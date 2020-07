Contrôlez votre iPhone en 2020 comme personne avec ces 7 astuces

Malgré les efforts d’Apple avec ses vidéos pour expliquer tout ce que nous pouvons faire avec iOS, il y a encore beaucoup d’utilisateurs retardataires qui ne savent pas comment tirer le meilleur parti de leur terminal, en utilisant chaque geste et en utilisant chaque fonction. Êtes-vous un d’entre eux? Cet article est pour toi, afin qu’ils n’aient plus jamais à expliquer quoi que ce soit à propos de votre iPhone et que vous le maîtrisez parfaitement, allons-nous commencer?

7- Assombrir rapidement l’écran de votre iPhone

En plus de pouvoir régler la luminosité de l’écran de notre appareil, il existe une possibilité qui nous permet de le réduire directement sans avoir à accéder au Control Center ou aux paramètres. Nous le devons à la fonction Zoom sur l’écran, qui nous permet d’aller encore plus loin que la luminosité minimale du système, pour activer cette fonction, vous devez suivre ces étapes:

Annonces :

1er Ouvre Ajustements et allez à Accessibilité.

2e Dans Accessibilité cliquer sur Zoom.

3e Il est maintenant temps de configurer cette option, et nous allons passer à Zoom région, où nous sélectionnerons Zoom complet.

4e Nous continuerons avec l’option Filtre zoom, et nous allons appuyer Lumière faible.

Nous devons avoir le menu zoom comme dans la capture d’écran ci-dessous:

Une fois le filtre de faible luminosité activé, nous devons attribuer une commande pour activer rapidement cette option.

5e Nous revenons au menu Accessibilité dans Ajustements, et nous glissons vers le bas, où il est dit Fonction rapide.

6e Dans Fonction rapide Nous pouvons choisir une option pour l’activer en appuyant trois fois sur le bouton Accueil sur iPhone avec TouchID ou sur le bouton latéral sur iPhone avec FaceID. Nous sélectionnerons Zoom.

Avec toutes ces options configurées, nous pouvons maintenant grâce à la fonction rapide diminuer l’intensité de la luminosité sur l’écran avec une triple pression sur le bouton Accueil ou avec (vérifier iPhone 11).

6- Organisez vos cartes dans Wallet

Lorsque vous utilisez Wallet, les cartes sont ajoutées dans l’ordre chronologique de la première à la dernière que vous avez enregistrée, soit pour le paiement, soit pour les cartes de fidélité et les cartes d’embarquement. Cependant, nous pouvons les déplacer comme nous le souhaitons pour les commander à notre guise. Simplement, l’éventail de cartes plié, appuyez et maintenez le bouton sur lequel vous souhaitez changer de position, vous verrez comment il monte légèrement. Ensuite, sans relâcher la touche, faites glisser sur l’écran jusqu’à ce qu’il soit dans la position que vous choisissez.

En ce qui concerne les cartes bancaires, celle que nous plaçons la première en bas deviendra notre carte de paiement par défaut dans Apple Pay, et celle qui sera activée par défaut lorsque nous entrerons dans Wallet en appuyant deux fois sur le bouton Accueil de l’iPhone avec TouchID ou sur le bouton de déverrouillage sur iPhone avec FaceID.

5- Réagissez rapidement aux messages de l’application de messagerie Apple

Il y a une fonction appelée Tapback qui nous permet dans l’application messages réagir rapidement à un message envoyé et reçu dans un chat avec une émoticône. Pour ce faire, nous n’avons qu’à appuyer et maintenir le ballon de message jusqu’à ce que l’iPhone nous donne une réponse haptique et ouvre un petit menu dans lequel nous pouvons sélectionner notre réaction, ainsi que la copier.

4- Supprimez rapidement les chiffres de la calculatrice

Si vous êtes un utilisateur de la calculatrice iPhone, vous aurez remarqué que pas de clé à supprimer les chiffres que nous avons écrits à l’écran. En effet, au lieu d’utiliser un espace clavier pour cela, Apple a décidé de mettre en œuvre une option plus ingénieuse, bien que inconnue de beaucoup.

Pour effacer un chiffre sur la calculatrice faites simplement glisser votre doigt de gauche à droite ou vice versa sur l’écran, et notre dernier chiffre disparaîtra.

Cela pourrait vous intéresser | Les meilleurs fonds d’écran d’été pour votre iPhone

3- Déplacer plusieurs applications en même temps

Lors de l’organisation des écrans d’accueil de notre iPhone, déplacer des applications une par une peut être très fastidieux. Heureusement, il y a la possibilité d’en déplacer plusieurs en même temps, pour cela il vous suffit de suivre ces étapes:

1er Mettez les applications en mode édition en maintenant l’une d’elles enfoncée et en sélectionnant Modifier l’écran d’accueil.

2e Avec le mode d’édition actif, nous allons à l’une des applications que nous voulons déplacer, et cliquez dessus et maintenez-le.

3e En même temps que nous continuons à appuyer, avec un autre doigt ou directement avec l’autre main, nous nous déplaçons sur les écrans et cliquons sur toutes les applications que nous voulons déplacer ensemble. Ceux-ci seront empilés sur celui sur lequel vous avez initialement appuyé et dans lequel vous maintenez la pulsation.

Lorsque vous avez toutes les applications que vous souhaitez déplacer empilées il suffit de les faire glisser à l’endroit où vous souhaitez les placer et de les déposer, la pile sera annulée et répartie sur l’espace sélectionné.

2- Mieux organiser le contenu de vos notes

Bien que l’application Remarques Il nous offre déjà une option très utile de puces et d’énumérations, nous pouvons aller plus loin et créer différents niveaux de puces, simplement en faisant glisser notre doigt.

Pour cela, nous allons écrire les éléments de notre note à l’aide de la puce, puis les faire glisser vers la droite pour que la puce de deuxième niveau soit activée. Nous pouvons le faire plusieurs fois, donc nous pouvons lister dans la liste elle-même.

1- Mettez une minuterie pour la musique

Êtes-vous de ceux qui aiment se coucher en écoutant de la musique? Souhaitez-vous que la musique s’arrête automatiquement après un certain temps? Dans les options d’horloge, vous pouvez configurer cela.

Il vous suffit de lire le disque ou la liste de votre choix et, pendant sa lecture, accédez à l’application L’horloge, à l’onglet Minuteur. Ici, nous allons configurer la minuterie pour le temps que nous voulons jouer, et dans l’option À la fin nous sélectionnerons Arrêter la lecture. Une fois le temps imparti écoulé, la musique s’arrête automatiquement.