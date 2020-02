Corruption postale, vols dans l’Apple Store et escroqueries par carte-cadeau

Un acte d’accusation fédéral pour tentative de corruption postale, appareils Apple volés dans des machines de recyclage ecoATM, une série de vols dans l’Apple Store et d’autres informations sur des délits liés à Apple.

“L’Apple Store de Berkeley

Un homme a corrompu des transporteurs postaux pour voler des iPhones

Un homme du New Jersey a été arrêté par les autorités fédérales fin janvier et accusé d’avoir tenté de soudoyer des transporteurs du service postal américain afin de voler des iPhones, des cartes de crédit et d’autres objets.

Selon Daily Voice, l’homme de 21 ans s’est arrangé avec un agent infiltré pour obtenir un iPhone 6 Plus qu’il croyait avoir été volé par la poste. L’enquête remonte à fin 2018.

Apple Store de Berkeley volé par des hommes masqués

Un groupe de trois hommes masqués a volé 7 000 $ d’articles dans l’Apple Store de Berkeley, en Californie, le dernier week-end de janvier. Berkeleyside rapporte que les voleurs ont également poussé un garde de sécurité alors qu’ils quittaient le magasin.

“Des gens masqués ont fait irruption dans le magasin”, a déclaré un témoin sur le site. “Il y avait des cris et du chaos et tout le monde s’est précipité vers l’arrière du magasin.”

Un homme arrêté après un deuxième vol dans l’Apple Store en deux jours

Un homme de New York a été arrêté pour vol dans un Apple Store à Pittsburgh – et la police a déclaré que le même homme avait commis un crime similaire dans la région de Cleveland plus tôt le même jour. Cleveland.com écrit que l’homme a volé des montres Apple et des AirPods dans le crime de l’Ohio.

10 000 $ en iPhones pris dans l’Apple Store de la région de Chicago

NBC Chicago rapporte qu’un trio de voleurs a volé plus de 10 iPhones dans l’Apple Store d’Oakbrook Center, à l’extérieur de Chicago, fin janvier. Les suspects ont été capturés par des caméras de surveillance, avant de s’enfuir dans une automobile.

Un flic enlevé pour avoir volé l’iPhone lors d’une manifestation

Un agent de police de Montréal a été officiellement retiré de la police après qu’un groupe d’experts a déterminé qu’il avait volé un iPhone lors d’une manifestation de protestation des étudiants en 2012. Selon CTV News, le renvoi était une sorte de formalité, car l’agent avait démissionné du ministère plusieurs années plus tôt. , et le même officier avait reconnu avoir trafiqué de la drogue dans le cadre d’une précédente enquête indépendante.

Des rabbins usurpés dans une arnaque à une carte-cadeau

Une arnaque à l’échelle nationale a cherché à exploiter la confiance que les membres de la synagogue accordent à leurs rabbins. Selon The Forward, les escrocs ont usurpé les noms et parfois les adresses électroniques des rabbins, tout en demandant aux fidèles de soumettre des cartes-cadeaux. L’arnaque, selon un article de blog de la FTC l’année dernière qui mentionnait les cartes-cadeaux Apple, est active depuis un certain temps, mais une version plus récente de celle-ci a ciblé spécifiquement les rabbins et les synagogues.

L’iPhone d’une femme volé, amené directement au kiosque de recyclage

Dans le cadre d’une série de vols similaires à Saint-Louis, l’iPhone d’une femme a été volé dans la poussette de son enfant, par un voleur qui l’a alimenté dans un kiosque de recyclage EcoATM dans le même centre commercial, pour 200 $. Selon KSDK, le propriétaire du téléphone a suivi un signal Find My iPhone vers le kiosque et a effectivement entendu son téléphone sonner à l’intérieur.

Dans des incidents distincts dans la région, une équipe de nettoyage a été accusée le mois dernier d’avoir volé des iPhones et iPads dans une entreprise locale et de les avoir emmenés vers des machines EcoATM, tandis que des dizaines d’iPads ont été volés dans une école, aux mêmes fins.

“John Wick” arrêté pour vol à main armée d’iPhone

Un adolescent de l’Indiana à la fin du mois dernier a été arrêté après que la police ait déclaré avoir volé une connaissance d’Internet de son iPhone en utilisant la poignée en ligne “John Wick”. Selon le Muncie Star Press, l’homme de 19 ans, qui avait utilisé le nom du personnage du film Keanu Reeves, s’est présenté pour une première rencontre avec la femme qu’il ne connaissait que sur Internet, puis il a tiré une arme à feu et a volé le téléphone.

“Wick” a posté plus tard un selfie sur Snapchat sous son propre nom, dans lequel il a posé avec le téléphone volé, et a ensuite filmé une vidéo dans laquelle il semblait jouer un vol à main armée. Il a été accusé de vol à main armée, d’intimidation, de braquage d’une arme à feu et de vol.

Une femme acquittée pour avoir volé un MacBook qui détenait la sex tape d’un ex-couple

Un ordinateur MacBook qui a voyagé de Malaisie en Irlande il y a près de dix ans – et la sex tape entre un couple d’alors qui y a été enregistré – a été le point focal d’un procès pénal récemment achevé à Limerick, en Irlande. Lors du procès, la femme du couple a été accusée d’avoir volé l’ordinateur portable mais n’a pas été déclarée coupable.

Le World News rapporte qu’une femme de Malaisie qui vit maintenant en Irlande a été jugée pour avoir volé un MacBook qui appartenait à un Canadien qui était son amant pendant un certain temps, alors qu’ils vivaient tous les deux en Malaisie. Les deux ont fait la sex tape, qui a été enregistrée sur l’ordinateur portable, ainsi que d’autres “photos et films personnels”, mais le MacBook a été volé dans son appartement peu de temps après la rupture du couple en 2011. Il a été retrouvé en Irlande en 2014.

Le jury du procès a rendu un verdict de non-culpabilité unanime après seulement 30 minutes.

Apple TV volé dans une transaction Letgo

Les vols d’iPhone résultant de rencontres sur l’application de transaction Letgo ont été courants ces dernières années, mais un crime similaire a récemment eu lieu avec une Apple TV. WETM écrit qu’une femme du nord de l’État de New York a publié une Apple TV 4K en vente sur l’application.

Lorsque l’acheteur potentiel s’est présenté, l’homme a saisi l’appareil, a sorti une arme à feu et a quitté la zone. L’homme a ensuite été arrêté à son domicile, et l’appareil et l’arme ont été récupérés par la police.

