Coronavirus oblige Apple à reporter la réouverture du commerce de détail le 10 février en Chine

Deirdre O’Brien d’Apple a écrit au personnel de l’Apple Store en Chine pour expliquer les plans de réouverture de l’entreprise en Chine sous la menace du Coronavirus et comment la date de réouverture des magasins reste à déterminer.

Apple Wonder City à Nanjing est l’un des trois magasins fermés en raison d’un coronavirus.

Actuellement, les bureaux Apple et 42 magasins sont fermés en raison du coronavirus. Deirdre O’Brien, vice-président senior d’Apple pour le commerce de détail et les personnes, a écrit à tout le personnel de l’Apple Store en Chine avec une mise à jour disant qu’Apple prévoyait de rouvrir le 10 février, mais les discussions se poursuivent.

Selon la note d’O’Brien, vue par MacGeneration et authentifiée par AppleInsider, Apple continue de travailler avec des experts de la santé et publiera de nouvelles mises à jour après l’ouverture prévue le 10 février.

Équipe, je tiens à remercier chacun d’entre vous pour le soin, la flexibilité et l’esprit dont vous avez fait preuve au cours des dernières semaines. Partout dans le monde, toute la famille Apple s’engage à aider nos collègues, nos communautés, nos fournisseurs, nos partenaires et nos clients en Chine à prendre soin de leur santé et à reprendre leur vie quotidienne. Le soutien d’Apple à la réponse mondiale aux coronavirus est large et continu, y compris notre don à l’effort de santé publique.

Depuis ma dernière note, nous avons été en consultation constante avec des experts en santé publique, les autorités gouvernementales et nos équipes et dirigeants en Chine. À la lumière de ces conversations, je souhaite partager de nouvelles informations sur les lieux de travail d’Apple.

Nous travaillons à la réouverture des bureaux et des centres de contact d’Apple en Chine la semaine prochaine. Nous reconnaissons que les restrictions relatives aux déplacements personnels et aux déplacements sont en cours et que les écoles sont fermées à de nombreux endroits, et les gestionnaires travailleront avec leurs équipes pour offrir un soutien supplémentaire. Vous recevrez sous peu une communication de suivi contenant plus d’informations.

Les magasins de détail d’Apple travaillent activement à la réouverture à une date qui sera déterminée la semaine prochaine. Un nettoyage supplémentaire, des protocoles de santé et des restrictions locales autour des espaces publics seront pris en compte dans cette décision. Les équipes de vente au détail recevront des mises à jour de leurs responsables sur la date d’ouverture de leur magasin et sur les autres mesures de soutien que nous prenons.

Les chefs d’entreprise individuels vous contacteront bientôt avec plus d’informations pertinentes pour votre travail. En plus de votre responsable, votre partenaire commercial People et l’assistance People sont votre ressource pour toutes vos questions. Pour rester à jour avec les efforts d’Apple, veuillez continuer à consulter la page dédiée aux coronavirus que nous avons créée sur le site People.

Alors que nous travaillons ensemble pour reprendre progressivement le travail au cours des prochaines semaines, votre bien-être est notre première priorité. Nous sommes profondément reconnaissants à tous d’avoir affronté cette période difficile avec la plus grande empathie et compréhension.

Deirdre

Apple a commencé à fermer des magasins en janvier. Il a ensuite fermé tous les magasins et bureaux restants en Chine le 1er février, avec l’intention de les rouvrir après le 9 février.

Actuellement, les magasins sont répertoriés en ligne comme ouverture le lundi 10 février, mais selon MacGeneration, il est possible que tous les magasins n’ouvrent pas le même jour.

Par ailleurs, le fournisseur d’iPhone Foxconn a maintenant dit au personnel de son usine de Shenzhen de rester à l’écart et n’a pas encore indiqué de date de retour.