Découvrez les 117 nouveaux emoji qui arriveront sur les plateformes Apple plus tard cette année

Le consortium Unicode a annoncé mercredi 117 nouveaux emoji qui seront ajoutés à des plates-formes comme iOS et macOS d’Apple plus tard cette année.

Les 117 nouveaux emoji ont été approuvés pour une sortie en 2020. Image d’Emojipedia.

Les ajouts cette année incluent de nombreux nouveaux personnages sexospécifiques tels qu’une alternative au Père Noël et à Mme Claus appelée “Mx Claus”, un homme avec un voile et une femme en smoking. De nouvelles options d’animaux comme le chat noir, le mammouth et le bison feront également leur apparition. Les nouveaux emoji alimentaires comprennent un poivron, un pain plat et un tamale.

Une liste complète des ajouts d’emoji d’Unicode, y compris des aperçus, a été publiée par Emojipedia. Comme d’habitude, les images sont des versions brillantes réalisées dans le style d’Apple, mais les itérations finales du géant de la technologie seront probablement reproduites dans un style différent.

Apple met généralement à jour son ensemble d’emojis disponibles dans les versions ponctuelles d’iOS, macOS, watchOS et iPadOS.

Les emoji sont devenus une facette importante de la communication sur iOS et d’autres plateformes. En tant que tel, Apple transforme parfois les personnages en Animoji pour les utiliser dans la promotion de nouveaux produits comme Clips. Plus tôt cette année, Apple a ajouté la possibilité de graver des AirPod à l’aide d’une police emoji spéciale.