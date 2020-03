Des annulations aux retards, comment COVID-19 secoue l’industrie technologique

Le nouveau coronavirus, ou COVID-19, a secoué les industries du monde entier. Mais c’est le secteur technologique, si fortement tributaire d’une chaîne d’approvisionnement mondiale et de la demande des clients, qui a connu certaines des bouleversements les plus importants.

Seattle, où se trouve le siège social d’Amazon, est l’une des villes américaines les plus touchées par COVID-19.

Comme vous pouvez vous y attendre, nous avons beaucoup parlé de la façon dont Apple a été touché par le virus COVID-19. Mais, l’impact est de grande envergure et affecte l’industrie technologique dans tous les domaines, selon la façon dont ils sont les plus exposés. Des annulations d’événements de grande envergure aux retards de production des produits à venir, voici comment l’épidémie mondiale de COVID-19 a eu un impact sur l’industrie technologique.

Production technologique en baisse

Étant donné le statut de la Chine en tant qu’épicentre de la fabrication de technologies, l’épidémie de COVID-19 a particulièrement touché le marché mondial des smartphones.

Les fermetures d’usines et les retards de production, ainsi que la baisse de la demande en Chine, ont conduit Apple à réduire ses prévisions de revenus pour le trimestre. De nombreux fournisseurs d’Apple prédisent également des manquements de guidage similaires.

Ces problèmes de production peuvent également entraîner un tarissement de l’approvisionnement en iPhones et pièces détachées de rechange, bien que Foxconn, le principal assembleur d’Apple, s’attende à se remettre en marche d’ici la fin mars.

Huawei, le plus grand fabricant chinois de smartphones, s’attend à ce que les livraisons baissent d’au moins 20% cette année en raison des sanctions américaines. L’information a rapporté en mars que le coronavirus pourrait aggraver ces perspectives.

Il est probable que d’autres marques chinoises voient des impacts similaires, bien que beaucoup essaient de sauver la face. Oppo a déclaré en février que sa production se déroulait bien grâce aux opérations à l’étranger, et Xiaomi a signalé un coup dur au premier trimestre en raison du virus.

Alors que COVID-19 se propage à d’autres centres de fabrication, des sociétés non chinoises ont également pris des mesures préventives. Samsung, qui produit certains de ses smartphones en Corée du Sud, déménage une partie de ses lignes de production au Vietnam après qu’un autre membre du personnel coréen ait été testé positif au virus, a rapporté ..

Le 1er mars, IDC prévoyait que le marché mondial des smartphones pourrait chuter de 10,6% en glissement annuel. Les expéditions intérieures en Chine pourraient atteindre jusqu’à 40%, bien que les problèmes de chaîne d’approvisionnement aient un impact sur d’autres marchés.

Ce ne sont pas seulement les smartphones qui sont touchés non plus. Facebook s’attend à des retards de production de son casque de réalité virtuelle Oculus, et Microsoft a averti les investisseurs? que son segment contenant des produits tels que les appareils Windows et Surface manquerait probablement les prévisions précédentes.

Un récent rapport de la société d’analyse TrendForce a également prédit des impacts majeurs sur les montres intelligentes, les ordinateurs portables et les haut-parleurs intelligents. Les expéditions de montres connectées en particulier pourraient chuter de 16% par rapport aux attentes précédentes.

L’impact sur l’industrie manufacturière se fera certainement sentir à l’échelle mondiale, mais ce sont les entreprises chinoises qui risquent le plus de perdre. Avec à la fois des bases de clients nationaux et des chaînes d’approvisionnement locales, il ne fait aucun doute que COVID-19 fait des ravages sur le marché chinois des technologies, d’autant plus que c’est le pays où l’épidémie est la plus importante.

Par exemple, le rapport de TrendForce indique que le déploiement de la 5G chinoise pourrait être ralenti en raison de la présence de plusieurs fabricants de fibres optiques à Wuhan, où le virus est originaire.

Bien que les entreprises étrangères puissent voir des retards de produits et des expéditions grondantes, il est probable qu’elles seront en mesure d’absorber tout impact à court terme. Même Apple, historiquement dépendant de la Chine, possède une chaîne d’approvisionnement mondiale. Mais le marché chinois et sa position en tant qu’usine mondiale pourraient ne pas être en mesure de se débarrasser des effets de COVID-19 à long terme.

Bureaux fermés, télétravailleurs

De nombreuses entreprises technologiques ont été contraintes de fermer des magasins de détail et des bureaux, tandis que d’autres encouragent les employés à travailler à domicile.

En février, pratiquement toutes les grandes entreprises technologiques implantées en Chine ont été contraintes de fermer leurs portes. Cela comprenait la fermeture de bureaux et de magasins, ainsi que l’arrêt de la chaîne d’approvisionnement susmentionné. Apple, par exemple, a fermé ses 42 magasins dans le pays.

