Cowen porte l’objectif d’AAPL à 370 $ pour le retour à la croissance de l’iPhone

Récapitulant le trimestre de 91,8 milliards de dollars d’Apple, Cowen voit la force et le pouvoir de bénéfices de la société continuer à aller de l’avant, et a encore augmenté son prix cible pour les actions Apple.

Apple Watch Series 5 Hermes, sortie en septembre 2019

Dans une note aux investisseurs vue par AppleInsider, Krish Sankar de Cowen a vu des résultats et des perspectives d’avenir d’Apple bien supérieurs aux attentes, principalement en raison des performances de l’iPhone et des vêtements.

“Les revenus de l’iPhone ont augmenté de + 8% en glissement annuel, le premier trimestre de croissance depuis septembre 2018, tiré par le cycle de 11 produits et les effets des programmes de reprise et de financement maintenant qu’il est disponible dans plus de régions”, a écrit Sankar. “Le meilleur [near-term] le risque est l’impact malheureux du coronavirus sur la vie quotidienne en Chine, car les revenus de la région de la Grande Chine sont vitaux pour les ventes globales d’iPhone. “

Résumé des changements d’estimation financière de Cowen’s Apple

Mais ce n’est pas la seule raison de l’augmentation. Les prévisions d’Apple pour le prochain trimestre sont positives et comportent tous les risques, dit Sankar.

“La fourchette de revenus est d’environ 1 milliard de dollars plus large qu’il y a un an et tient compte des scénarios de baisse de la demande résultant de l’impact potentiel du coronavirus en Chine”, a déclaré Sankar. “Du point de vue de la chaîne d’approvisionnement, Apple a des fournisseurs alternatifs situés à Wuhan et élaborent des plans d’urgence, et pour d’autres fournisseurs en dehors de cette région, on s’attend à ce que les activités commerciales régulières ne reprennent pas avant le 10 février par rapport au calendrier initial de fin janvier.”

L’augmentation du cours cible des actions à 350 $ par rapport à 350 $ est due à une série de facteurs. Sankar ne constate qu’une baisse lente des ventes d’iPhone, basée sur une sortie “iPhone SE 2” et 5G “iPhone 12” en 2020. Ceci sera complété par des marges brutes stables et une croissance des services tirée par Apple Music et Apple TV + .

Mix iPhone prévu pour le premier trimestre civil de 2020

Pour atteindre 370 $, Sankar applique un multiple de 18 fois les bénéfices aux principales entreprises de matériel informatique, y compris l’iPhone, et a augmenté le multiple des services à 30 fois, contre 28 fois. Cela conduit à un multiple de 23x P / E mixte sur le bénéfice par action prévu de Cowen pour l’exercice 2021 de 16,22 $.

Mais, Sankar dit qu’il y a de la place pour plus de croissance au-delà de 370 $, si tout se passe bien. Il est possible qu’au lieu de la contraction, les ventes d’iPhone augmentent, si Apple obtient plus de traction sur les marchés chinois et indien. En outre, les marges brutes pourraient augmenter sur une gamme de produits plus riche, ou les services pourraient augmenter plus que prévu.

En revanche, un scénario baissier pourrait voir une baisse des ventes d’iPhone après la croissance explosive de l’iPhone 11, avec une baisse correspondante du taux de croissance des Services.

L’augmentation du prix cible de l’action Apple de Cowen rejoint la hausse de J.P.Morgan à 350 $ tôt mercredi matin. D’autres suivront probablement au fil de la journée.

À la suite du rapport d’Apple de 91,8 milliards de dollars de revenus au premier trimestre, les actions d’Apple atteignent 323,78 dollars, en hausse de 6,09 dollars dans les échanges après les heures normales de bureau.