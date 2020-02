Coronavirus forçant l’isolement des travailleurs d’usine, coupe dans les estimations de croissance de Foxconn

À la suite du Coronavirus, Foxconn mettra en quarantaine les travailleurs de retour pendant une période pouvant aller jusqu’à deux semaines – et admet qu’il ne sera pas tout à fait capable d’assembler autant d’appareils – y compris les iPhones – au cours du trimestre.

iPhone 11 Pro, le plus souvent produit dans l’usine de Henc de Foxconn

Dans le cadre d’efforts continus pour limiter les effets potentiels du coronavirus, les travailleurs rentrant de l’extérieur de la province du Henan seront séquestrés et ne seront pas autorisés à travailler pendant 14 jours. De plus, ceux qui retournent au travail et qui vivent près de l’usine seront toujours isolés pendant sept jours, après la réouverture de l’installation le 10 février.

De plus, dans une déclaration à Bloomberg mercredi matin, Foxconn a réduit ses prévisions de croissance des revenus. Auparavant, la société a déclaré qu’elle verrait une augmentation des ventes entre 3% et 5% sur l’année, et maintenant elle s’attend à une augmentation de 1% à 3%.

Tout retard supplémentaire pourrait potentiellement avoir un impact sur un événement de mars d’Apple, étant donné les délais de fabrication nécessaires pour produire des millions d’appareils avant un lancement. Apple devrait dévoiler au moins un “iPhone SE 2” et une nouvelle gamme iPad Pro.

Coronavirus continue de s’inquiéter

Le coronavirus – officiellement intitulé 2019-nCoV – est censé avoir un impact sur les ventes d’Apple de plusieurs manières. Cela va principalement avoir un impact sur les lignes de fabrication d’Apple via Foxconn et d’autres fournisseurs.

L’analyste Ming-Chi Kuo estime que les expéditions d’iPhone à elles seules pourraient être gravement perturbées, ce qui pourrait réduire les expéditions globales de 10%.

Apple a fermé la totalité de ses 42 magasins en Chine, ainsi qu’un nombre indéterminé de bureaux Apple locaux, dans ce qu’elle a appelé “une abondance de prudence” début février. Bien que les magasins auront un effet immédiat sur les revenus de la région, cela affectera également les revenus pour une période ultérieure, les clients potentiels choisissant de rester à la maison au lieu de risquer une infection.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a discuté de l’impact possible de l’épidémie de virus, à une époque où Apple n’avait rencontré qu’une fermeture de magasin et imposé une limitation des déplacements des employés. “Nous avons des plans alternatifs d’approvisionnement et d’urgence”, a expliqué Cook lors d’un appel aux investisseurs, tout en admettant qu’il tenait compte des retards de réouverture de l’usine dans ses prévisions.

D’autres effets secondaires du virus incluent des sociétés qui devaient auparavant assister au Mobile World Congress fin février, annulant les apparitions, et plus de 5000 personnes mises en quarantaine pendant deux semaines sur une paire de navires de croisière avec un passager infecté.

Au 5 février, plus de 25 000 cas de coronavirus avaient été signalés dans le monde, avec près de 500 décès. Les chiffres de mercredi sont en hausse par rapport à 20 000 cas et 427 décès.