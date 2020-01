Coupes à l’avoine au four à emporter – Inclusion de pommes

Mener une vie saine ne consiste pas seulement à manger sainement et à faire de l’exercice, mais à créer un esprit et un corps sains. Ce n’est pas une restriction ou une routine stricte, c’est une question d’équilibre. Il y a eu des moments dans ma vie où la négligence a causé du stress, une mauvaise santé et l’incapacité de faire face aux exigences de ma vie quotidienne. C’est un endroit terrible et souvent si difficile à sortir.

La partie la plus difficile de créer un mode de vie sain pour vous-même commence. Cela peut être écrasant, mais cela ne signifie pas que c’est impossible. Tout commence par de petits changements.

Je suis fermement convaincu que votre matinée donne le ton de votre journée. Si cela commence dans une panique ou une brume précipitée, il est difficile de s’en détacher et pour moi, cela ne conduira qu’à des pensées négatives tout au long de la journée. Je ne suis en aucun cas une personne du matin, mais le petit-déjeuner est toujours mon repas préféré de la journée.

La pensée du café et de la nourriture est littéralement ce qui me fait sortir du lit. Votre petit-déjeuner doit être nourrissant et copieux, quelque chose qui vous laisse énergique et prêt à relever les défis de la journée.

Parfois, j’opte pour des œufs à l’avocat ou un smoothie bowl, mais comme c’est encore l’hiver, j’adore le gruau. L’avoine est une chose dont je gère à peine une journée sans,

que ce soit sous forme de flocons d’avoine ou de ces muffins, ils sont un aliment de base dans mon alimentation. J’ai déjà partagé une recette de mon pain à la banane préféré pendant la nuit, mais parfois vous voulez juste un grand bol de flocons d’avoine chauds à la vapeur, vous savez?

Ma farine d’avoine préférée est la banane et la myrtille avec une touche. Lorsque vous faites cuire le gruau, hachez-le et ajoutez-y les bananes au cours des cinq dernières minutes de cuisson. Cela lui donne le goût le plus incroyable et je vous promets que vous n’aurez pas besoin d’édulcorant! J’ai laissé la recette ci-dessous si vous voulez essayer.