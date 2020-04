DesignCap Review: un éditeur graphique bon marché et avancé

DesignCap est un logiciel d’édition graphique simple et puissant qui vous aide, vous et votre entreprise, à créer des affiches et des dépliants à des fins diverses. La création de ces affiches pour votre entreprise est un processus en trois étapes. Tout d’abord, sélectionnez le modèle de votre affiche, modifiez-le selon vos besoins et exportez-le.

Caractéristiques principales:

À un moment donné, chaque entreprise trouvera une exigence pour un logiciel de conception graphique, quel que soit le secteur dans lequel elle se trouve. Pour commencer, cela peut rendre votre équipe créative plus productive et accroître la collaboration.

De plus, il peut donner aux employés une efficacité grâce à l’édition d’images pendant leur travail. Bien que votre industrie ne soit pas basée sur le domaine de la création, toute entreprise peut profiter du développement de publicités, de brochures et même de rapports d’entreprise.

Au-delà des entreprises, les entrepreneurs et les indépendants ont également besoin d’un bon logiciel de conception graphique simple et facile à utiliser. Le choix de la bonne solution de conception est généralement la partie la plus complexe du processus créatif. Bien que le budget et le niveau de compétence puissent affecter votre choix, de nombreux autres facteurs influeront sur votre décision.

Que votre entreprise puisse avoir un format de fichier spécifique pour plaire à vos clients ou un accès rapide à des supports ou modèles spécifiques, vous constaterez que le logiciel de conception graphique majoritaire offre des fonctionnalités importantes qui rendront tout objectif plus réalisable.

Bien que les applications de conception graphique ne soient jamais égales, la plupart partagent certaines caractéristiques générales. Pourtant, certains produits peuvent ne pas fonctionner correctement dans votre entreprise, quel que soit le prix. Pour affiner votre recherche, vous devez rechercher un logiciel qui possède les fonctionnalités suivantes.

Base de données d’imagesDes centaines de modèlesEntièrement personnalisableInterface intuitive

Interface utilisateur:

L’interface utilisateur du DesignCap est très simple et facile à comprendre, cependant, elle ressemble plus à l’interface du Canva. Tout d’abord, choisissez le modèle et il vous amènera aux outils d’édition. Le panneau de gauche se compose d’icônes ou d’images prêtes à l’emploi, classées en modèles, éléments, photos, graphiques, téléchargements, texte, modules et arrière-plan. Certaines catégories sont regroupées pour faciliter la navigation de l’utilisateur vers son affiche ou ses images.

Par exemple, les graphiques sont à l’avenir regroupés en ligne, camembert, colonne, etc.

Modèles:

DesignCap propose une tonne de modèles pour divers sujets tels que les ventes, la publicité, les vacances, les événements, les mariages et bien plus encore. La deuxième étape consiste à présenter des éléments.

Avec DesignCap, les prix de la conception et de la création d’affiches professionnelles sont considérablement réduits, et donc l’ensemble du processus est considérablement accéléré. Le logiciel offre aux utilisateurs un choix étonnant de modèles d’affiches et de dépliants qu’ils seront facilement personnalisables et décorés avec des éléments tels que des photos, des polices, des couleurs, etc. La seule limite est l’imagination de l’utilisateur.

Montage:

Vous pouvez télécharger vos propres photos ou utiliser plusieurs images d’archives fournies par DesignCap. vous ajouterez également d’autres éléments aux photos, notamment des formes, des polices et des images clipart. La troisième et dernière étape consiste à personnaliser vos photos.

DesignCap vous permet de personnaliser vos affiches et dépliants en modifiant les dimensions, la position, la rotation, la police, l’effet, la couleur et l’alignement. vous allez également ajouter et gérer des calques et appliquer différents arrière-plans.

Téléchargez, imprimez et partagez:

DesignCap permet à l’utilisateur d’exporter l’image en JPG, PNG et PDF. Cependant, seul JPG est pris en charge sur le plan gratuit. Les utilisateurs peuvent partager l’image avec trois options, Affichage public, public et édition et privé.

La vue publique permet à quiconque de visualiser l’image tandis que la fonction publique et de modification permet aux autres utilisateurs de visualiser et de modifier l’image. Les options d’impression tirent vers le haut l’interface d’impression commune pour imprimer l’image dans une variété d’options d’impression.

Prix:

DesignCap est gratuit à utiliser avec les fonctionnalités et les modèles limités. Le plan de base est au prix de 4,99 $ par mois et le plan Plus est au prix de 5,99 $ par mois s’il est facturé annuellement. Si vous souhaitez opter pour un forfait mensuel, le forfait de base et le plus vous coûteront respectivement 8,99 $ et 12,99 $.

Avantages de DesignCap:

Facile à utiliser

Design Cap n’a pas de courbe d’apprentissage abrupte que vous et votre équipe devez simplement suivre pour vous familiariser complètement avec le système. C’est une plate-forme facile à utiliser que même les novices peuvent obtenir l’essentiel de la création d’affiches en seulement quelques minutes. Tout ce que vous voudriez peut-être un peu de temps pour vous inciter à bien connaître la plate-forme et vous créerez des affiches et des dépliants professionnels en peu de temps.

C’est en ligne

Les logiciels de conception graphique et les systèmes similaires peuvent prendre une énorme quantité d’espace et de ressources, ce qui suggère que vous aimeriez posséder une capacité de stockage surdimensionnée et des ordinateurs puissants pour les exécuter. En revanche, Design Cap est une plate-forme Web et ne vous oblige pas à intégrer le logiciel dans votre système.

Vous n’aurez jamais à vous soucier du retard et de l’enlisement de vos ordinateurs en raison du manque d’espace, sinon vous ne disposerez pas des ressources adéquates ou des pilotes spécifiés ou de la dernière version.

Large éventail d’outils d’édition et de personnalisation

Design Cap fournit un ensemble haut de gamme d’outils d’édition et d’éléments personnalisables que vous pouvez simplement utiliser pour créer des affiches et des dépliants entièrement adaptés à votre entreprise. Vous ajusterez la taille de la police, insérerez des images et des logos, et utiliserez les couleurs de votre entreprise et plus encore, vous offrant un contrôle total sur la façon dont vos affiches et dépliants devraient apparaître comme si – exactement comme vous le souhaitez.

Les inconvénients:

Parlons maintenant des démérites du logiciel. Chaque logiciel présente des inconvénients et DesignCap ne fait pas exception. Certains inconvénients importants sont mentionnés ci-dessous.

Manque d’outils importants tels que l’outil de flou Exportation vers de haute qualité tels que PNG et PDF tombe sous le plan payant Pas de support mobile (Cependant, il arrive bientôt)

Verdict final:

DesignCap peut être un logiciel gratuit de conception d’affiches en ligne créé pour aider les personnes et les organisations d’une grande variété et de tailles à créer des affiches et des dépliants attrayants et de recherche professionnelle sans effort et rapidement. Il élimine la nécessité de louer des graphistes professionnels et des artistes dont les services accompagnent une étiquette importante et nécessitent de quelques jours à quelques semaines pour fournir un produit fini.

Sachant que les entreprises ont des exigences commerciales distinctes, il est logique d’éviter de choisir une solution unique et parfaite. Juste un équivalent, il est vain d’entreprendre de localiser une telle application même parmi les produits logiciels bien connus. L’étape raisonnable pour essayer d’être de présélectionner les nombreuses fonctions importantes qui décident pour une enquête comme les fonctionnalités essentielles, les packages, les niveaux de compétence du personnel, la taille de l’entreprise, etc.