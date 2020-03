Des doutes sur la WWDC et l’espoir d’un MacBook Pro 14,1 pouces sur le podcast AppleInsider

Fonctionnalité

Par Stephen Robles

Vendredi 06 mars 2020, 05h47 PT (08h47 HE)

Apple n’a pas encore confirmé quand la WWDC aura lieu, mais avec tant d’autres événements technologiques annulés, il ne fait aucun doute que cela se produira – ou du moins sous la forme que nous voyons habituellement.

Apple Oriocenter fermera ses portes ce week-end pour empêcher la propagation de COVID-19.

Stephen Robles et William Gallagher examinent les ramifications de ce que l’annulation ou le report de la WWDC aurait. La WWDC est bien plus que la présentation de Tim Cook que nous regardons tous, c’est une semaine entière de sessions d’une importance cruciale entre Apple et les développeurs.

Plus vous y réfléchissez, plus le report de la WWDC pourrait être important. Le podcast AppleInsider discute des alternatives possibles et des solutions potentielles pour la façon dont Apple et les développeurs pourraient continuer à travailler selon leurs horaires réguliers.

De plus, il y a encore des rumeurs d’un nouveau MacBook Pro 14,1 pouces, il y a des premières rumeurs de mises à jour de l’iMac, de l’iMac Pro et du Mac mini. Et si 2019 était l’année des services d’Apple, nous examinons ce que la société pourrait faire ensuite dans ce domaine lucratif.