La fermeture des bureaux a également eu un effet sur la capacité de certaines entreprises à effectuer des tâches de routine. Xiaomi, par exemple, n’a pas réussi à obtenir une mise à jour Android 10 à temps, probablement en raison de fermetures de bureaux.

Comme le coronavirus s’est propagé à d’autres pays, des mesures similaires ont été prises. Certains magasins Apple en Italie ont été fermés, et Google aurait fermé certains de ses bureaux à Taiwan et à Hong Kong.

Apple, pour sa part, s’est également engagé à effectuer des procédures de «nettoyage en profondeur» dans les emplacements vulnérables de l’Apple Store.

De nombreuses entreprises de technologie appliquent également des restrictions sur les voyages et les travaux en entreprise afin de contrôler la propagation du virus.

Apple a mis en place des restrictions de voyage vers la Chine, la Corée du Sud et l’Italie, à l’exception des voyages “critiques” approuvés par un vice-président senior. La firme de Cupertino a également envoyé des colis de soins aux membres du personnel bloqués en Chine.

Facebook et Google ont pris des mesures similaires, bien que Facebook n’ait aucun bureau en Chine.

Plusieurs entreprises ayant des bureaux à Washington, comme Facebook, Salesforce et Microsoft, ont demandé aux employés de travailler à domicile. Parmi les États américains, Washington a été le plus durement touché par le COVID-19 avec 70 cas confirmés et 10 décès au 6 mars.

Les entreprises américaines dans d’autres États, ainsi que des sociétés dans d’autres pays, ont également mis en œuvre de nouvelles politiques de travail à domicile. Apple a commencé le 6 mars à encourager les employés à proximité de son siège social à Cupertino à travailler à domicile, juste un jour après que le comté de Santa Clara ait exhorté les géants de la technologie à éviter les rassemblements de masse.

Même si les craintes du virus diminuent avec le temps, il est probable que ce changement majeur pourrait avoir un impact durable sur la façon dont les gens travaillent. Avec ce qui est essentiellement un changement du jour au lendemain, de nombreuses entreprises aux États-Unis et dans le monde entier sont susceptibles d’adopter le travail à distance beaucoup plus sincèrement, en particulier si la productivité et les opérations se déroulent sans heurts pendant l’épidémie.

Événements annulés

Le coronavirus a également fait dérailler les plans de la plupart des événements et conférences technologiques au cours du premier semestre 2020, une tendance qui pourrait se poursuivre plus tard dans l’année.

Les organisateurs ont annulé le Mobile World Congress, le plus grand salon commercial de smartphones au monde, en février. Alors que l’événement de Barcelone, en Espagne, a été la première annulation très médiatisée, il a surtout signalé ce qui allait arriver.

Facebook et Google ont tous deux annulé leurs conférences annuelles des développeurs, F8 et I / O respectivement. Bien que rien n’ait été dit sur les événements à venir potentiels d’Apple, il est profondément probable que la société suivra un itinéraire similaire pour les keynotes attendus et la WWDC ’20.

Les petits événements mixtes incluent Adobe Summit d’Adobe à Las Vegas, qui sera partiellement proposé en ligne cette année, et la conférence marketing de Facebook en mars. Google a également organisé sa conférence annuelle sur le cloud lors d’un événement en ligne uniquement.

Tous les événements à venir n’ont pas été annulés. La conférence des développeurs de jeux à San Francisco a été simplement reportée à plus tard dans l’année, même si des participants de premier plan comme Amazon, Microsoft, Sony et EA se sont retirés.

Le festival annuel SXSW à Austin, Texas n’a pas encore été annulé, mais de nombreuses entreprises de l’industrie technologique ont abandonné. Au 6 mars, la liste d’abandon comprend non seulement Apple, mais TikTok, Amazon, Twitter et Facebook.

Autres effets

Bien que COVID-19 ait un impact mondial, il est probable que les entreprises chinoises en subiront les effets les plus importants.

En tant que plateformes de publication, certaines entreprises ont également dû prendre des mesures contre les mythes et les escroqueries liés aux coronavirus et COVID-19.

Amazon, par exemple, a dû retirer des milliers d’articles pour des pratiques de tarification pendant l’épidémie. Le géant de la vente au détail a également supprimé des millions de listes d’articles contenant des informations erronées sur les coronavirus ou de fausses allégations.

Facebook a également interdit les publicités promettant des remèdes COVID-19. Il propose également des annonces gratuites à l’Organisation mondiale de la santé pour obtenir des informations précises.

Les marchés boursiers américains ont également connu des semaines chaotiques en février et mars, les marchés s’effondrant en raison des inquiétudes concernant l’impact du COVID-19 sur l’économie, a rapporté le Wall Street Journal.

Certaines entreprises ont vu cela comme une opportunité. Cette baisse a permis à Apple de racheter des actions d’une valeur de plusieurs milliards de dollars à un prix beaucoup plus avantageux qu’il ne l’aurait fait autrement.