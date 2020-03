Des employés d’Apple parmi les bénévoles derrière le site de suivi des coronavirus

Un site Web pour suivre la propagation du coronavirus a été construit par des bénévoles de grandes sociétés technologiques, dont certaines d’Apple, le site entier ayant été construit en moins de six jours.

Le suivi des coronavirus à l’aide de données externalisées aidera les gens à rester informés

Un ingénieur d’Alphabet, Prem Ramaswami, s’est associé au Boston Children’s Hospital et à des bénévoles d’autres sociétés, notamment Apple et Amazon, pour créer un site Web pour les données de coronavirus externalisées. Le site Web, appelé «COVID Near You», est basé sur une technologie qui était déjà en cours de développement pour suivre la propagation de la grippe.

Comme le souligne CNBC, l’équipe de bénévoles d’une trentaine de personnes a construit le site Web, mais s’appuie sur du contenu provenant de sources expertes. L’objectif est d’attirer au moins 100 000 utilisateurs pour enregistrer leur état de santé actuel afin de mieux remplir une carte de chaleur.

Cette simple bannière vous accueille sur le site “COVID Near You”

Les utilisateurs peuvent visiter le site Web et remplir un court formulaire demandant les symptômes, l’âge et s’ils ont pris un vaccin contre la grippe. Cela peut fournir une meilleure image de la propagation du COVID-19, car les tests sont rares à travers le pays à l’heure actuelle, et ne vérifient généralement que ceux qui présentent des symptômes.

Le site Web continuera de recevoir des mises à jour et fournira des données directement des experts à l’avenir. Les bénévoles travaillent sur le projet le soir et leur temps libre, indépendamment du temps passé à leur travail de jour.

Les ingénieurs Apple travaillent à domicile pendant cette pandémie mondiale, la frustration étant susceptible de fournir une bonne motivation pour créer de meilleurs outils pour lutter contre le virus. L’industrie de la technologie a ressenti la pression de toutes parts, des problèmes de la chaîne d’approvisionnement mondiale aux événements majeurs annulés, et même la WWDC d’Apple a déménagé pour être uniquement en ligne.

