Dave Bautista, star des Gardiens de la Galaxie, rejoindra l’Apple TV + Voir

L’ancien lutteur de la WWE et star du “Guardian of the Galaxy” Dave Bautista rejoindra Apple “See” dans sa deuxième saison.

Dave Bautista s’exprimant au Comic Con 2016 de San Diego | Crédit d’image: Gage Skidmore

Dave Bautista jouera en face de Jason Momoa dans la deuxième saison de “See”, comme l’a noté Deadline.

Alors que l’acteur a joué dans des films tels que “Guardians of the Galaxy” et le prochain film “Dune” de Warner Brothers, “See” sera son premier grand concert télévisé.

Bautista a également joué comme lutteur professionnel à la WWE de 2000 jusqu’à sa retraite de cette année.

“Voir” a lieu 600 ans dans le futur, après qu’une apocalypse virale ait éradiqué une grande partie de la population mondiale. Les humains qui ont survécu sont devenus aveugles, revenant à une culture primitive de type tribal.

Jason Momoa (“Aquaman”, “Conan le Barbare”) joue le rôle principal de la série Baba Voss. La femme de Voss donne naissance à des jumeaux, les premiers humains de six siècles nés nés voyants. Il doit protéger ses enfants et sa tribu contre une reine puissante qui croit que les enfants annonceront la destruction de leur monde.

“Voir” a été lancé lors des débuts d’Apple TV + le 1er novembre, avec des titres comme “The Morning Show” et “Dickinson”.

L’Apple TV + coûte 4,99 $ par mois, mais si vous achetez du nouveau matériel, comme un nouvel Apple TV, iPhone ou Mac, vous bénéficierez d’un an gratuit. De plus, même si vous ne possédez aucun appareil Apple, vous pourrez regarder Apple TV + à partir de votre navigateur préféré sur tv.apple.com.