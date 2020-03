‘Conan’ produira de nouvelles émissions sur iPhone pendant la pandémie de coronavirus

À une époque où d’autres productions interrompent les productions, Conan O’Brien et son équipe trouvent de nouvelles façons de faire rire une nation en crise.

Conan et son équipage font un croquis sur la façon de rester en sécurité pendant le coronavirus | Crédit d’image: Team Coco

Le coronavirus n’a pas été bon pour l’industrie du divertissement. Cela est encore plus vrai pour les talk-shows, car beaucoup sont filmés dans de grands studios dans des endroits métropolitains tentaculaires. Ils ont de grandes équipes et un public de studio plus important. Ces choses les ont rendues non seulement impraticables pendant la pandémie de coronavirus, mais considérablement dangereuses.

Certaines émissions ont pris ce temps pour arrêter complètement la production. D’autres, comme The View, ont choisi de continuer, tournant en studio sans le public du studio.

“Conan” était censé être en pause cette semaine alors que le studio savait quoi faire, mais l’équipe avait d’autres idées. Conan O’Brien et son équipe ont décidé d’essayer quelque chose de différent: travailler à domicile.

Conan dit qu’il tirera sur un iPhone et que ses invités entreront sur Skype. Son équipe travaillera en toute sécurité depuis leurs maisons.

Je retourne à l’antenne lundi 30 mars. Tout mon personnel travaillera à la maison, je tournerai à la maison avec un iPhone et mes invités Skype. Ce ne sera pas joli, mais n’hésitez pas à rire de notre tentative. Restez en sécurité.

– Conan O’Brien (@ConanOBrien) 19 mars 2020

O’Brien “aime travailler. Il aime faire des trucs – comme nous le faisons tous. Nous sommes en train de créer du contenu et c’est ce que nous faisons. L’idée que nous ne pouvons pas le faire est un peu frustrante”, dit Jeff Ross, producteur exécutif de longue date de l’animateur de nuit, selon Variety. “Nous avons un personnel qui veut travailler, qui ne veut pas ne pas être payé, et vous voulez juste continuer à faire fonctionner l’entreprise.”

“La qualité de mon travail ne diminuera pas car techniquement ce n’est pas possible”, a plaisanté O’Brien dans un communiqué.

Il est probable qu’au cours des prochains mois, les émissions devront expérimenter leurs formats ou risquer une charge financière. Stephen Colbert et Jimmy Fallon devraient également commencer à filmer du nouveau matériel, qu’ils mélangeront avec le matériel existant pour remplir les obligations actuelles de créneau horaire.

Une grande partie du contenu d’Apple TV + d’Apple a été interrompue, y compris “The Morning Show” et “Foundation”.