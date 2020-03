Craig Federighi, responsable du logiciel Apple, explique la prise en charge du trackpad de l’iPad

Les iPad d’Apple bénéficient officiellement d’un support complet pour les souris et les pavés tactiles plus tard ce mois-ci. Craig Federighi, vice-président directeur de l’ingénierie logicielle, montre comment fonctionne ce système unique dans une vidéo publiée mercredi.

Parallèlement à un nouveau clavier magique avec Trackpad, Apple ajoute une prise en charge étendue des curseurs de souris et des gestes du trackpad dans iPadOS.

La prise en charge de la souris est d’abord apparue comme une fonctionnalité d’accessibilité dans iOS 13, mais Apple va encore plus loin dans sa prochaine version d’iPadOS. Essentiellement, le support du trackpad fait partie d’une refonte plus large du système d’interaction utilisateur. Plus précisément, le curseur.

Comme le directeur du logiciel Apple Federighi l’a expliqué dans une vidéo fournie à The Verge, le nouveau curseur a été spécialement conçu pour l’interface utilisateur tactile de l’iPadOS. En d’autres termes, ce n’est pas seulement un pointeur Mac giflé sur le système d’exploitation de la tablette.

D’une part, il n’apparaîtra que lorsque vous en aurez besoin. Au lieu d’être un élément persistant de l’interface utilisateur, le pointeur de la souris ou du trackpad n’apparaîtra que lorsque votre doigt est sur le trackpad.

La forme est également différente – c’est un petit point au lieu d’un pointeur réel. Il se comportera de manière similaire à un pointeur d’ordinateur, avec la possibilité d’afficher le dock en survolant le bas de l’écran ou le Control Center en cliquant sur les icônes d’état supérieures.

Un exemple de la façon dont le curseur change de forme sur certains boutons et éléments cliquables.

Mais le plus intéressant est que le curseur changera de forme et s’adaptera à divers éléments de l’interface utilisateur pour indiquer clairement ce que vous pointez, qu’il s’agisse d’un bouton ou d’un morceau de texte.

En parlant de texte, le curseur facilitera sans aucun doute la sélection, le glissement et la gestion de gros blocs de texte autrement qu’avec votre doigt. Si vous travaillez dans une feuille de calcul, le curseur vous aidera à sélectionner avec précision les cellules.

Le curseur n’est qu’une partie de la prise en charge étendue du pointeur dans iPadOS. Un autre ajout majeur est la compatibilité du trackpad. Et bien qu’il n’y ait pas le même ensemble de gestes qu’un MacBook Pro ou Air, le trackpad prend en charge certains gestes multi-touch, tels que la possibilité de pincer et de zoomer.

Avec trois doigts, vous pouvez rentrer chez vous avec un glissement, appeler le menu multitâche avec un glissement vers le haut et maintenir et basculer rapidement entre les applications ouvertes en glissant vers la gauche ou la droite. (Ces derniers gestes fonctionnent également de manière transparente dans Slide Over.)

La prise en charge de la souris et du trackpad semble sur mesure pour le nouveau Magic Keyboard d’Apple avec Trackpad, mais les accessoires tiers et les iPad non Pro peuvent également en profiter. Parallèlement au nouveau Magic Keyboard, le partenaire tiers d’Apple, Logitech, a fait ses débuts avec une paire d’étuis à clavier avec pavés tactiles pour l’iPad 10,2 pouces et le nouvel iPad Air.

Il n’est pas clair, à ce stade, si ces trackpad prendront également en charge le même ensemble de gestes et de raccourcis disponibles sur le nouveau clavier magique.

Les modèles iPad Pro 2020 et le nouveau Magic Keyboard avec Trackpad seront lancés le 24 mars, tandis que les précommandes sont disponibles dès maintenant. Une prise en charge plus large de la souris et du trackpad arrive dans iPadOS 13.4, qui tombe le même jour.