Cook appelle à une réforme mondiale de l’impôt sur les sociétés lors d’un voyage en Irlande

Des changements doivent être apportés aux systèmes d’imposition des sociétés dans le monde pour le rendre plus équitable, a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook, tout en appuyant les appels à une réforme mondiale des règles dictant la façon dont les multinationales paient des impôts sur les bénéfices.

Cook rencontre les développeurs de War Ducks lors de son dernier voyage en Irlande (via Twitter / @ tim_cook)

En tant que l’une des sociétés les plus importantes et les plus importantes au monde, Apple a fait l’objet d’un examen minutieux en ce qui concerne ses pratiques fiscales. La croissance des entreprises technologiques aux côtés d’Apple, telles que Google et Amazon, a conduit à une utilisation accrue de diverses astuces comptables pour réduire le montant de la taxe à payer, une tendance qui a suscité d’intenses critiques.

S’exprimant lors d’un événement en Irlande lundi, Cook a confirmé qu’il était en faveur des réformes des lois fiscales internationales, y compris celles envisagées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

“Je pense logiquement que tout le monde sait qu’il doit être remanié, je serais certainement la dernière personne à dire que le système actuel ou le système passé était le système parfait”, a déclaré Cook selon .. “J’espère et je suis optimiste qu’ils (OCDE) trouveront quelque chose.”

Certaines lois fiscales actuelles autorisent les entreprises à appliquer l’impôt sur les sociétés à des taux qui dépendent de leur lieu d’implantation plutôt que de l’endroit où se trouve la source de revenus. Ce type de concept, qui peut avoir des noms comme «Double Irish» en raison du taux d’imposition avantageux, aide à réduire des millions, voire des milliards, ce que les entreprises doivent aux gouvernements.

Un exemple célèbre de cela est le problème fiscal actuel d’Apple avec la Commission européenne, où il a été jugé que le gouvernement irlandais avait imposé des taux d’imposition illégalement bas, parfois aussi bas que 0,005%. La décision a obligé Apple à payer à l’Irlande 14,4 milliards de dollars en arriérés d’impôts, un paiement auquel Apple tente actuellement de faire appel.

Une partie du problème est le nombre de règles à suivre, qui peuvent être utilisées à l’avantage d’une entreprise. “Il est très complexe de savoir comment taxer une multinationale”, a expliqué Cook. “Nous voulons désespérément que ce soit juste.”

Les propositions de l’OCDE ont été présentées en octobre, avec des plans initiaux donnant aux gouvernements individuels la possibilité de taxer davantage les entités multinationales, et ciblent toute entreprise qui tire des revenus du pays, indépendamment de l’endroit où les fonds sont finalement acheminés. Plus de 130 pays ont convenu en principe de la nécessité d’une réforme, et l’OCDE devrait fournir un aperçu plus détaillé ce mois-ci.

Cook est en Irlande pour recevoir un prix inaugural pour l’investissement d’Apple en Irlande, qui se produit depuis 40 ans. Le siège européen d’Apple est basé en Irlande et l’entreprise emploie environ 6 000 travailleurs sur le territoire.

Selon Cook, une législation mondiale sur la confidentialité est nécessaire

Les commentaires du PDG d’Apple s’éloignaient également des règles de confidentialité, Cook proposant plus de réglementation est nécessaire et doit aller plus loin que les lois européennes sur la protection des données (GDPR).

“Je pense que davantage de réglementation est nécessaire dans ce domaine, il est probablement étrange qu’un homme d’affaires parle de réglementation, mais il est devenu évident que les entreprises ne s’auto-contrôleront pas dans ce domaine”, a déclaré Cook. “Nous avons été l’un des premiers à approuver le RGPD, nous pensons qu’il est globalement extrêmement bon, non seulement pour l’Europe. Nous pensons que c’est nécessaire mais pas suffisant.”

“Vous devez aller plus loin et cela est nécessaire pour ramener l’intimité là où elle devrait être.”

Cook a déjà parlé de la nécessité de faire respecter la confidentialité des données, l’appelant l’un des principaux problèmes de ce siècle.