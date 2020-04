Des offres de fin de mois jusqu’à 500 $ sur Mac, iPad, Apple Watch et AirPods chez B&H

B&H Photo réduit les prix du matériel Apple lors de sa vente d’Apple de fin de mois, et les remises couvrent une variété de gammes de produits, des montres Apple aux iPad Pros 2020 et aux MacBook Airs 2020. Économisez jusqu’à 500 $ instantanément avec la livraison rapide et gratuite.

AppleInsider propose fièrement aux lecteurs certaines des meilleures offres sur les produits Apple tout au long de l’année auprès des meilleurs détaillants comme Amazon, Adorama,

Photo B&H, Best Buy et autres.

Quiller Media entretient des partenariats d’affiliation avec plusieurs de ces détaillants. Bien que ces partenariats

n’influencent pas notre contenu éditorial, Quiller Media peut percevoir des commissions sur les produits

acheté via des liens d’affiliation.

Offres Apple de fin de mois

Les offres spéciales chez Apple Authorized Reseller B&H Photo incluent des appareils nouveaux et de clôture, des iPad Pros 2020 aux MacBook Pros 15 pouces en liquidation. En plus des remises en espèces, qui offrent aux acheteurs jusqu’à 500 $ de rabais instantanément, B&H propose une livraison accélérée gratuite sur de nombreuses commandes dans les États-Unis contigus.

Les chasseurs de bonnes affaires qui souhaitent économiser encore plus peuvent choisir entre un remboursement instantané de la taxe de vente sur les commandes expédiées aux États éligibles avec la carte Payboo ou aucune offre de financement d’intérêts avec la carte de financement B&H.

Nous avons mis en évidence un certain nombre de meilleurs choix de la vente, mais trouvez encore plus d’offres sur la page Promotions de B&H et dans l’AppleInsider Guide des prix Apple.

Nouvelles offres iPad Pro 11 pouces 2020

Économies iPad Pro 12,9 po 2020

Remise MacBook Air 2020

Meilleures offres MacBook Pro 16 pouces

MacBook Pro 16C 16 pouces (2,6 GHz, 16 Go, 512 Go, 5300 M) Gris: 2199,99 $ (200 $ de rabais)

16 “MacBook Pro 8C (2,3 GHz, 16 Go, 1 To, 5500 M 4 Go) Gris: 2499 $ (300 $ de rabais)

16 “MacBook Pro 8C (2,4 GHz, 32 Go, 2 To, 5500 M 8 Go) Gris: 3549 $ (350 $ de rabais)

Plus offres sur toutes les autres configurations de MacBook Pro 16 pouces …

Offres MacBook Pro 13 pouces actuelles

AirPods en vente

Offres Apple Watch Series 5

Apple Watch 5 (40 mm, GPS, aluminium gris, bracelet Nike Sport noir): 384 $ (15 $ de rabais)

Apple Watch 5 (40 mm, GPS, aluminium gris, bracelet sport noir): 384,99 $ (15 $ de rabais)

Apple Watch 5 (44 mm, GPS, aluminium argent, platine Nike Sport Band): 414 $ (15 $ de rabais)

Apple Watch 5 (44 mm, GPS, aluminium gris, bracelet sport noir): 414 $ (15 $ de rabais)

Apple Watch 5 (44 mm, GPS, aluminium doré, bracelet sport rose): 414 $ (15 $ de rabais)

Apple Watch 5 (44 mm, GPS + Cell, acier inoxydable noir spatial, bracelet sport noir): 699 $ (50 $ de rabais)

Apple Watch 5 (44 mm, GPS + Cell, acier inoxydable doré, boucle milanaise dorée): 749 $ (50 $ de rabais)

Trouvez des réductions sur encore plus de styles Apple Watch …

Offres de liquidation

Pour les remises les plus importantes, consultez ces démarques sur les modèles de clôture.

500 $ de rabais sur ce MacBook Pro 15 pouces 2019

669 $ de clôture Mac mini

Offres iPad Pro 2018

Offres Apple supplémentaires

Les revendeurs agréés AppleInsider et Apple réalisent également des économies exclusives supplémentaires sur le matériel qui offrira non seulement les prix les plus bas sur de nombreux articles, mais également des remises de bonus sur AppleCare, Office 365 et plus encore. Ces offres sont les suivantes:

Intéressé par du matériel Apple supplémentaire? Voyez s’il existe une offre Mac, iPad ou Apple Watch qui vous fera économiser 100 $ en vérifiant prix.appleinsider.com.