 11 pouces. Le 12,9 pouces occupe moins de la moitié de l’écran tandis que le 11 pouces représente plus de la moitié de l’écran.

Ensuite, il y a le Smart Keyboard Folio physique.

Comparaison du Magic Keyboard de Mac avec le Smart Keyboard Folio de l’iPad Pro 12,9 pouces

Avec cela, le 12,9 pouces dispose d’un clavier pleine taille. En le comparant au clavier de notre Mac, ils ont la même taille. Cela fait toute la différence lorsque vous passez d’un ordinateur de bureau ou portable à votre iPad Pro. Vos doigts acquièrent une sensation de mémoire musculaire et lorsque le clavier change de taille, vos doigts se soulèvent et vous faites plus d’erreurs.

L’iPad Pro 11 pouces dispose d’un clavier compressé et ne correspond pas à la façon dont vos doigts ont été entraînés. C’est toujours un clavier solide, mais nécessite que vos doigts “réapprennent” le placement des touches à chaque fois.

Multitâche

Un iPad Pro de 11 pouces (gauche) et 12,9 pouces (droit) avec deux applications en vue fractionnée, une application en curseur et un film en lecture en PiP

Un autre facteur de différenciation important est le multitâche, car de nombreux utilisateurs ne profitent pas pleinement des capacités multitâches de l’iPad Pro. Dans le même temps, vous pouvez ouvrir deux applications côte à côte en mode fractionné, en introduire une autre via un curseur et regarder un film en incrustation d’image.

Si vous faites cela sur les deux écrans, il y a un contraste frappant concernant ce que vous pouvez voir. L’iPad Pro 11 pouces a très peu d’espace utilisable, même moins si vous avez essayé d’ouvrir le clavier pour taper.

Le 12,9 pouces, en revanche, a beaucoup d’espace et est facile à écrire en regardant une source, tout en surveillant votre flux Twitter, pendant que les nouvelles sont lues en arrière-plan, ou quelle que soit votre deuxième tâche. Cela se passe beaucoup, mais est gérable sur le plus grand écran.

Portabilité

Un écran plus grand peut intrinsèquement se prêter à plus de productivité, mais il est difficile de battre la taille compacte du 11 pouces. Le 11 pouces est un véritable cheval de bataille dans un petit corps et si vous le portez fréquemment, la taille de 11 pouces peut être le chemin à parcourir.

Nous avons été des utilisateurs constants du 12,9 pouces en raison des capacités multitâches et de l’espace nécessaire pour le montage vidéo, mais passer encore quelques jours à utiliser le 11 pouces nous a fait aimer cette taille plus compacte. Les icônes sont un peu plus petites, ce qui est bien si vous aimez vous adapter davantage à un écran plus petit, mais mauvais si vous avez des problèmes avec les yeux.

L’iPad Pro 11 pouces n’est pas seulement l’iPad le plus puissant, mais c’est le plus petit physiquement autre que l’iPad mini. C’est un excellent compromis si vous voulez à la fois puissance et portabilité.

Nous préférons également le 11 pouces en matière de consommation multimédia. Il est plus léger et plus confortable à tenir pendant de longues périodes de temps en lisant, en jouant à des jeux ou en reculant pour regarder une vidéo.

Lecture sur l’iPad Pro

En fin de compte, il nous est difficile de recommander avec certitude l’un sur l’autre. Nous aimons le 12,9 pouces pour ses valeurs d’affichage et de production, mais adorons la facilité de transport du 11 pouces.

Si vous tombez dans un camp plutôt que dans un autre, j’espère que la décision sera facile pour vous lorsque vous prendrez votre nouvelle tablette.

