De nouvelles publicités pour Apple iPhone 11 présentent Slofies sur un snowboard

Apple a présenté dimanche deux nouvelles annonces pour iPhone 11, montrant la fonctionnalité Slofie entre les mains d’un snowboarder professionnel.

iPhone 11 capture un Slofie sur un snowboard

Les selfies au ralenti, ou Slofies, sont l’une des dernières fonctionnalités d’Apple sur l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro. Capable de capturer des vidéos au ralenti à 1080p et 120fps, l’iPhone peut vous aider à devenir un peu plus créatif avec vos selfies.

Le premier spot est appelé “Whiteout” et montre un snowboarder professionnel qui traverse une dérive de neige en utilisant la fonction de mode lent de la caméra frontale.

La deuxième vidéo “Backflip” est le même snowboardeur effectuant un backflip au ralenti.

Apple a inventé le terme “Slofie” et l’a depuis utilisé dans toute sa commercialisation. Bien que vous ne vous trouviez peut-être pas sur un snowboard ou à l’autre bout d’un sèche-cheveux, les Slofies sont une capacité amusante, sinon idiote, des nouveaux iPhones.

