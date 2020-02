Coronavirus force le jeu ‘Plague Inc’ à sortir de l’App Store de Chine

L’épidémie de coronavirus en cours en Chine a conduit à retirer le jeu populaire “Plague Inc” de l’App Store du pays après que la Chine eut décidé qu’il était illégal, bien qu’il soit disponible depuis huit ans.

Dans un communiqué, le développeur de Plague Inc, Ndemic Creations, affirme avoir été informé que le jeu “inclut du contenu illégal en Chine tel que déterminé par la Cyberspace Administration of China” et qu’il a été retiré de la vente sur l’App Store couvrant la Chine.

“Cette situation est complètement hors de notre contrôle”, a déclaré Ndemic Creations.

“Plague Inc” est un jeu de stratégie où les joueurs doivent créer un pathogène fictif et essayer de propager la peste le plus loin possible dans le monde. Comme avec un virus du monde réel comme le coronavirus, une partie du jeu implique des pays coupant l’accès aux nations aux infections durables, avec des contrôles aux frontières et le développement d’un remède amenant les joueurs à réfléchir stratégiquement sur la façon d’améliorer la façon dont le virus infecte et se propage.

“Nous ne savons pas si cette suppression est liée à l’épidémie de coronavirus en cours à laquelle la Chine est confrontée”, suggère le studio. “Nous avons énormément de respect pour nos joueurs chinois et nous sommes ravis qu’ils ne puissent plus accéder à Plague, Inc. et y jouer”.

Malgré le sujet sombre, le jeu a été reconnu pour son importance éducative, y compris par les Centers for Disease Control and Prevention, comme moyen d’encourager les joueurs à se renseigner sur les problèmes de santé publique graves.

Bien que le jeu soit bloqué en Chine, il est toujours disponible en téléchargement et en lecture sur d’autres marchés. Les développeurs tentent de contacter le régulateur chinois pour comprendre pourquoi l’interdiction a eu lieu.

Ce n’est pas la première déclaration que Ndemic a publiée concernant le coronavirus. Fin janvier, il a reconnu l’augmentation du nombre de joueurs qu’il constate après une épidémie et a pris un moment pour rappeler aux joueurs ses limites.

“Nous avons spécifiquement conçu le jeu pour qu’il soit réaliste et informatif, sans pour autant sensationnaliser les graves problèmes du monde réel”, a écrit l’équipe. “N’oubliez pas que Plague Inc. est un jeu, pas un modèle scientifique, et que l’épidémie actuelle de coronavirus est une situation très réelle qui affecte un grand nombre de personnes. Nous recommandons toujours aux joueurs d’obtenir leurs informations directement à partir de sites locaux et mondiaux. autorités sanitaires.”