Cowen pousse l’objectif d’AAPL à 350 $ et prévoit de solides prévisions pour le trimestre de mars

Après avoir mené le peloton avec une hausse du cours des actions Apple début décembre, Cowen l’a fait à nouveau un peu plus d’un mois plus tard, portant l’objectif de prix à 350 $ grâce à la force des services et de la prochaine gamme d’iPhone.

iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max

Dans une note aux investisseurs vue par l’analyste d’AppleInsider Cowen, Krish Sankar s’attend à ce qu’Apple communique ses résultats pour le trimestre de vacances conformément aux indications du consensus. Mais, pour l’avenir, les «iPhone SE 2» et 5G «iPhone 12» donneront un nouvel élan aux tendances de croissance d’une année à l’autre. Soutenir tout cela, comme toujours, est une croissance explosive des services.

“L’accueil chaleureux de l’iPhone 11 et le sentiment haussier des investisseurs sur le marché des smartphones ont conduit à des attentes de croissance Y / Y de l’unité iPhone au cours du 20e siècle, en particulier avec le SE2 (malgré une certaine cannibalisation) et les cycles de produits 5G”, a écrit Sankar. “La croissance des revenus des services devrait rester robuste avec des marges brutes généralement stables (60% +), car la hausse des revenus des sous-traitants (soit 51% des services d’ici à l’exercice 21 contre 44% au cours de l’exercice 19) entraîne une expansion multiple.”

Sankar prévoit qu’Apple expédiera environ 195 millions d’iPhones au cours de l’exercice 2020. Bien que l’iPhone 5G le supporte quelque peu, la plupart de l’impact de cette version entraînera l’exercice 2021.

“Nous restons optimistes sur le nom; le sentiment et l’élan autour des iPhones 5G devraient aider le stock”, a déclaré Sankar. “Le service TV + semble compétitif et le potentiel de monétisation sur la base installée de 900 millions d’iPhone augmente avec les nouvelles offres de contenu chaque année.”

AAPL à 350 $ d’ici la fin de l’exercice 2020

Sankar fonde l’objectif de prix de 350 $ sur quelques hypothèses. Principalement, Sankar voit que les ventes d’iPhone pourraient diminuer, mais seulement dans un faible pourcentage à un chiffre. Cette évolution est compensée par une croissance annuelle de 18% du chiffre d’affaires des Services qui se poursuit jusqu’en 2021, associée à des marges brutes stables sur le matériel.

Les points d’inflexion clés pour Apple sont l’accord commercial “de première phase” avec la Chine que Sankar appelle “normalisation des relations commerciales américano-chinoises”, le lancement de “l’iPhone SE 2”, le lancement de la 5G “iPhone 12”, et un gain d’objectif d’abonnement payant de 50 millions d’abonnés au cours de l’exercice 2020.

Il y a cependant une possibilité pour Apple d’avoir une meilleure année. À la hausse, Sankar estime qu’il est possible qu’Apple puisse augmenter les ventes d’iPhone jusqu’à 10% sur la base de la version 5G, ainsi que l’expansion du marché en Chine et en Inde.

Alternativement, Apple pourrait connaître une mauvaise année si l’iPhone connaît une baisse spectaculaire en raison du rétrécissement du marché des téléphones premium, ou si les services ne peuvent augmenter que de 5%.

L’objectif de prix de 350 $ de Sankar est dérivé d’une augmentation du multiple de bénéfice à 18x de 17x sur l’activité de matériel d’Apple, et un multiple de 28x sur les services. Dans l’ensemble, cela conduit à un bénéfice mixte multiplié par 22 par rapport au bénéfice sur un bénéfice par action de 15,90 $ pour l’exercice.

À l’heure actuelle, avant le début des négociations vendredi matin, l’action Apple vaut 320,10 $ par action.

Pour 2020

Pour le trimestre de décembre, Sankar voit Apple déclarer un chiffre d’affaires de 88,5 milliards de dollars, avec un bénéfice par action de 4,52 $. L’analyste prévoit qu’Apple prévoit 63,5 milliards de dollars de revenus avec un bénéfice par action de 2,95 dollars au trimestre de mars 2020.

L’augmentation de Sankar vendredi rejoint un chœur d’autres analystes qui prédisent à peu près la même chose depuis sa précédente randonnée. Le 14 janvier, Wedbush a fixé un objectif de prix de 350 $, mais estime que 400 $ sont possibles si tout va dans le sens d’Apple en 2020, ce qui pourrait conduire à une valorisation de 2 billions de dollars d’ici la fin de 2021. Le supercycle attendu pour les iPhones 5G, ainsi que le fort potentiel pour les services d’Apple, contribuera à générer des revenus selon l’entreprise.

La note de Canaccord du 15 janvier prévoit également de fortes ventes d’iPhone 12 en plus de la forte demande pour l’iPhone 11. Canaccord prévoit une dynamique soutenue des revenus des services au cours de la prochaine année, poussant le multiple de 16x à 20x et l’objectif de prix de 275 $ à 355 $.

Il y a une valeur aberrante – Jun Zhang de Rosenblatt. Vendredi également, Zhang a augmenté son cours de bourse de 150 $ à 250 $, mais ne voit pas de bons résultats dans les services, et il ne s’attend pas à un mouvement spectaculaire de la part de l’iPhone SE 2 ni de l’iPhone 12 5G.