D’anciens designers d’Apple expliquent en détail la création de l’iPad d’origine

Bethany Bongiorno et Imran Chaudhri ont travaillé sur le premier iPad en 2010. Maintenant qu’ils ont quitté Apple, ils ont révélé comment Steve Jobs a conduit les équipes et ce qui les a surpris dans cet iPad original.

Imran Chaudhri (à gauche) et Bethany Bongiorno (à droite) avec l’iPad d’origine sur lequel ils ont travaillé (encadré)

Désormais, les partenaires de la société technologique Humane, Bethany Bongiorno et Imran Chaudhri ont été profondément impliqués dans la création du premier iPad. Bongiorno a rejoint Apple à temps pour devenir directeur de l’ingénierie logicielle pour le projet iPad, tandis que Chaudhri était crédité de l’interface utilisateur de l’iPhone.

“Steve avait ce projet pour animaux de compagnie dont il était vraiment excité”, a déclaré Bongiorno au magazine Input. “[It] serait une petite équipe pour construire ce nouveau projet nommé K48. K48 était du matériel et Wildcat était le nom de code du logiciel. Ils m’ont demandé de diriger cette initiative, de constituer l’équipe d’ingénierie et de diriger l’effort pour le projet K48, qui est finalement devenu l’iPad. “

«Je pense que ce que nous avions initialement envisagé était conçu comme un appareil de consommation», explique Chaudhri. “L’une des choses que Steve avait dans son mini-brief, c’était:” Je veux vraiment pouvoir l’utiliser pour le courrier tout en étant assis sur les toilettes “et ce niveau de consommation et de facilité était quelque chose qui nous concernait. vouloir qu’il remplace votre journal et vouloir qu’il remplace les livres de votre vie. “

Bongiorno et Chaudhri disent que ce qui est devenu l’iPad a été initialement travaillé beaucoup plus tôt qu’on ne le croyait généralement. Bien qu’il soit bien connu maintenant que les efforts de l’iPad sont antérieurs à l’iPhone, les concepteurs disent qu’il a commencé avec un plan pour faire un Mac multi-touch.

“L’histoire de l’iPad remonte bien au-delà du téléphone”, explique Chaudhri. “Il a commencé comme ce projet appelé Q79. Q79 était le produit qui a été construit autour de l’exploration multitouch … À l’époque, il cherchait à apporter un écran multitouch à un ordinateur portable Macintosh. Plus précisément l’iBook, à l’époque.”

“Il s’est avéré que c’était une entreprise vraiment, vraiment chère”, poursuit-il, “et cela n’allait pas vraiment réussir pour Apple à construire un ordinateur super cher après avoir sorti le Cube, ce qui n’a pas fait Nous nous sommes en quelque sorte éloignés de cet effort et nous sommes concentrés sur une chose beaucoup plus petite, qui était le téléphone. “

Cet objectif original n’a pas été oublié, cependant, et l’idée d’un ordinateur de bureau avec multi-touch a influencé la création de l’iPad.

«Lorsque nous avons ressuscité l’iPad», explique Chaudhri, «nous savions qu’il était toujours conçu comme un ordinateur et qu’il était littéralement le terrain de jeu parfait pour le multitouch. pour exécuter des applications multitouch. “

L’iPad a subi d’innombrables remaniements. «Il y avait beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas pendant que nous le construisions que nous avons complètement éliminées, entièrement mises en œuvre des conceptions avec lesquelles nous avions commencé, pour redéfinir et redéfinir et redévelopper comme nous le faisions», explique Bongiorno.

Néanmoins, ce n’est que lorsque vous voyez des clients utilisant un produit que vous savez ce qui fonctionne. Bongiorno dit qu’elle a été surprise de voir des clients prendre des photos avec l’appareil photo dans ce grand appareil.

“En fait, nous ne pensions pas que les gens se promèneraient en prenant des photos avec leur iPad. C’était en fait une conversation interne amusante lorsque nous avons commencé à voir des gens sortir avec leur iPad avec eux et prendre des photos en vacances”, dit-elle.

L’iPad d’origine de 2010

“Je me souviens très clairement des Jeux olympiques de 2012 à Londres”, dit Chaudhri, “si vous regardiez autour du stade, vous avez vu beaucoup de gens utiliser un iPad comme appareil photo et généralement c’était des gens qui avaient juste besoin d’un viseur plus grand pour raisons de vision, etc. Puis, voyant cela, nous sommes revenus et avons repensé l’expérience de la caméra sur l’iPad. “

Les deux sont capables de raconter leurs histoires iPad depuis qu’ils ont quitté Apple pour fonder leur nouvelle société Humane. Ils disent tous deux que leur décision de quitter était le désir de former cette nouvelle entreprise plutôt que n’importe quoi chez Apple. Cependant, Input leur a posé des questions sur le changement lorsque Steve Jobs est décédé et Tim Cook a pris le relais.

Chaudhri a choisi de louer les efforts caritatifs de Tim Cook. «Je pense que l’une des choses que j’aime beaucoup dans les passions de Tim, c’est sa passion pour la philanthropie et pour redonner à une communauté», dit-il. «À l’époque de Steve, Apple n’était pas aussi bien lotie, donc ce n’était pas quelque chose qui était au centre des préoccupations de Steve. Mais je pense que la façon dont Tim le fait est incroyablement remarquable. J’espère que cela continuera.

Steve Jobs dévoile l’iPad

Bongiorno loue également Cook, mais dit que l’entreprise a changé depuis qu’il a remplacé Jobs.

“Il ne fait aucun doute que Tim a bâti une entreprise très prospère et a apporté beaucoup de richesse aux actionnaires d’Apple et à l’entreprise dans son ensemble”, dit-elle, “et je pense que cela témoigne du fait qu’il est le meilleur au monde. aux opérations est qu’il est incroyablement innovant sur les opérations. “

“Mais sa spécialité et ses compétences ne sont pas dans la construction de produits innovants, non?” poursuit-elle. “Définition du produit et développement de produit. Je pense que c’est quelque chose qui n’est qu’un fait du changement de leadership entre lui et Steve et le genre de choses dont Steve se souciait vraiment par rapport aux choses dont Tim se soucie vraiment.”

“Et je pense que pour des gens comme nous qui sont, vous savez, vraiment du côté créatif et qui veulent vraiment faire avancer les choses”, conclut-elle, “c’était certainement plus conforme à la mission de Steve qu’à celle de Tim.”