Comparaison du MacBook Air 2020 et du MacBook Air 2019

Le nouveau MacBook Air 2020 améliore la plupart des choses par rapport au MacBook Air fin 2019, y compris un meilleur processeur, plus de stockage et le nouveau Magic Keyboard — à un prix inférieur.

La mise à jour majeure du nouveau MacBook Air est l’ajout du Magic Keyboard. Sinon, le modèle mis à jour contient beaucoup de choses identiques à l’édition 2019, mais de concert, les spécifications qui ont été suffisamment améliorées pour en faire un achat convaincant dans l’ensemble. Ce serait une bonne affaire même si Apple n’avait pas retiré 100 $ du prix.

Il est probable que ce sera le nouveau clavier qui stimulera à lui seul les ventes. Auparavant, le MacBook Air avait un clavier papillon qui était, peut-être injustement, connu pour avoir échoué. Une fois que le MacBook Pro 16 pouces est sorti en novembre 2019 et comportait un retour au mécanisme de style ciseaux précédent, il était prévu que le MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces suivraient. Le nouveau mécanisme donne une course plus profonde et est plus silencieux, mais il devrait être plus fiable.

Avec le couvercle fermé, les modèles de MacBook Air 2020 et 2019 sont indiscernables. L’écran est le même et toutes les dimensions aussi. Apple n’a pas rendu le boîtier plus grand ni plus profond dans sa transition du papillon au système de clavier à ciseaux.

Il n’a pas non plus augmenté le nombre de ports Thunderbolt 3 par rapport aux deux de l’an dernier, ni mis à jour la caméra frontale, qui reste à 720p.

Le MacBook Air 2020 est très légèrement plus lourd à 2,8 lb (1,29 kg) au lieu des 2,75 lb (1,25 g) de la version 2019. En plus d’ajouter un poids fractionnaire, la nouvelle machine a perdu une partie de la batterie. La durée de vie de la batterie d’Apple est désormais estimée à 11 heures de navigation Web générale, contre 12 auparavant.

Cependant, le nouveau MacBook Air est livré avec un choix de processeurs. Auparavant, le MacBook Air 2019 était livré uniquement avec un processeur Intel Core i5 bicœur à 1,6 GHz. Le modèle de base de l’édition 2020 est livré avec un processeur Intel Core i3 bicœur à 1,1 GHz plus lent, mais il est configurable en Intel Core i7 quadricœur à 1,2 GHz.

MacBook Air 2020 MacBook Air 2019 Prix de départ ($) 9991099 Écran 13,3 pouces rétroéclairé par LED avec IPS, résolution native de 2560×1600 à 227ppi, millions de couleurs, True Tone 13,3 pouces rétroéclairé à LED avec IPS, résolution native de 2560×1600 à 227ppi, millions de couleurs, True ToneMoniteur externe pris en charge1 écran 6K externe à 6016×3384 jusqu’à 60 Hz avec des millions de couleurs; 1 écran externe à 5120×2880 jusqu’à 60 Hz, jusqu’à 2 écrans externes avec 4096×2304 jusqu’à 60 Hz 1 écran externe à 5120×2880 jusqu’à 60 Hz, jusqu’à 2 écrans externes avec 4096×2304 jusqu’à 60 Hz Graphiques Intel Iris Plus GraphicsIntel UHD Graphics 617Dimensions0,16-0,63 pouces (0,41-1,61 cm) x 11,97 pouces (30,41 cm) x 8,36 pouces (21,24 cm) 0,16-0,63 pouces (0,41-1,61 cm) x 11,97 pouces (30,41 cm) x 8,36 pouces (21,24 cm) Poids 2,8 lb (1,29 kg) Processeur minimal de 2,75 lb (1,25 kg) Processeur Intel Core i5 bicœur à 10 cœurs de 1,1e génération et 1,1 GHz Processeur Intel Core i5Max bicœur de 1,6 génération à 1,6 GHz Processeur Intel Core i71,6 GHz à quatre cœurs cadencé à 1,2 GHz, base Intel Core i5RAM à 8 cœurs, 16 Go maximum, 8 Go de base, 16 Go maximum Stockage (SSD) 256 Go base, 2 To maximum 128 Go base, 1 To maximum Durée de vie de la batterie Jusqu’à 11 heures web Jusqu’à 12 heures webCamera720p FaceTime HD720p FaceTime HDPortsTwo Thunderbolt 3Two Thunderbolt 3

Les options de stockage ont été augmentées. En standard, le nouveau MacBook Air est livré avec un SSD de 256 Go, soit le double du modèle précédent. Le stockage SSD maximum a également été doublé, la machine 2020 pouvant être commandée avec 2 To.

La RAM reste cependant la même, avec un minimum de 8 Go et un maximum de 16 Go.

La différence matérielle interne la plus notable avec le MacBook Air 2020 réside dans sa capacité à prendre en charge les moniteurs externes. Tout comme avec le modèle 2019, il peut piloter un moniteur externe 5K à 5120 x 2880, ou deux 4K à 4096×2304, le tout jusqu’à 60 Hz.

Cependant, le nouveau MacBook Air peut également piloter un moniteur 6K à 6016×3384, jusqu’à 60 Hz. Ce qui signifie que le nouveau MacBook Air est capable de piloter le Pro Display XDR d’Apple. Cette capacité provient de l’utilisation d’Intel Iris Plus Graphics au lieu du précédent Intel UHD Graphics 617.

Le MacBook Air 2020 commence à 999 $ et est disponible en précommande.