Départ du chef d’entreprise d’Apple News, Liz Schimel, Apple cherche un remplaçant

La responsable d’Apple News, Liz Schimel, qui gérait le volet commercial du service d’agrégation et d’abonnement aux actualités d’Apple, aurait quitté l’entreprise après un déploiement houleux et des difficultés persistantes pour attirer de nouveaux clients.

Citant des personnes familières avec la question, Bloomberg a rapporté mardi que Schimel avait récemment quitté son poste de “chef du secteur des nouvelles” chez Apple. Son départ intervient moins d’un an après le lancement d’Apple News + en mars dernier.

Schimel a été embauché par le géant de la technologie de Cupertino à la mi-2018 pour gérer les relations avec les nouveaux éditeurs et annonceurs. Avant son passage chez Apple, la vétéran des médias a été présidente de Conde Nast International et a été nommée entrepreneure en résidence (EIR) chez Comcast Ventures en janvier 2018. Avant 2018, elle occupait le poste de directrice numérique chez Meredith Corporation, vice-présidente rôles chez Nokia et AT&T, et a été vice-président directeur du divertissement chez Comcast de 2005 à 2008.

Apple cherche à remplacer Schimel par un “nom notable” du monde de l’édition, selon le rapport.

La nouvelle du départ de l’exécutif arrive alors qu’Apple cherche à renforcer son bras de services en plein essor. Apple News est un pilier majeur de la stratégie de services de l’entreprise aux côtés de produits relativement nouveaux comme Apple Music et Apple TV. La catégorie comprend également les produits hérités iCloud, iTunes et Books.

Lancé en 2015, Apple News a initialement servi d’agrégateur de nouvelles indépendant pour iOS. Un niveau d’abonnement de 10 $ par mois a fait ses débuts l’année dernière avec le soutien d’un certain nombre de publications de premier plan, y compris des personnes et des quotidiens comme le Wall Street Journal et le Los Angeles Times. Apple n’a toutefois pas été en mesure de négocier des accords avec des journaux de renom tels que le New York Times et le Washington Post, qui proposent tous deux leurs propres services d’abonnement.

Suite à ce qui était à l’époque décrit comme un lancement impressionnant, Apple News + n’a pas réussi à attirer un nombre important de nouveaux abonnés, selon un rapport de novembre. Au-delà des taux de croissance lents, les éditeurs participant au service se sont plaints de revenus inférieurs aux prévisions, un problème sur lequel Apple travaille depuis juin dernier.

Apple hésite à partager des numéros d’abonnement précis détaillant ses différents services et n’offre à la place que des mesures vagues et des platitudes vides. Lors d’une conférence téléphonique sur les résultats la semaine dernière, le PDG Tim Cook a déclaré que News “attire plus de 100 millions d’utilisateurs actifs par mois aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada”, mais n’a pas communiqué les chiffres des abonnés ni révélé le nombre de publications participant à la version payante du service. .