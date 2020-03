Des responsables américains et des entreprises technologiques en pourparlers pour utiliser les données de localisation pour lutter contre COVID-19

Des responsables américains sont actuellement en pourparlers actifs avec Google, Facebook et d’autres sociétés de technologie sur la possibilité d’utiliser les données de localisation des smartphones des Américains pour lutter contre le coronavirus, indique un nouveau rapport.

Les entreprises technologiques et le gouvernement américain cherchent à exploiter les données de localisation des smartphones pour lutter contre COVID-19.

Malgré les efforts d’Apple en matière de protection de la vie privée, les créateurs d’applications, les fournisseurs de services Internet et les agences fédérales ont toujours pu obtenir des données de localisation pour iPhone de diverses manières. Maintenant, les entreprises technologiques et le gouvernement américain se demandent si ces données peuvent être utilisées à des fins de santé publique.

Plus précisément, le gouvernement américain discute de l’utilisation des données de localisation pour suivre et cartographier la propagation de l’épidémie avec Google et Facebook, a rapporté mardi le Washington Post. Par exemple, des données de localisation agrégées et anonymisées pourraient être utilisées pour aider les experts à comprendre les schémas des mouvements des personnes et à prédire les points chauds potentiels des virus.

L’idée a apparemment été proposée lors d’une réunion privée à la Maison Blanche dimanche, au cours de laquelle un groupe de travail de dirigeants et d’investisseurs technologiques a présenté un éventail d’idées sur la cartographie des maladies et la télémédecine.

Pourtant, cette idée peut ne pas convenir aux Américains déjà prudents quant à la façon dont ils sont suivis. Mais les sources du Post ont souligné que les données ne seront pas utilisées pour créer une base de données gouvernementale.

Dans le passé, des sociétés technologiques comme Facebook ont ​​fourni des données anonymisées similaires aux chercheurs sous forme de statistiques.

Cette semaine, une coalition de professionnels de la santé, d’experts en maladies et de cadres technologiques a rédigé une lettre ouverte exhortant les entreprises technologiques à jouer leur rôle dans la lutte contre COVID-19.

Et la pandémie de COVID-19 a déjà favorisé une coopération inhabituellement étroite entre les entreprises technologiques et les entités gouvernementales. Les entreprises travaillent ensemble pour lutter contre la propagation de la désinformation et le président Trump a présenté vendredi un site Web développé par Google qui pourrait aider les utilisateurs à guider les utilisateurs dans le processus de test des coronavirus.

Les défenseurs de la vie privée avertissent qu’il y a un équilibre entre les libertés civiles et la réponse à une pandémie. Lundi, le New York Times a rapporté que le gouvernement israélien avait exploité une base de données secrète de données de téléphones portables, initialement destinée à la lutte contre le terrorisme, pour suivre les personnes qui avaient contracté COVID-19.