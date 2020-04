Découverte de prototypes rares de la première Apple Watch

Un collectionneur a acheté un assortiment de premiers modèles de montres Apple, datant d’avant la mise en vente de l’appareil en 2015, et prévoit de les vendre une fois entièrement réparés.

Toutes les montres prototypes sont cassées

Comme pour tous les fabricants de matériel, tous les produits Apple passent par le protoyping, et certains de ces prototypes présentent des choix fascinants qui ont finalement été abandonnés. Maintenant, une collection d’environ six prototypes de montres Apple a été exposée par un collectionneur.

Alors que le collectionneur et développeur Giulio Zompetti, d’Italie, ne révélera pas où il a acquis les prototypes, ce n’est pas un autre cas d’un ingénieur d’Apple les laissant derrière. Au contraire, ils proviennent tous d’une installation de déchets électroniques non spécifiée, et tous sont brisés.

Cependant, selon la carte mère, Zompetti dit que chacun peut être réparé. À l’heure actuelle, aucun ne démarre même assez pour montrer des différences dans le logiciel, mais ils contiennent suffisamment de marquages ​​pour prouver qu’ils sont des prototypes – et suffisamment de différences avec le modèle d’expédition pour les rendre intéressants.

Zompetti a utilisé sa découverte et son examen de ces montres Apple dans le cadre d’un fil Twitter dans lequel il discute du processus de prototypage régulier d’Apple.

Zompetti a déclaré à Motherboard que suffisamment de composants clés dans les prototypes étaient intacts qu’il pensait pouvoir les réparer. Cependant, alors qu’il envisage de les vendre, il n’a pas encore annoncé de prix. “Ce truc n’a pas de valeur estimée”, a-t-il dit.