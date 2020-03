Corellium exploite le jailbreak iOS pour installer Android sur iPhone

La start-up de cybersécurité Corellium, qui est poursuivie par Apple pour violation présumée du droit d’auteur, a révélé mercredi Project Sandcastle, un produit bêta qui exploite le jailbreak checkra1n pour lancer une version d’Android sur les anciens modèles d’iPhone.

Le projet Sandcastle permet aux utilisateurs d’exécuter une version limitée d’Android sur les anciens modèles d’iPhone. | Source: Forbes

Présentée à Forbes, la version bêta d’Android sur iPhone est conçue comme un type de preuve de concept qui démontre que le jardin clos d’Apple peut – dans une certaine mesure – être compromis.

“Apple restreint les utilisateurs d’iPhone à fonctionner à l’intérieur d’un bac à sable, mais les utilisateurs possèdent ce matériel, et ils devraient pouvoir utiliser ce matériel comme ils le souhaitent. Ainsi, lorsque les bacs à sable créent des limites et des limites sur le matériel que les utilisateurs possèdent, les châteaux de sable offrent créer quelque chose de nouveau et de merveilleux à partir des limites illimitées de votre imagination “, a déclaré Corellium dans un communiqué.

Corellium a construit Project Sandcastle avec des outils propriétaires, en particulier un logiciel de virtualisation capable de créer un téléphone “éphémère” dans un iPhone. Parce qu’il repose sur le jailbreak checkra1n, le produit bêta de Corellium peut infiltrer le dernier iOS 13, mais est limité à l’iPhone 7, l’iPhone 7 Plus et l’iPod Touch. La prise en charge d’autres versions d’iPhone est en cours, bien que le jailbreak ne parvienne pas à pénétrer l’iPhone 11 et supérieur.

Si un nouveau jailbreak est découvert, cependant, Project Sandcastle pourrait utiliser l’exploit pour exécuter Android sur les iPhones de génération actuelle.

La nouvelle initiative est salissante pour Apple, qui a poursuivi l’année dernière Corellium pour violation présumée des droits d’auteur iOS en vendant des logiciels de virtualisation iOS et des appareils. Selon le procès, le portefeuille de produits comprend des versions virtuelles d’appareils iOS exécutant ce qu’Apple appelle des copies non autorisées d’iOS.

“Apple a, pendant des années, tenté de verrouiller l’iPhone et l’iPad sous couvert de sécurité alors qu’en réalité, il cherchait à exclure la concurrence”, a déclaré à Forbes David Hecht, associé chez Pierce Bainbridge et l’avocat de Corellium. “La domination d’Apple lui permet de tout décider, des applications qui seront autorisées sur le marché à la commission qu’elle facture aux développeurs. La solution de Corellium pour exécuter Android sur iPhone offrira enfin aux clients une alternative viable à l’App Store d’Apple et à iOS.”

Plus récemment, Apple a enchaîné la Santander Bank et L3Harris Technologies dans la mêlée juridique avec des citations à comparaître exigeant que les entreprises fournissent des informations détaillant la façon dont elles utilisent le logiciel Corellium. Apple a également demandé toutes les communications entre les entreprises et Corellium, ainsi que des contrats et des informations sur le fondateur de Corellium Chris Wade.