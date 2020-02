Coronavirus oblige Apple à fermer tous ses magasins et bureaux en Chine jusqu’au 9 février

Apple a fermé ses 42 magasins Apple en Chine et un nombre indéterminé de bureaux Apple locaux, en réponse au Coronavirus et à ce que la société appelle “une abondance de prudence”. Actuellement, le plan prévoit que les immeubles commerciaux et de bureaux resteront fermés jusqu’au 9 février, mais cela doit être révisé en permanence.

Apple Wonder City à Nanjing est l’un des magasins fermés.

“Nos pensées vont aux personnes les plus immédiatement touchées par le coronavirus et à celles qui travaillent sans relâche pour l’étudier et le contenir”, a déclaré Apple dans un communiqué, selon CNBC.

“Par prudence, et sur la base des derniers conseils de grands experts de la santé, nous fermons tous nos bureaux, magasins et centres de contact en Chine continentale jusqu’au 9 février”, a-t-il poursuivi.

Apple indique cependant qu’il surveille la situation et rouvrira ses bureaux et ses magasins physiques “dès que possible”. L’Apple Store en ligne n’est pas affecté.

Cette décision fait suite à la décision antérieure de fermer deux sites, Apple Wonder City à Nanjing et Apple Tahoe Plaza à Fuzhou. Dans les deux cas, les centres commerciaux dans lesquels les Apple Store se trouvent ont pris la décision de fermer et prévoyaient de rouvrir le 2 février.

En plus des sites d’Apple en Chine, elle dépend largement des fournisseurs et fabricants de la région. Certains sont situés à Wuhan, au centre de l’épidémie, et Tim Cook a déclaré plus tôt cette semaine qu’Apple travaillait sur des plans pour atténuer les problèmes de production.

“Nous avons des plans alternatifs d’approvisionnement et d’urgence”, a-t-il déclaré. “Les usines en dehors de Wuhan sont moins claires. Nous essayons de tenir compte des retards de réouverture des usines dans nos prévisions.”