Dell Mobile Connect permet aux utilisateurs d’iPhone de transférer des fichiers vers des PC Windows

La nouvelle application iOS Dell Mobile Connect iOS propose de nouvelles fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de glisser-déposer des fichiers entre un PC Windows et un iPhone, ainsi que d’obtenir des notifications iOS sur un bureau Windows.

Parallèlement au transfert de fichiers par glisser-déposer, Dell Mobile Connect permet aux utilisateurs de refléter l’affichage de l’appareil et d’accéder aux applications directement depuis leur bureau Windows. Bien que disponibles pour les utilisateurs d’Android dans le passé, les fonctionnalités sont nouvelles sur iOS à partir de mercredi.

Dell Mobile Connect est présenté comme un moyen pour les utilisateurs d’éviter de «partager leur attention» entre le PC et le smartphone lorsqu’ils travaillent ou jouent à un jeu. Les notifications d’appels, de SMS et d’autres alertes qui apparaissent sur le smartphone s’affichent déjà dans le logiciel, et il peut également gérer les appels téléphoniques.

Il existe quelques exigences pour les utilisateurs qui souhaitent utiliser le service. L’application iOS nécessite iOS 11.0 ou une version ultérieure et est uniquement compatible avec l’iPhone. De plus, il ne fonctionne qu’avec les ordinateurs portables Dell fabriqués en 2018 ou ultérieurement et nécessite Bluetooth. Les gammes d’ordinateurs portables prises en charge comprennent Alienware, la série G, Inspiron, Vostro et XPS.

L’application Dell Mobile Connect est téléchargeable gratuitement sur l’App Store.