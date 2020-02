Coronavirus provoque un énorme coup AAPL, avertissement de gains Microsoft

Alors que l’incertitude tourbillonne au sujet de la technologie d’impact des coronavirus à l’échelle de l’industrie, le fidèle de l’industrie Microsoft a émis un avertissement sur les bénéfices et le cours des actions d’Apple continue de chuter.

Microsoft a déclaré que les impacts des coronavirus sont limités à sa division matérielle relativement petite et aux licences du système d’exploitation Windows aux fabricants d’équipement d’origine (OEM).

“Bien que nous voyions une forte demande Windows conforme à nos attentes, la chaîne d’approvisionnement revient à un fonctionnement normal à un rythme plus lent que prévu lors de notre appel de résultats du deuxième trimestre”, a déclaré Microsoft mercredi. “Par conséquent, pour le troisième trimestre de l’exercice 2020, nous ne nous attendons pas à respecter nos directives concernant le secteur de l’informatique plus personnelle, car Windows OEM et Surface sont plus négativement touchés que prévu.”

Le «segment informatique plus personnel» de Microsoft comprend les licences Windows, les accessoires, le matériel Surface, toutes les initiatives de jeu de Microsoft. La société prévoyait auparavant 10,75 milliards de dollars à 11,15 milliards de dollars du segment au cours du trimestre.

Avant l’annonce, l’action Microsoft valait 170,17 $ par action. Dans le commerce pré-marché, il a chuté de 3,92% à 163,50 $. Il n’a pas publié de directives actualisées, au-delà du fait qu’il manquerait ses objectifs de revenus du secteur d’activité.

Impact AAPL continu du coronavirus

Apple a déclaré aux investisseurs beaucoup plus tôt qu’elle serait affectée, avec un message similaire à celui de Microsoft publié le 17 février.

À 9 h 02 Heure de l’Est, l’action Apple est évaluée à 283,32 $. Il s’agit d’une baisse de 3,2% depuis la clôture de mercredi. Le jour de bourse avant la déclaration d’Apple selon laquelle il manquerait des indications trimestrielles en raison du coronavirus, l’action Apple valait 324,95 $ à la clôture.

Pour la plupart, les analystes estiment que le problème est temporaire, avec peu d’observateurs du secteur réduisant les pronostics à long terme du cours des actions Apple.

Le coronavirus et l’histoire de l’industrie technologique jusqu’à présent

Le Novel Coronavirus 2019, officiellement nommé “2019-nCoV” est un type de coronavirus responsable de la détresse respiratoire des personnes infectées. Les symptômes ressemblent généralement à ceux de la grippe, avec de la fièvre, de la toux et un essoufflement. Les personnes infectées développent généralement une pneumonie.

Les enfants les plus à risque sont les enfants de moins de trois ans et les adultes de plus de 65 ans. La plupart des décès dans l’épidémie de 2019-nCoV sont ceux qui avaient déjà des conditions préexistantes qui auraient rendu la lutte contre le virus beaucoup plus difficile, y compris le diabète, l’hypertension artérielle et les maladies cardiaques.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a expliqué, en réponse à une requête de CNBC, qu’ils cherchaient déjà des moyens de contourner le coronavirus. Des sources alternatives de pièces avaient déjà été exploitées pour combler les lacunes potentielles des fabricants chinois.

En raison des impacts sur la demande en Chine et d’une accélération de la fabrication plus lente que prévu, Apple a fourni une orientation très variable pour les résultats du deuxième trimestre fiscal. Apple prévoyait entre 63 et 67 milliards de dollars au cours du trimestre, la fourchette plus large que la normale tenant compte de l’incertitude entourant l’épidémie.

Récemment, le fournisseur de RAM Apple SK Hynix a dit aux travailleurs potentiellement infectés de rester à la maison. Apple a lui-même émis un avertissement de virus avant la réunion des actionnaires de mercredi.

Apple a rouvert environ la moitié de ses magasins de détail en Chine pour des heures limitées, mais restreint le nombre de clients qui peuvent entrer dans le magasin. L’assembleur d’Apple Foxconn paie des travailleurs supplémentaires pour retourner dans les usines – et il n’est pas clair quelle capacité les usines peuvent fournir en ce moment.

Alors que les taux d’infection en Chine semblent diminuer, il n’est pas clair si ce sont des données précises. Pendant ce temps, le virus s’est installé dans d’autres pays comme l’Italie, la Corée du Sud et bien d’autres.

L’Allemagne n’est plus en mesure de suivre tous les chemins d’infection, avec des cas surgissant sans chaîne claire. De plus, il y a maintenant un cas de coronavirus aux États-Unis qui ne sait pas d’où vient l’infection initiale, ni qui peut être infecté par le passage du patient dans ses activités quotidiennes, et le système de santé américain.