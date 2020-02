Dernière chance d’économiser 350 $ sur le tout nouveau MacBook Pro 13 pouces d’Apple

Le temps presse pour économiser 350 $ instantanément sur le MacBook Pro 13 pouces d’Apple actuel avec un processeur 2,4 GHz et quatre ports Thunderbolt 3. Maintenant en vente pour 1449 $ avec livraison gratuite en 2 jours. Uniquement chez AppleInsider.

Offre MacBook Pro 13 pouces

Il ne reste plus qu’un jour économisez 350 $ instantanément sur le MacBook Pro 13 pouces d’Apple mi-2019 avec un processeur 2,4 GHz plus puissant dans la finition populaire gris sidéral.

Désormais à 1449 $ lorsqu’il est activé à l’aide des instructions spéciales ci-dessous, cette offre est disponible uniquement chez AppleInsider et offre le prix le plus bas jamais enregistré pour la configuration de vente au détail (modèle # MV962LL / A) avec 8 Go de mémoire et un SSD de 256 Go.

En plus de la remise en espèces agressive, les acheteurs peuvent profiter d’une expédition accélérée gratuite dans les États-Unis contigus et des avantages de financement, comme aucun financement d’intérêts lorsqu’ils sont payés en totalité dans les 12 mois avec la carte de financement B&H ou un remboursement de la taxe de vente lorsqu’ils sont expédiés aux codes postaux éligibles. avec la carte Payboo.

MacBook Pro 13 “(2,4 GHz, 8 Go, 256 Go) gris sidéral: 1449 $ * (350 $ de rabais)

* Pour activer le prix exclusif, vous devez acheter via ce lien de tarification ou via le lien de tarification B&H sur la page produit AI MV962LL / A correspondante à partir d’un ordinateur portable, d’un ordinateur de bureau ou d’un iPad. Nous nous excusons, mais l’accord ne peut pas être utilisé dans les applications mobiles pour le moment. Besoin d’aide? Envoyez-nous une note à [email protected] et nous ferons de notre mieux pour vous aider.

Aubaines supplémentaires sur MacBook Pro 13 pouces

MacBook Pro 13 pouces 2018 (2,3 GHz, 8 Go, 256 Go) gris sidéral: 1399 $ (400 $ de rabais)

MacBook Pro 13 pouces 2019 (1,4 GHz, 16 Go, 256 Go) gris sidéral: 1499 $ (200 $ de rabais)

MacBook Pro 13 pouces 2019 (2,4 GHz, 8 Go, 256 Go) gris sidéral: 1899 $ (300 $ de rabais)

MacBook Pro 13 pouces 2019 (2,4 GHz, 16 Go, 1 To) Gris sidéral: 2149 $ (250 $ de rabais)

Plus des économies supplémentaires sur Apple

