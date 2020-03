Conseils pour l’apprentissage à distance ou pour aller à l’école à la maison pendant l’épidémie de coronavirus

Si votre école a fermé ses portes dans l’intérêt de la santé publique, ne vous inquiétez pas! Voici une collection de nos meilleurs conseils pour passer à des cours à distance.

Alors que les cas de COVID-19 poursuivent leur tendance à la hausse, de nombreux lycées et collèges aux États-Unis ferment leurs portes après les vacances de printemps dans l’espoir de prévenir la propagation de la maladie. Pour les étudiants qui ne sont pas habitués à l’apprentissage à distance, cela peut être un changement stressant et indésirable.

Pour de nombreux grands collèges, ils ont déjà mis en place des systèmes de gestion des cours en ligne et ont intégré le travail en ligne dans leurs cours en personne. Les petits collèges, cependant, peuvent avoir du mal au cours des prochaines semaines alors qu’ils découvrent comment passer de l’apprentissage en personne à l’apprentissage en ligne.

Si vous êtes soudainement passé de l’apprentissage en personne à l’apprentissage en ligne, nous avons quelques conseils qui vous aideront à tirer le meilleur parti d’une mauvaise situation.

Une note spéciale pour les futurs diplômés du secondaire, du premier cycle et des cycles supérieurs: Communiquez immédiatement avec votre conseiller ou le chef de votre service. De nombreuses écoles ont des exigences particulières pour les étudiants qui sont sur le point d’obtenir leur diplôme, y compris des propositions de projets et de documents, des études de travail hors site ou des exigences d’enseignement. Ces exigences peuvent changer considérablement en fonction de ce que l’on attend de vous.

Restez calme et vérifiez votre e-mail

Vérifier votre e-mail au moins une fois par jour est essentiel pour passer au cours des prochaines semaines

Il est important de se rappeler que tout le monde joue toujours les choses à l’oreille, car tout le monde sait quoi faire en ce qui concerne l’épidémie de COVID-19. Vous devez prendre le temps de vérifier votre courrier électronique au moins une fois par jour, sinon plus. Votre école enverra probablement des courriels réguliers qui vous tiendront au courant de tout changement.

De plus, il est essentiel de vérifier dans votre courrier électronique les messages de vos professeurs ou enseignants. Pour de nombreux instructeurs, ce sera une situation totale de “comprendre au fur et à mesure”. La vérification de votre courrier électronique – et du service de messagerie de gestion des cours en ligne de votre école, s’il en a un – est le meilleur moyen de vous assurer de ne rien manquer.

Planifiez votre temps judicieusement

Si vous pouvez le gérer, essayez de vous asseoir et de travailler sur tous les projets de manière aussi cohérente que possible. Si vous alliez déjà à l’école pendant un bloc de temps chaque jour, utilisez ce temps pour travailler sur vos travaux à distance. Si vous ne le pouvez pas, essayez de bloquer quelques heures le soir pour rester au top de votre travail.

Ceux qui n’ont pas beaucoup d’expérience en apprentissage autonome peuvent ressentir le besoin de faire le travail à la dernière minute. Voici un conseil utile: ne le faites pas. Il est préférable de faire le travail tôt et souvent, car il y aura probablement des moments où vous aurez besoin de commentaires supplémentaires. En attendant la dernière minute, vous n’obtiendrez probablement pas une oreille attentive de votre instructeur.

Sachez quels outils vous avez besoin

Selon la classe, vous devrez peut-être déterminer quel type d’outils peut vous aider le mieux. Certaines écoles peuvent avoir une application pour leur système de gestion des cours, comme Canvas. Cela signifie qu’il est plausible que vous puissiez faire une grande partie de votre travail sur votre iPhone ou iPad.

D’autres peuvent vous obliger à utiliser un ordinateur, en particulier pour les quiz et les tests. Un MacBook conviendrait sans aucun doute à la facture, tout comme un Mac mini. Assurez-vous de tenir compte des avertissements concernant les navigateurs que vous devez utiliser – tous les cours en ligne ne fonctionneront pas avec tous les navigateurs.

Il est également probable que certaines classes vous obligeront à analyser votre travail. Heureusement, les iPhones modernes ont un appareil photo suffisamment bon pour que vous puissiez l’utiliser comme scanner. Certaines applications, telles que Scanner ou l’application Microsoft Office, ont des capacités d’image vers PDF et d’image vers DOC.

