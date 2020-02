Des sources de la chaîne d’approvisionnement prédisent un iPad Pro 12 pouces au printemps

Une source de la chaîne d’approvisionnement prévoit un iPad Pro 12 pouces pour le printemps, mais on ne sait pas exactement où ils obtiennent les informations.

Un nouveau rapport estime qu’Apple rapproche son petit iPad Pro de la taille du plus grand.

Il est prévu qu’il y aura une nouvelle annonce iPad Pro au premier semestre 2020, et peut-être en mars. Cependant, un nouveau rapport affirme quand il apparaîtra, comment les fournitures seront affectées par le coronavirus, et fournit également des spécifications qui semblent erronées.

Digitimes annonce qu’Apple lancera un iPad Pro 12 pouces en mars, avec un système de caméra à triple objectif à l’arrière. Il affirme que les fournisseurs ont déjà produit des composants, mais que l’épidémie de coronavirus a affecté la production.

“Après la mise à niveau de son iPad de 9,7 pouces vers la spécification de 10,2 pouces en 2019, Apple devrait lancer son nouveau modèle iPad Pro de 12 pouces doté d’un capteur ToF 3D à trois objectifs arrière au printemps, dans le but de booster son part du marché mondial des tablettes “, déclare Digitimes. “Le fournisseur a enregistré des expéditions totales d’iPad de 44 millions d’unités en 2019, légèrement en dessous de 2018, ont indiqué les sources.”

Bien que le système de caméra ait été largement rapporté, c’est la première mention d’Apple envisageant d’augmenter à nouveau la taille de son écran iPad Pro plus petit.

Digitimes maintient que ce n’est pas l’iPad Pro 12,9 pouces qui est coupé pour une raison quelconque, mais plutôt l’iPad Pro 11 pouces qui est mis à l’échelle, car Apple l’a fait dans le passé avec l’iPad 9,7 pouces devenant l’iPad 10,2 pouces. .

Mais Apple l’a déjà fait avec l’iPad Pro. Pour l’iPad 11 pouces, Apple a conservé les mêmes dimensions physiques que l’iPad Pro 10,5 pouces précédent, mais a réduit les lunettes autour de l’écran pour permettre un affichage plus grand.

Il a fait la même chose avec l’écran normal de l’iPad lorsqu’il est passé de 9,7 pouces à 10,2 pouces. Il a fait la même chose en réduisant les dimensions physiques de l’iPad Pro 12,9 pouces pour conserver la même taille d’écran dans un boîtier plus petit.

La gamme actuelle d’iPad commence à 10,2 pouces, puis à 11 pouces, puis à 12,9 pouces. Si les sources Digitales étaient correctes, cela repositionnerait le plus petit iPad Pro pour qu’il soit beaucoup plus proche de la taille du plus grand.

Digitimes a une bonne réputation pour l’accès aux sources de la chaîne d’approvisionnement, mais une mauvaise pour extrapoler des informations spécifiques sur les produits Apple à partir des informations qu’elles fournissent. Par exemple, il avait des indications précoces de ce qui est devenu le Pro Display XDR, mais pensait qu’il allait plutôt être un iMac de 30 pouces.