Coronavirus stimule les ventes d’iPad pour le travail à distance et l’éducation

L’épidémie de coronavirus en cours contribue apparemment à accroître les ventes de tablettes en Chine, avec le besoin de travail à distance et d’éducation pour éviter une éventuelle infection provoquant des ventes plus élevées que prévu d’appareils mobiles à grand écran comme l’iPad dans le pays.

La grande épidémie de coronavirus a causé des problèmes dans le monde entier, perturbant des vies et des entreprises, et a fait réfléchir les gens à deux fois avant de voyager dans des régions plus sujettes aux infections. Bien que la plupart des nouvelles concernant le virus soient négatives, il semble y avoir une petite doublure argentée pour Apple et d’autres producteurs de tablettes en Chine.

Alors que les employeurs progressent pour permettre aux employés de bureau de poursuivre leur travail à domicile, les services d’éducation en ligne suscitent également un intérêt considérable dans la région, les universités et autres entités déployant des plateformes d’enseignement en ligne pour permettre aux étudiants de continuer à apprendre.

Selon DigiTimes, les besoins des clients en matière de télétravail et d’éducation à distance ont entraîné une augmentation de la demande de tablettes. En règle générale, le trimestre est une “saison lente” pour les ventes de tablettes, juste après les ventes animées des fêtes, mais les détaillants en ligne ont apparemment du mal à garder certains modèles de tablettes en stock alors que les consommateurs affluent vers les appareils.

Dans certains cas, les détaillants profitent de la demande en augmentant les prix. Pour l’iPad d’une capacité de 32 Go et 128 Go, certains magasins les vendent respectivement à 2 499 yuans (355 $) et 3 099 yuans (440 $), en hausse de 100 à 200 yuans par rapport au prix habituel de l’Apple Store.

Les sources de l’industrie croient que certains producteurs de comprimés ne voient généralement que la moitié de leur niveau d’utilisation de la production régulière au cours de cette période et ont eu du mal à augmenter la production pour répondre à la demande plus élevée. Pour les iPad d’Apple, les installations de Foxconn et de Compal Electronics devraient représenter environ 30% d’utilisation.

Dans de nombreux cas, cela est dû au fait que le coronavirus cause des problèmes dans les installations de production, ce qui fait que les pénuries semblent être une perspective probable pendant un certain temps encore.

Impacts d’Apple et de coronavirus

Problème mondial majeur, le coronavirus pose des problèmes à Apple tant au niveau de la vente au détail que de la fabrication, car il tente de répondre aux demandes des agences gouvernementales et met en œuvre des plans de production alternatifs.

Les fournisseurs d’Apple, tels que le principal partenaire d’assemblage d’Apple, Foxconn, ont utilisé des initiatives telles que demander aux employés de s’absenter du travail dans le cadre d’une période de vacances du Nouvel An lunaire prolongée et maintenir les usines fermées, en partie à cause des demandes du gouvernement chinois. On ne sait pas quand Foxconn sera opérationnel, mais même ainsi, il faudra peut-être un certain temps avant qu’il ne fonctionne à pleine capacité.

Apple a également averti les investisseurs qu’il manquerait ses prévisions trimestrielles en raison du coronavirus.