De nouveaux et meilleurs éléments de caméra arrivent sur “ iPhone 12 ”, déclare Ming-Chi Kuo

Ming-Chi Kuo voit des signes de la chaîne d’approvisionnement suggérant que le “iPhone 12” 5G n’obtiendra pas seulement une connectivité plus rapide, mais aussi un module de caméra amélioré.

Appareils photo sur l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max

Dans une note aux investisseurs vue par AppleInsider, Ming-Chi Kuo de TF Securities note que dans la nouvelle gamme de caméras de “l’iPhone 12”, il comportera au moins un élément 7P, contre un 6P. La composition spécifique des éléments de la pile de caméras n’est pas claire pour le moment.

L’OLED 5,4 pouces OLED 6,1 pouces et les modèles avec modules à double caméra arrière, et OLED 6,1 pouces avec triple came arrière plus module de temps de vol adopteront un objectif 7P 1 / 2,6 pouces pour la caméra large. L’OLED de 6,7 pouces avec triple came arrière et temps de vol adopterait un objectif 7P 1 / 1,9 pouces pour la caméra large et prend en charge le décalage du capteur.

De plus, Genius devrait être de plus en plus inclus dans les commandes d’Apple pour l’élément. Alors que Largan Precision est actuellement le principal fournisseur d’Apple pour les éléments de caméra, y compris l’élément 6P dans la gamme iPhone 11, Genius a suffisamment amélioré les rendements, qu’Apple pourrait envisager d’intégrer le fournisseur supplémentaire pour diversifier davantage sa chaîne d’approvisionnement.

À l’avenir, la gamme “iPhone 13” devrait avoir un téléobjectif 7P, et les modèles qui prennent en charge le décalage du capteur passeront à deux ou trois. En regardant encore plus loin, “l’iPhone 14” en 2022 devrait avoir une caméra périscope produite par Genius, pour permettre une distance focale plus longue le long de la longue dimension de l’iPhone, au lieu de se limiter à l’avant-arrière.

Selon la rumeur, pour la sortie de l’iPhone 12 à l’automne 2020, Apple produirait plusieurs modèles avec différentes tailles d’écran, allant de 5,4 pouces à 6,1 pouces et jusqu’à 6,7 pouces. Une source de spéculation a poussé Apple à utiliser OLED dans tous les domaines, plutôt que de diviser les modèles entre OLED et LCD.