Prenez votre travail au sérieux

L’un des pires pièges dans lequel un nouvel élève éloigné tombera est de ne pas accorder à son travail toute l’attention dont il a besoin. Une classe limite les distractions inévitables. Si vous avez un Powerpoint à passer à la place d’une conférence, ne le faites pas défiler pendant que votre téléviseur est allumé. Il est également judicieux de ranger votre téléphone: il suffit d’un texte ou d’un tweet distrayant pour faire dérailler une demi-heure de travail acharné.

Aussi, soyez clair avec les autres sur vos limites. Nous avons parlé de fixer des limites dans notre article «Comment travailler à domicile pendant l’épidémie de coronavirus», mais cela s’applique également ici. Dites aux membres de la famille, aux colocataires et aux amis que votre travail scolaire mérite une bonne partie de votre temps et assurez-vous d’être cohérent.

Communiquer

Le propre FaceTime d’Apple est le moyen idéal pour travailler à distance sur des projets de groupe

Si vous n’avez jamais travaillé à distance, vous serez peut-être surpris de la fréquence à laquelle vous devrez contacter pour obtenir des éclaircissements sur une affectation. Vous pouvez également avoir des projets de groupe que vous devez terminer, même si vous ne pouvez pas vous rencontrer en personne.

Prenez ce temps pour perfectionner vos compétences en communication en ligne. Si vous n’êtes pas entièrement sûr de quelque chose, envoyez un message à votre instructeur. Faites-le le plus tôt possible, ce qui montre votre engagement envers la classe. Expliquez clairement votre problème et montrez-leur où vous avez besoin d’éclaircissements. Soyez concis – à la fois pour plus de clarté et parce qu’ils ont probablement des courriels d’autres étudiants pour répondre. Si votre classe a un forum ou un babillard électronique, n’oubliez pas de vérifier, car d’autres élèves peuvent avoir le même problème – ou l’ont déjà compris.

Pour les projets de groupe, il est préférable de prévoir du temps pour discuter de la manière dont le projet doit avancer. De nombreux étudiants trouvent difficile de travailler à distance sur des projets, mais ce n’est pas obligatoire.

Le démarrage d’un texte de groupe – ou même la création d’un canal Discord ou Slack – est le meilleur moyen de noter rapidement des idées, de déléguer des tâches ou de formuler des préoccupations. Soyez respectueux envers les membres de votre groupe et conservez les textes aux heures appropriées. Évitez d’envoyer des SMS à votre groupe au milieu de votre nuit blanche.

Cela ne fait pas de mal non plus de s’intéresser à la conférence vocale ou vidéo. L’utilisation de quelque chose comme FaceTime facilitera le développement de votre projet par rapport à l’e-mail ou au texte. Il fournit également une excellente plate-forme pour résoudre tous les problèmes qui surviennent.

Utilisez des logiciels collaboratifs pour travailler ensemble

L’application Microsoft Office fonctionne à la fois sur iPad et iPhone, vous permettant de contribuer n’importe où.

Travailler ensemble à distance était auparavant un problème et impliquait souvent les mêmes personnes envoyant un document par e-mail sans fin dans l’espoir que le projet se concrétise. Non seulement cela a conduit à beaucoup de confusion, mais il a été difficile de garder un œil sur qui avait contribué quoi, et vous vous retrouviez avec plusieurs versions du même document une fois terminé. Heureusement, nous sommes en 2020 et il existe une pléthore de suites logicielles qui vous permettent de travailler ensemble sur un seul projet avec plusieurs personnes en temps réel.

Google propose de nombreux outils gratuits, tels que Google Docs, Google Sheets, Google Drive et Google Slides, qui peuvent être modifiés par un groupe plutôt que par une seule personne. Votre école peut également offrir un abonnement à Office365 de Microsoft, qui propose des versions collaboratives de leurs programmes Office les plus populaires.

Le système de gestion des cours de votre école peut également avoir des fonctionnalités collaboratives que vous pouvez également utiliser.

Se détendre

N’insistez pas tellement sur les changements et les défis qui se multiplient. La situation évolue rapidement chaque jour et tout le monde apprend au fur et à mesure. Il vaut mieux reconnaître que, au mieux, ça va être un mois cahoteux. Votre école est probablement en train de régler les problèmes, et tant que vous gardez les yeux ouverts et gérez votre temps avec sagesse, vous serez en mesure de vous adapter à tout ce qui se passe.