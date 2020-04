Des images divulguées confirment que Google travaille sur un rival Apple Card

Google travaille sur des cartes de débit physiques et virtuelles propriétaires dans ce qui semble être une concurrence avec les offres de paiement Apple comme Apple Pay et Apple Card.

Une image divulguée du design de la carte Google. Crédits: TechCrunch

Depuis son lancement en 2014, Apple Pay est devenu l’une des plateformes de paiement mobile les plus dominantes de l’industrie. En 2019, la société a lancé la carte Apple, qui mélangeait les paiements physiques et virtuels. Maintenant, il semble que Google veut rattraper son retard.

Selon TechCrunch, Google travaille sur une nouvelle initiative d’application Google Pay, comprenant un compte courant associé et des cartes de débit physiques et virtuelles. Les images divulguées fournies à la publication montrent également la conception de l’application, ainsi que la carte elle-même.

Les utilisateurs pourront recharger la «carte Google» à partir d’un compte bancaire connecté via l’application Google Pay, qui sera sécurisée avec une empreinte digitale et un code PIN. Cela signifie que ce ne sera pas un concurrent direct de la carte de crédit à la carte Apple. Au lieu de cela, il semble que le système Google Pay remanié serait plus proche de la carte numérique Apple Pay Cash, bien qu’avec un composant physique.

Les images qui fuient semblent montrer un design physique qui fait écho à la carte Apple, avec une esthétique propre et minimaliste. Le design n’est cependant pas gravé dans la pierre et peut être un espace réservé.

Carte Google dans l’application Google Pay. Crédits: TechCrunch

La carte serait proposée en tant que carte comarquée par le biais de partenaires bancaires tels que Citi ou Stanford Federal Credit Union, a ajouté TechCrunch. Les images de la carte physique suggèrent qu’elle fonctionnera sur le réseau Visa, bien que Google puisse également prendre en charge des options telles que Mastercard.

Les premiers signes de la carte Google ont fait surface en novembre, lorsque la société basée à Mountain View a déclaré qu’elle envisageait “d’explorer” comment offrir des comptes chèques intelligents assurés par la FCIC et la NCUA via ses services Google Pay existants. Actuellement, Google Pay prend uniquement en charge les paiements en ligne et entre pairs via un compte financier connecté, similaire à PayPal.

Il est actuellement difficile de savoir quand Google va lancer l’application Google Pay remaniée et la carte Google.